'Sjene prošlosti': Može li voljeni muškarac biti razlog njihova pomirenja? Olga i Marta ujedinjene

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Nakon što je doznala da je Šimunov avion nestao iznad Europe, Olga je u šoku, no donosi neočekivanu odluku – mora sve ispričati Marti jer i ona zaslužuje znati, barem zbog Mile.

Iako je Marta isprva ignorira, ubrzo shvaća koliko je situacija ozbiljna.

„Ne može čekati do jutra! Šimunov avion je nestao! Ne znaju što se dogodilo ni što se sada događa! Izgubili su vezu s avionom“, viče Olga.

„Hvala ti što si mi došla javiti, znam da nisi morala“, govori joj zabrinuta Marta te je poziva da ostanu zajedno i čekaju nove vijesti.

Miro odlazi na sastanak s Glorijom kako bi je pokušao urazumiti, a prekida ih Blanka. Kako će Glorija reagirati?

Paula i Tomo iskreno razgovaraju i čini se da bi se njihov odnos mogao poboljšati...

Što se dogodilo sa Šimunom i jesu li Olga i Marta barem nakratko uspjele obuzdati međusobnu mržnju?