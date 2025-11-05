Nije sve glamurozno: Glumica se smrzavala na setu, cipele s potpeticama joj raskrvarile stopala

Ovaj događaj sa snimanja podsjetnik je da iza savršenih filmskih kadrova stoje sati napornog rada i odricanja, a ponekad i stvarna bol

Monica Barbaro, glumica čija je karijera u strelovitom usponu nakon uloge pilotkinje Phoenix u hitu "Top Gun: Maverick" i nedavne nominacije za Oscara za portret Joan Baez, trenutačno u New Yorku snima novi film. No, snimanje romantične komedije "One Night Only" pokazalo je i manje glamuroznu, bolnu stranu glumačkog posla.

Fotografije sa seta pokazuju glumicu kako se trese u minijaturnoj haljini i između snimanja scena odijeva toplu jaknu, a na nekim fotografijama ima i flastere na stopalima od neudobnih sandala s visokim potpeticama. U jednom trenutku su joj stopala navodno i prokrvarila.

Ovaj događaj sa snimanja podsjetnik je da iza savršenih filmskih kadrova stoje sati napornog rada i odricanja, a ponekad i stvarna bol.

Film "One Night Only", čija se premijera očekuje u kolovozu 2026., režira Will Gluck, poznat po tome što je lansirao karijere zvijezda poput Emme Stone i zaslužan je za globalni fenomen "Anyone But You". U filmu Barbaro glumi uz britanskog glumca Calluma Turnera, a radnja prati dvoje stranaca u svijetu gdje je predbračni seks legalan samo jednu noć godišnje. S obzirom na Gluckov uspjeh, očekivanja od filma i njegove glumačke postave iznimno su visoka.