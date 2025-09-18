Male zvijezde velike kampanje: oni najbolje znaju da promet nije igra!

Kako bi se aktualizirala tema sigurnosti najmlađih, poznata lica Informativnog programa i zabavnog sadržaja RTL-a, kao ambasadori kampanje, snimili su seriju edukativnih promotivnih spotova

RTL kampanjom „Promet nije igra“ želi podići svijest o sigurnosti u prometu poticanjem odgovornog ponašanja vozača i edukacijom djece, osobito učenika prvih razreda osnovne škole, ali i njihovih roditelja o tome kako se odgovorno ponašati u prometu. Kako bi se aktualizirala tema sigurnosti najmlađih, poznata lica Informativnog programa i zabavnog sadržaja RTL-a, kao ambasadori kampanje, snimili su seriju edukativnih promotivnih spotova. Uz Anu Brdarić Boljat, Ivanu Brkić Tomljenović, Tomislava Jelinčića i Edina Mehmedovića prave zvijezde kampanje su oni o kojima je tu zapravo i riječ – djeca.

Cvita, Elena, Mila, Lota, Maša, Klara, Vid, Andrej, Jura i Mario glavni su glumci u edukativnim promotivnim spotovima namijenjenim odraslim sudionicima u prometu, ali i djeci. Poseban segment kampanje su edukativni videospotovi snimljeni na najmlađima razumljiv i blizak način, a emitiraju se na specijaliziranom kanalu za djecu, mlade i obitelj, RTL Kockici i njenim društvenim mrežama.

I dok u onima koji se emitiraju na glavnom kanalu, RTL-u, naši mladi glumci podsjećaju svoje vršnjake na osnovna pravila u prometu poput prelaska ceste na zebri, čekanja zelenog svjetla na semaforu i važnosti nošenja kacige tijekom vožnje na rolama, romobilu ili biciklu, na Kockici naše malene zvijezde u simpatičnim razgovorima o ponašanju u prometu uče svog omiljenog Kockića.

Djeca su posebno ranjiva skupina sudionika u prometu, a njihova zaigranost i karakteristična impulzivnost često dovode do povećane nepažnje te naglih i nepredvidivih reakcija koje mogu dovesti do stradavanja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u prometnim je nesrećama u Hrvatskoj 2024. godine smrtno stradalo 13-ero djece u dobi od 0 do 17 godina, a ozlijeđeno je 1 447 djece. Pohvalna je činjenica da se posljednjih dvadeset godina bilježi trend smanjenja smrtnosti djece od prometnih nesreća stoga i RTL Hrvatska ovom kampanjom želi apelirati na sve sudionike u prometu, kako one malene tako i one velike, da budu odgovorni, oprezni i da brinu jedni o drugima.

Kao medij, RTL ima moć i obavezu koristiti svoje kanale za teme koje nadilaze svakodnevicu, potiču promjene na bolje i utječu na živote cijelog društva stoga naglašavanje važnosti prevencije i edukacija o sigurnosti u prometu nikada neće biti stara vijest.