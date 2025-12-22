Ne propustite uzbudljiv filmski doček Nove godine uz RTL!

Opustili smo se i predahnuli tijekom božićnih blagdana, a sada je vrijeme za akciju i dizanje atmosfere uz program RTL-a!

Stara godina je u poslijepodnevnom terminu na glavnom kanalu rezervirana za dva zabavna filma borilačkog majstora Jackieja Chana. Prvi je ‘Smoking’, akcijska komedija koja na zavodljiv način spaja niz komičnih situacija sa spektakularnim akcijskim scenama jedne od najvećih legendi borilačkog filma. Ubacivši u formulu i znanstveno-fantastične elemente posebnog smokinga, redatelj Kevin Donovan dobio je urnebesan film te ga svi željni dobre filmske zabave ne bi smjeli propustiti. Drugi je ‘Dobričina’, u režiji Samoa Hunga, hongkonškog glumca, koreografa, filmskog producenta i redatelja, poznatog po radu na borilačkim filmovima. “Dobričina” je bio prvi film Jackieja Chana na engleskom i predstavlja svojevrsni klasik.

Večernji termin započinje ‘Specijalnim izvještajem’ Stevena Spielberga u kojem se slavni redatelj ponovno potvrdio kao jedan od najvećih vizionara Hollywooda. Tih godina snimio je cijeli niz sjajnih filmova, a znanstveno-fantastični akcijski triler „Specijalni izvještaj“ spada u sam vrh. Temeljen na kratkoj priči velikana književne znanstvene fantastike Philipa K. Dicka, film je ovo čija je sama startna premisa dovoljna da zagolica pažnju svih obožavatelja žanra. Ekraniziran vrhunskim vizualnim efektima i realiziran u iznimno uvjerljiv filmski svijet bez dvojbe privlači sve one željne dobre i napete priče o važnim ljudskim pitanjima. Slavni Tom Cruise naprosto briljira u ulozi krivo optuženog Andertona, a podršku mu daje izvrsna glumačka ekipa (Max von Sydow, Samantha Morton, Tim Blake Nelson…), koju predvodi zločesti dečko današnjeg Hollywooda Colin Farrell.

Slijedi 'Liga pravde', prava filmska atrakcija za sve obožavatelje filmova o superjunacima! Snimljena u režiji Zacka Snydera, koji je donio 'Čovjeka od čelika' i 'Batman vs Supermana: Zora pravednika', ovaj sjajan film nastavlja priču 'Batman vs Supermana', u kojem Superman umire. Scenarij su napisali Chris Terrio i Joss Whedon, a postavu čine glumci koji su tumačili superjunake u ranijim DC filmovima: Ben Affleck, Henry Caville kao Superman, Gal Gadot, jedinstvena Wonder Woman, Ezra Miller kao The Flash, Jason Momoa kao Aquaman, Ra Fisher, Amy Adams, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen i J. K. Simmons. Uz dosta humora, buddy prepirki, poleta i emocija 'Liga pravde' neizostavan je film o superherojima.

I dok će nas 'Liga pravde uvesti u Novu godinu, nakon spašavanja Zemlje, odmah nakon ponoći stiže jedna TV premijera! Riječ je hvaljenom znanstveno-fantastičnom trileru iz 2020. 'Nevidljivi čovjek' u režiji Leigha Whannella. Glavna glumica Elisabeth Moss je za ulogu žene koju proganja bivši dečko (Oliver Jackson-Cohen) jednoglasno pohvaljena od kritičara, a tu su još Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer i drugi. Osim hvaljene glume Elisabeth Moss, film je u cijelosti odlično prihvaćen. Ovaj upečatljivi horor našao se na mnogim listama najboljih filmova 2020., dok se prema The Hollywood Reporteru smjestio među 25 najboljih horora 21. stoljeća, što govori sasvim dovoljno!

Uz smijeh i novogodišnju veselu atmosferu gledatelji na Kockici mogu u večernjem terminu uživati u 'Mućkama'. Naravno, ležerno raspoloženje na RTL2 donose omiljene humoristične serije 'Teorija velikog praska', 'Dva i pol muškarca' i 'Prijatelji' uz koje dočekujemo Novu godinu!

Ne propustite uzbudljiv filmski doček Nove godine uz RTL!