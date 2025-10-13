Nova sezona 'Ljubav je na selu' kreće uskoro na RTL-u: 'Snimila sam najljepšu i najtežu scenu u karijeri'

Svaka nova sezona za Anitu je posebna jer dobije priliku proputovati našu zemlju uzduž i poprijeko, vidjeti brojne prirodne i kulturne ljepote, ali i iskusiti nove stvari na setu emisije

Ljubavna potraga na imanjima diljem Lijepe Naše sve je bliže jer nova, 18. sezona omiljene 'Ljubav je na selu' uskoro kreće na RTL-u! Voditeljica Anita Martinović ponovno je imala pune ruke posla, putovala je, bodrila parove i svjedočila iskrenim emocijama koje su se razvijale pred kamerama.

Novi farmeri 18. sezone 'Ljubav je na selu' ovog su se proljeća predstavili javnosti te pozvali dame željne ljubavi i pažnje da im pišu pisma. Oni koji su primili najviše poruka, dobili su priliku upoznati svoje potencijalne odabranice i povesti ih na svoja imanja, gdje uvijek počinje prava priča!

Sve je to iz prve ruke tijekom snimanja mogla pratiti i simpatična voditeljica Anita Martinović koja s osmijehom otkriva po čemu će ova sezona biti drukčija i posebna.

„Mogu vam samo reći da ova sezona donosi puno emocija i iskrenih trenutaka. Ove godine naši farmeri su stvarno posebni, svatko sa svojom pričom, ali svi s istim ciljem – pronaći osobu s kojom će dijeliti i dobro i loše. Ima i smijeha, i suza, i onih trenutaka kad ti srce jednostavno zatreperi. Bit će to sezona koja će gledateljima ponovno pokazati koliko su osjećaji na selu pravi i neiskvareni“, ističe Anita.

Iz dobro uigrane produkcijske ekipe showa već su ranije istaknuli da će u ovoj sezoni biti najviše spojeva dosad kako bi farmeri i dame dobili priliku što bolje i kvalitetnije se upoznati prije finalne odluke i odlaska na farme. Prva upoznavanja, ističe voditeljica, uvijek su poseban trenutak!

„I za naše kandidate i za mene koja sve to gledam iz blizine to je uvijek veliko uzbuđenje! Bilo je tu treme, ali i simpatičnih situacija. Neki su odmah kliknuli, kod nekih se osjećala mala nesigurnost – što je sasvim normalno. No ono što mi se posebno svidjelo jest to koliko su svi bili iskreni i otvoreni. Kad osjetiš da su ljudi došli s pravim namjerama, sve dobije toplinu i šarm koji ne možeš odglumiti“ ističe.

Svaka nova sezona za Anitu je posebna jer dobije priliku proputovati našu zemlju uzduž i poprijeko, vidjeti brojne prirodne i kulturne ljepote, ali i iskusiti nove stvari na setu emisije. Tako je bilo i ovaj put kada je dobila zadatak napraviti nešto što dosad nikad nije!

„Ove sezone sam snimila najljepšu i najtežu scenu u svojoj karijeri. U jednom trenutku snimanja našla sam se u ulozi koju nisam očekivala – iako volim životinje, biti u sedlu pred kamerama donosi sasvim novu razinu uzbuđenja. Naime, jahala sam kobilu u suton, tik pred zalazak sunca koji je trebalo uloviti, a za to smo imali samo nekoliko minuta. Trebala sam jahati, izgovarati tekst najave, pratiti pravu kameru, a sve uz to kobila me baš nije slušala te ju je cijelo vrijeme grizao obad! Ne trebam ni reći koliku razinu stresa sam tad doživjela, ali sve je ispalo tako lijepo - kao iz nekog filma“, prisjeća se uz smijeh.

A kako je cijela scena izgledala i koga će ovaj put pogoditi Amorova strelica gledatelji će imati priliku doznati vrlo skoro.

„Rekla bih da su iskrice letjele više nego ikad! Neću puno otkrivati, ali mogu natuknuti da će se gledatelji iznenaditi nekim spojevima koji su se razvili posve neočekivano. Ljubav je, znamo, nepredvidiva – pogotovo kad se dogodi tamo gdje je najmanje očekuješ“, zaključuje Anita.

Nova sezona 'Ljubav je na selu' počinje uskoro, samo na RTL-u i platformi Voyo!