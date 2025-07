Neodoljivi 'Lucifer' stiže na RTL od ponedjeljka u 22.20 sati!

On je intrigantan, tajnovit i „vraški“ zgodan, a njegov je lik itekako obilježio televizijske ekrane tijekom posljednjih desetak godina! Što je toliko privlačno u 'Luciferu' i njegovom životu među običnim smrtnicima, gledatelji mogu provjeriti u duplim epizodama serije – od sljedećeg ponedjeljka u 22.20 sati na RTL-u.

Arhanđela Lucifera Morningstara (Tom Ellis) pobuna u raju koštala je progona te su ga čekala tisućljeća u paklu i kažnjavanje ljudskog roda. No život u paklu postane dosadan! Lucifer je nesretan u svom progonstvu pa se odriče prijestolja i seli u Los Angeles, gdje otvara luksuzni piano bar naziva Lux te se prepušta nekim od svojih omiljenih stvari – vinu, ženama i glazbi. Kad poznata pop zvijezda bude brutalno ubijena ispred Luxa, Lucifer prvi put osjeti kako se nešto u njemu budi, no nije siguran je li to njegova potisnuta želja da kazni zle ili nešto dublje i zbunjujuće - je li uopće sposoban imati osjećaje prema ljudskom biću?

Usred istrage upoznaje detektivku Chloe Decker (Lauren German), prvu osobu imunu na njegove čari, ali i prvu osobu zbog koje i on sam postaje – ranjiv. Lucifer pomaže razotkriti ubojicu, koristeći se jednom od svojih moći, manipulacijom. Chloe ga poziva da postane policijski savjetnik, zajedno rješavaju slučajeve te se na tom putu susreću s raznim natprirodnim pojavama i bićima. U isto vrijeme, Božji izaslanik anđeo Amenadiel poslan je u Los Angeles kako bi uvjerio Lucifera da se vrati u pakao.

Hvaljenu kriminalističku humornu fantaziju 'Lucifer' i originalnu priču koja je osvojila milijune obožavatelja osmislio je Tom Kapinos 2016. godine i smjestio je u Los Angeles - Grad Anđela - u kojem obitava i vrag, malo drugačiji Lucifer od onog koji je predstavljen u Bibliji, a koji je zapravo nastao prema ideji Neila Gaimana, Sama Kietha i Mikea Dringenberga u DC Comicsu.

Glavnu ulogu ponio je široj publici dotad možda ne toliko poznati Britanac Tom Ellis ('Rush', 'Miranda'), kojega će ova uloga vinuti u zvijezde i ostati itekako pamtljiva. U ulozi lijepe detektivke Chloe našla se Lauren German ('Chicago u plamenu', 'Hostel: Part II', 'Hawaii Five-0'), a tu su Kevin Alejandro, detektiv za ubojstva i Chloein bivši suprug, koji se često sukobljava s Luciferom zbog očigledne privlačnosti između Lucifera i Chloe, D. B. Woodside kao Luciferov stariji brat, koji želi da se Lucifer vrati u pakao, Lesley-Ann Brandt, Luciferova demonica koja mu se pridružuje u Los Angelesu te Rachael Harris i Aimee Garcia.

Ellis u ulozi Lucifera, šarmantnog, duhovitog i privlačnog lika, potpuno drukčijeg od tadašnjih tipičnih zavodnika na malim ekranima, brzo je postao miljenik brojnih žena diljem svijeta, ali i jedan od prepoznatljivijih televizijskih likova posljednjih desetak godina.

Velikoj popularnosti serije, osim njega, svakako pridonose i sjajne glumačke izvedbe ostalih likova te doza humora prisutna u svakoj epizodi, kao i originalan scenarij te neobični slučajevi u kojima se često pojavljuju brojna natprirodna bića.

Ocjene struke svakom novom sezonom također su rasle, no serija nije prošla bez kontroverzi. Naime, American Family Association (AFA) već je u prvoj sezoni serije tražila prestanak prikazivanja jer, kako su istaknuli, Lucifer je prikazan tako simpatično! Ipak, nakon uspješne prve sezone, koja je okupila u prosjeku 7,16 milijuna gledatelja, serija je nastavila i s emitiranjem druge. Uz to, nakon treće sezone Fox je najavio otkazivanje serije, no poslije akcije i peticije brojnih vjernih fanova diljem svijeta, serija je ponovno zaživjela na streaming servisima i obnovljena je za još tri sezone.

Duple epizode 'Lucifera' ne propustite od sljedećeg tjedna – od ponedjeljka do četvrtka u 22.20 sati na RTL-u.