Žena.hr
13. listopada 2025.
Dragan Bjelogrlić, Dejan Aćimović i Marko Grabež briljirali u drugoj sezoni senzacionalne serije! Posljednje dvije epizode 'Tajkuna' u petak i subotu - premijerno na platformi Voyo

Vladan preuzima pravdu u svoje ruke, a nove istine izlaze na vidjelo! Posljednje dvije epizode 'Tajkuna' u petak i subotu - premijerno na platformi Voyo.

Druga sezona hit serije 'Tajkun' privodi se kraju, posljednje dvije epizode na platformu Voyo stižu u petak i subotu. Dok Vladan preuzima pravdu u svoje ruke i šalje Milu u Švicarsku, istina polako izlazi na vidjelo. Tko je mozak operacije? Uskoro će se saznati! Je li to Balaban, Dušan - ili netko potpuno treći, neočekivan? Tko vodi igru?

Dragan Bjelogrlić i u drugoj sezoni 'Tajkuna' briljira u ulozi inteligentnog, snalažljivog tajkuna, s nijansiranim moralnim vrijednostima. Jedna stoji iznad svih - njegova Mila. Sjajni Bjelogrlić pravi je temelj uz koji se savršeno naslonio ostatak glavne glumačke postave - Dejan Aćimović i Marko Grabež.

Izvrsni Dejan Aćimović u ulozi Koste Balabana oduševljava. Tradicionalni poduzetnik, posvećen poslu i obitelji, slomljen je zbog tragedije koja je pogodila njegovu obitelj, njegovog sina i okruženje. Koliko je povjerenje između njega i njegovog partnera? Vuče li Kosta konce iz sjene?

Može li se Dušan nositi s dva starija, iskusnija partnera? Može li im se nametnuti? Glumac Marko Grabež koji ga je utjelovio mlada je nada regionalnog glumišta te je iza sebe ostvario niz izvanrednih televizijskih uloga - poput hitova 'Jutro će promeniti sve', 'Sablja' i 'Senke nad Balkanom 2', a usto je i talentirani glazbenik - vokal i gitarist beogradskog benda KOIKOI.

Je li mlada Dušanova energija uspjela protiv dvojice iskusnih tajkuna? Doznajte u nove dvije epizode 'Tajkuna' - petak i subotu premijerno na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Tko je mozak operacije? Mladi poduzetnički lav ili zagrebački tajkun?