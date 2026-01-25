403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
JEDVA ČEKAMO

Počinje 'Gospodin Savršeni'! Već prvi dan na Kreti slijedi iznenađenje i velike odluke: 'Malo mi se tresu ruke'

Žena.hr
25. siječnja 2026.
Počinje 'Gospodin Savršeni'! Već prvi dan na Kreti slijedi iznenađenje i velike odluke: 'Malo mi se tresu ruke'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Drama, emocije, suze, zabava, svađe, adrenalin, ljubav – sve to gledateljima donosi nova dinamična i nepredvidiva sezona 'Gospodina Savršenog', showa o kojem se u Lijepoj Našoj najviše priča

Uzbuđenja počinju već s prvom epizodom kad će novi voditelj Marko Vargek na najvećem grčkom otoku dočekati novu Gospodu Savršene – Karla i Petra, koji će ispričati svoje životne priče, ali i jedan drugoga konačno upoznati.

No vremena za opuštanje nema jer već prvi dan na Kreti bit će izazovan za obojicu Savršenih, ali i za djevojke, jer ovaj put ide se odmah „na glavu“, bez previše analiziranja, pripreme i plana!

Počinje 'Gospodin Savršeni'! Već prvi dan na Kreti slijedi iznenađenje i velike odluke: 'Malo mi se tresu ruke'
RTL

Petar i Karlo upoznat će kandidatkinje, no na nešto drukčiji način od onog kako su očekivali.

„Malo mi se tresu ruke, ali bit će sve u redu! Vrijeme je za najveću pustolovinu mog života“, poručit će jedan od njih kad dozna što im slijedi.

Kako će djevojke reagirati kad ih ugledaju, hoće li baš sve proći po planu i koju to veliku odluku na licu mjesta moraju donijeti Petar i Karlo, pokazat će prva epizoda showa od ponoći dostupna na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026VoyoRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JEDVA ČEKAMO
Počinje 'Gospodin Savršeni'! Već prvi dan na Kreti slijedi iznenađenje i velike odluke: 'Malo mi se tresu ruke'