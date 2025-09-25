'Sjene prošlosti': Šimuna je pridobila, no gubi li Karla? Marta je na tankom ledu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Rimac potajno nastavlja istraživati Gloriju, unatoč upozorenjima, dok Miro mora tražiti pomoć na drugom mjestu. Hoće li mu Karlo pomoći?

Kako ne bi mislila na Šimuna, Olga se zatrpava poslom. I to joj uspijeva, sve dok ga ne ugleda u bolnici...

Paula je presretna, sve je konačno kako treba biti – njezina mala obitelj opet je na okupu.

Martin plan da obitelj drži na okupu funkcionira sjajno, no znači li to da pomalo gubi Karla?

„Zašto mi se nisi javila sinoć? Je li ovo još jedna od onih tvojih igrica? Što izvodiš? Šimunu ne treba medicinska sestra, Marta“, ljutito pita Karlo i traži objašnjenja.

