403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
UZBUĐENJE RASTE

Ljubav pod kretskim suncem: Peta sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo!

Žena.hr
25. siječnja 2026.
Ljubav pod kretskim suncem: Peta sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo!
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Dva muškarca, nova iskustva, nezaboravne ljubavne priče te najveća posebnost sezone - spojevi s djevojkama i prije ulaska u vilu - 'Gospodin Savršeni' u najuzbudljivijem izdanju dosad!

Nakon četiri uspješne sezone, show 'Gospodin Savršeni' vraća se s petom sezonom, koja će gledatelje ponovno odvesti u sunčanu Grčku, ovaj put na Kretu, otok poznat po romantičnoj atmosferi i spektakularnim kulisama. Gledatelje očekuju neke nove ljubavne priče, dramatični obrati i nezaboravni spojevi, a prva epizoda dostupna je od ponoći, 26. siječnja na platformi Voyo.

U ulozi voditelja prvi se put pojavljuje Marko Vargek, poznato lice RTL-a s gotovo dva desetljeća iskustva u sportskom novinarstvu. Marko donosi svježinu u popularni format globalne franšize, svjestan izazova i odgovornosti koje njegova nova uloga nosi. „Zaista sam fan showa koji je u prošloj sezoni ušao u sve sfere scene u Hrvatskoj i kada je stigao poziv - nisam puno razmišljao“, kaže.

Ljubav pod kretskim suncem: Peta sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo!
RTL

Najavljujući novu sezonu, otkrio je i što gledatelje očekuje: „Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda…, a ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena.“ Ujedno je otkrio i najveću novost sezone: „Naše kandidate nove sezone čekaju nova pravila, a to su brzi spojevi!“

Srca ove sezone osvajaju Karlo i Petar - dvojica muškaraca različitih karaktera i životnih iskustava, ali istog cilja: pronaći iskrenu i pravu ljubav. Djevojkama neće biti lako jer će sada biti najvažniji slavni 'prvi klik', zato što će Savršeni tijekom brzih spojeva odlučiti s kojom djevojkom žele nastaviti graditi svoju priču.

Ljubav pod kretskim suncem: Peta sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo!
RTL

Karlo dolazi iz sportskog svijeta, discipliniran i izravan, s jasnom željom za dugom ozbiljnom vezom dok je Petar, međunarodno uspješan model, promišljen i emotivan, u ljubavi vjeruje u iskrenost i postupno građenje bliskosti. Upravo ta kombinacija različitih energija donosi posebnu dinamiku sezoni koja obećava više emocija, više rizika i više neočekivanih trenutaka nego ikad prije.

Ljubav pod kretskim suncem: Peta sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo!
RTL

„Gledam da pronađem nekoga s kim ću provesti život“, iskreno kaže Karlo, a Petar optimistično dodaje: „Ljubav se dogodi kad se najmanje nadaš.“

Nova sezona 'Gospodina Savršenog' počinje u ponedjeljak, 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u, donoseći gledateljima romantične avanture pod mediteranskim suncem i priče koje će osvojiti srca publike.

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UZBUĐENJE RASTE
Ljubav pod kretskim suncem: Peta sezona 'Gospodina Savršenog' poslije ponoći na platformi Voyo!