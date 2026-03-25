Sestra pjevača Željka Krušlina Kruške ulazi u 'Igru chefova': 'Bratu je najdraža raca s mlincima'

Kad se spomene prezime Krušlin, većina će prvo pomisliti na glazbu, no ovaj put reflektori su usmjereni na kuhinju jer u 'Igru chefova' stiže sestra pjevača Željka - Željka Krušlin!

Umirovljenica vedrog duha i bogate životne priče odlučila je svoje kulinarske vještine testirati pred kamerama i već na prvu osvaja iskrenošću, humorom i neodoljivom spontanošću.

Iza nje je karijera školske pedagoginje i rada u dječjoj knjižnici, ali i život ispunjen kreativnošću. Danas uživa u mirovini punim plućima - glumi, slika na svili, pleše i putuje... No, kako sama kaže, kuhanje je konstanta: „Od showa očekujem nova, zabavna iskustva vezana uz kuhanje koje me veseli.“

A kuha - svaki dan. Kao majka troje djece i baka sedmero unučadi, 67-godišnja Željka priznaje da kod nje nema pauze: kuha 365 dana u godini. Naviku je stekla još kao djevojčica, kada je u petom razredu osnovne škole prvi put morala preuzeti kuhaču. Roditelji su je ostavili samu kod kuće s bratom, a ručak je trebalo dovršiti - i tu je sve počelo.

Kuha bez recepta, oslanjajući se na iskustvo i intuiciju pa kaže: „Ja sam improvizator. Čega nema, bez toga se može.“ Opisuje se kao znatiželjna, duhovita, kreativna, a kad je o kuhanju riječ uvijek daje maksimum - čak i kad stvari pođu po zlu. Jednu stvar, kaže, pamti zauvijek: „Kuhati su me učile mama i baka. A nakon jedne zagorjele priče, ostala je lekcija za cijeli život - kad kuhaš, onda kuhaj, ne radi ništa drugo!“

Naravno, neizbježno je pitanje - što na sve kaže njezin brat, poznati glazbenik? Željka kroz smijeh otkriva: „Moj se brat još nijednom nije požalio na ono što sam mu servirala. Nisam sigurna je li to zato što tako dobro kuham ili on jednostavno voli papati! Najdraža mu je raca s mlincima.“

Iako iza sebe nema profesionalnu kulinarsku karijeru, Željka ima ono što se ne može naučiti - iskustvo života, toplinu doma i neodoljivu simpatičnost. U show ulazi bez velikih kalkulacija, ali s jasnim ciljem: „Želim naučiti i na to sam spremna potrošiti svoje vrijeme i energiju.“

Hoće li upravo ova kreativna i vedra baka iz Zagreba postati najveće iznenađenje 'Igre chefova'? Jedno je sigurno - publika će je obožavati, a njezina kuhinja donijet će onu najvažniju stvar: dušu.

