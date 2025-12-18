TikTok 2025.: Od 'Coldplay ljubavnika' do 'wabi-sabi' trenda - evo uz što smo se smijali i plakali

Poruka svih trendova 2025. bila je sasvim jasna: vrijedi podijeliti ono što je stvarno. Jer upravo u toj iskrenosti, humoru i svakodnevnim trenucima leži ono što nas spaja - a TikTok postaje mjesto gdje se svatko može pronaći

Godina na izmaku bila je prava poslastica za sve koji obožavaju društvene mreže - od viralnih trendova do neočekivanih memova, TikTok je bio mjesto gdje smo smjeli biti nesavršeni, duhoviti i sasvim iskreni. Ako si ove godine otvorila ovu popularnu aplikaciju, sigurno si naletjela na trenutke koji su ti izmamili osmijeh na lice, ali i one koji su te duboko dirnuli jer podsjećaju da nije bitno biti savršen, nego stvaran.

Coldplay afera na kameri

Jedan od najvećih hitova bio je 'Coldplay Kiss Cam skandal'. Ako si zaboravila, jumbo ekran na koncertu prikazao je Andyja Byrona i Kristin Cabot kako se grle i prisno druže. Taj trenutak odmah je postao meme, a slavne osobe poput Sofije Richie Grainge i njenog supruga Elliota Gainge su ga s humorom ponovno oživjele, pokazujući da stadioni baš i nisu “zemlja privatnosti”. Video je izazvao lavinu kreativnih reinterpretacija – ljudi su ga prepričavali, glumili i preuređivali, a smijeh je bio zagarantiran.

Omiljeni brojevi generacije Z

Osim toga, 2025. nije mogla proći bez 'six seven' trenda, brojeva koje si vjerojatno čula tisuće puta. Inspirirani pjesmom Skrille “Doot Doot (6 7)”, influenceri i slavne osobe kao Sydney Sweeney koristili su taj izraz u svakodnevnim situacijama, ponekad ga izgovarajući s oprezom, jer tko zna gdje bi mogao “stvoriti problem”.

Plesni izazov koji su svi pokušavali

Na TikToku smo pratili i plesne ludorije. Dylan Efron i Daniella Karagach postali su viralni s argentinskim tangom, dok su roditelji i djeca vježbali 'air walk lift' kod kuće. Maleni i veliki trenutci spajali su humor i obiteljsku bliskost, a Hozierov vrisak iz 'Northern Attitude' postao je savršen audio za izražavanje snažnih emocija, i to ne samo na plesnom podiju, nego i u svakodnevnim videozapisima.

TikTik kao mini terapija

TikTok nas je učio su zapravo najljepše autentičnost i iskrenost. Kada se početkom godine pojavila vijest o mogućoj zabrani aplikacije u SAD-u, trend otkrivanja tajni eksplodirao je. Kreatori su dijelili male ispovijesti – od smiješnih trikova do osobnih priznanja – pokazujući da i digitalni svijet može biti mjesto terapije i zajedništva. Zvuk 'Raise your ya ya ya', nastao iz pjevačke lekcije, postao je globalni hit, dok su meme poput “Smiješna si” ili “Nažalost moj mozak ne poznaje razliku” unijeli humor u svakodnevni kaos.

Album malih trenutaka

Proljeće je bilo vrijeme malih životnih trenutaka. Trendovi poput “On/a još to ne zna, ali...” ili “Almost forgot this is the whole point” podsjetili su nas da ljubavi i prijateljstva imaju moć rasti i postati značajni tek s vremenom. TikTok se pretvorio u sentimentalni i romantični digitalni album, gdje su obični trenuci - vožnja biciklom, kuhanje s roditeljima, šetnje - postali dragocjeni.

Autentično je novo lijepo

Ljeto je donijelo memove, putovanja i dozu kaosa. Od Sabrine Carpenter i pjesme 'Manchild', preko urnebesnih ljetnih iskustava “Nothing beats a Jet Two holiday”, do nostalgije serije 'The Summer I Turned Pretty', TikTok je dokumentirao stvarni život – s kaosom, smijehom i nesavršenostima. Jesen je nastavila u filozofskom tonu, slaveći 'wabi-sabi', sve što je nesavršeno, ali voljeno: pjegice, neusklađene frizure, nespretne kućne ljubimce, dječje crteže i neuredne police. Autentičnost je odjednom postala estetska vrijednost.

Kroz cijelu godinu, TikTok je bio odraz nas samih: pjevački 'failovi', ispovijesti tajni, plesni izazovi, humor i realne scene iz svakodnevice pokazali su da publika ne traži savršenstvo, nego osjećaj pripadnosti. Ono što je spontano, nesavršeno ili stvarno - upravo to postaje sadržaj koji svi najviše želimo dijeliti jer su to priče s kojima se možemo poistovjetiti.