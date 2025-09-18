'Uplaćivala sam mise da ovdje upadnem!' Vaga ne prašta, crvena linija je nemilosrdna - netko ide kući!

Četvrti tjedan u 'Životu na vagi' donosi najveći šok dosad - crvena linija se prvi put spušta za još jedno mjesto! A to znači samo jedno: dvoje kandidata s najlošijim rezultatima ide u dvoboj, a netko će večeras napustiti show!

Plavi su cijeli tjedan bili bez svoje trenerice, no barem su osvojili patkicu - moćnu prednost koja može nekome spasiti ostanak na vagi iako nije nužno da se iskoristi na današnjem vaganju. „Živjela patkica! Iako, patkica je dvosjekli mač, ne želim je iskoristiti 'uzalud', ovisno o tome koliko se tko trudio i koliko je tko zaista radio… vidjet ćemo“, oprezno je najavila Mirna i naglasila kako je to sad svojevrsni križ koji visi nad njezinom glavom jer bi ona svakoga spasila da može.

Atmosfera među kandidatima vrije. „Molila sam Boga, uplaćivala mise da ovdje upadnem!“ kaže Mare dok Ivan pun samopouzdanja poručuje: „Tjedan iza mene je fenomenalan, imali smo trenera, veliki izazov, mali izazov, spa, topljenje u sauni - očekujem jako dobar rezultat.“

No nisu svi u top formi. „Imam mali problem s leđima, boli me već par dana, ali unatoč tome, osjećam se odlično“, otkriva Ivica. S njim se slaže i Domagoj, uvjeren da je vaga na njegovoj strani: „Moram biti iskren da se super osjećam pred vagu, nemam nikakvih strahova, tremu, mislim da je bio dobar tjedan iza nas i da će vaga biti dobra…“

Čak i Dominik priznaje da su se napetosti među kandidatima smirile: „Atmosfera u timu je dobra, izgladili smo nesuglasice… Možda sam malo preburno reagirao kada je Tamara ispala, odnosno, kad se dogodila ta situacija s tim nekakvim lažnim informacijama, ali rekao bih da je sada sve dobro.“

Ali mir je kratkog daha - jer vaga ne prašta. „Crvena linija danas se pomiče za još jedno mjesto! O tome tko će od ta dva imena s najlošijim rezultatom napustiti show odlučit će dvoboj“, objavila je Antonija i zapalila atmosferu.

Dva rezultata ispod crvene linije, dvoboj odluke i - nečiji kraj puta! Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!