Nominacije za Oscara: Vampirski triler ispisao povijest, a o ovim glumcima priča cijeli svijet

Utrka za zlatne kipiće službeno je započela. Iako se čini da 'Sinners' ima početnu prednost, povijest nas je naučila da na dodjeli Oscara iznenađenja uvijek moguća

kademija filmskih umjetnosti i znanosti objavila je dugo iščekivani popis nominacija za 98. dodjelu nagrade Oscar, potvrdivši favorite, ali i priredivši nekoliko velikih iznenađenja. Ceremonija koja će se održati 15. ožujka 2026. godine u Dolby Theatreu u Los Angelesu, a koju će drugu godinu zaredom voditi omiljeni komičar Conan O'Brien, bit će u znaku borbe dva titana, ali i povijesnog uspjeha filmova koji nisu na engleskom jeziku.

Ovogodišnja sezona nagrada kulminirala je nominacijama koje jasno oslikavaju filmsku godinu iza nas, a u središtu pozornosti našla su se dva ostvarenja koja su pomela konkurenciju i postavila nove standarde.

Apsolutna dominacija vampira i političkih spletki

Ako je suditi po broju nominacija, ova godina pripada redatelju Ryanu Coogleru i njegovom vampirskom trileru "Sinners". Film je ostvario nevjerojatan uspjeh osvojivši čak šesnaest nominacija, čime je srušio povijesni rekord koji su s četrnaest nominacija dijelili klasici poput "Sve o Evi", "Titanic" i "La La Land". Ova mračna i stilizirana priča o besmrtnosti i iskupljenju nije oduševila samo publiku, već i članove Akademije, koji su je prepoznali u gotovo svim važnijim kategorijama, uključujući najbolji film, režiju i scenarij.

Odmah iza njega, s impresivnih trinaest nominacija, smjestio se politički triler "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona. Napeta drama o zakulisnim igrama moći dugo je slovila za glavnog favorita sezone, no "Sinners" ga je u samom finišu prestigao po broju osvojenih nominacija. Unatoč tome, borba za glavnu nagradu večeri, onu za najbolji film, bit će neizvjesnija no ikad.

Profimedia

Konkurenciju im čini i nekolicina iznimno snažnih naslova. Gotička fantazija "Frankenstein" Guillerma del Tora, kriminalistička drama "Marty Supreme" Josha Safdieja te neočekivani hit, norveška drama "Sentimental Value" redatelja Joachima Triera, osigurali su po devet nominacija, dok se u utrci za najbolji film našlo ukupno deset naslova, među kojima su i "Hamnet", "Bugonia", "The Secret Agent", "Train Dreams" i "F1".

Glumačke utrke koje se prate bez daha

U glumačkim kategorijama ove godine vodi se nekoliko zanimljivih bitaka. U kategoriji najboljeg glavnog glumca sve oči uprte su u Timothéeja Chalameta, čija je transformacija u filmu "Marty Supreme" već nagrađena Zlatnim globusom. Mediji njegovu kampanju nazivaju "povijesnom", a pobjedom bi postao jedan od najmlađih dobitnika Oscara u ovoj prestižnoj kategoriji. Ipak, posao mu neće biti lak, jer mu je za petama Michael B. Jordan. Njegova prva nominacija u karijeri, i to za zahtjevnu dvostruku ulogu u rekorderu "Sinners", stavlja ga u poziciju jedinog pravog konkurenta mladoj zvijezdi. Konkurenciju im čine veterani Leonardo DiCaprio za ulogu beskrupuloznog političkog stratega u "One Battle After Another", Paul Giamatti kao ostarjeli željezničar u drami "Train Dreams" te uvijek izvrsni Colman Domingo, nominiran za ulogu pionira rock'n'rolla u filmu "Fats".

Kod dama, u kategoriji najbolje glavne glumice, situacija je nešto jasnija. Jessie Buckley smatra se gotovo sigurnom pobjednicom za ulogu Anne Hathaway, supruge Williama Shakespearea, u povijesnoj drami "Hamnet". Njezina izvedba opisuje se kao hipnotizirajuća, a kritičari je jednoglasno nazivaju favoritkinjom. Ipak, ne treba zanemariti ni ostatak nominiranih: Zendaya je ostvarila svoju prvu nominaciju za ulogu vječne ljubavi glavnog vampira u "Sinners", Saoirse Ronan je briljirala u distopijskoj drami "Bugonia", Cate Blanchett je ponovno oduševila kao nemilosrdna novinarka u "One Battle After Another", a iznenađenje je priredila i Marianne Jean-Baptiste nominacijom za britansku dramu "Hardback".

Profimedia

U sporednim kategorijama također vlada gužva. Za najboljeg sporednog glumca nominirani su Stellan Skarsgård ("Sentimental Value"), koji je osvojio srca publike emotivnim govorom na Zlatnim globusima, te Jacob Elordi, čija je nominacija za ulogu čudovišta u "Frankensteinu" konačna potvrda njegovog statusa nove velike holivudske nade. Uz njih su se našli i Robert Downey Jr. kao cinični savjetnik u "One Battle After Another", Jesse Plemons kao odani sluga u "Sinners", te Sterling K. Brown, koji je dobio pohvale kritike za ulogu u filmu "The Secret Agent".

Kategorija najbolje sporedne glumice donosi borbu između novih lica i iskusnih veteranki. Lupita Nyong'o nominirana je za upečatljivu ulogu vođe vampirskog klana u "Sinners", dok je Anya Taylor-Joy zaradila nominaciju kao tragična nevjesta u "Frankensteinu". Julianne Moore konkurira ulogom prve dame u "One Battle After Another", a listu zaokružuju Da'Vine Joy Randolph, koja nastavlja svoj uspješni niz nominacijom za "Marty Supreme", te Tilda Swinton za ulogu u francuskom filmu "It Was Just an Accident".

Iznenađenja, povijesni trenuci i veliki gubitnici

Kao i svake godine, objava nominacija donijela je i nekoliko velikih iznenađenja. Najveće razočaranje bez sumnje je doživjela ekipa filma "Wicked: For Good", drugog dijela raskošnog mjuzikla koji je, unatoč velikim očekivanjima, ostao potpuno bez nominacija. S druge strane, Akademija je pokazala sve veću otvorenost prema svjetskoj kinematografiji, nominiravši čak tri filma koja nisu na engleskom jeziku u kategoriji najboljeg filma: norveški "Sentimental Value", brazilski "The Secret Agent" i francuski "It Was Just an Accident".

Zabilježen je i jedan važan povijesni trenutak. Autumn Durald Arkapaw nominirana je za najbolju fotografiju za rad na filmu "Sinners", nastavljajući pozitivan trend sve veće vidljivosti žena u tehničkim kategorijama koje su desetljećima bile rezervirane isključivo za muškarce. Uz to, ove godine po prvi put će se dodijeliti i Oscar u potpuno novoj kategoriji, onoj za najbolji casting, čime je Akademija konačno odala priznanje ključnoj, ali često zanemarenoj filmskoj profesiji.