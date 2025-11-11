Sretan 51. rođendan, Leo! 10 nevjerojatnih činjenica o holivudskoj ikoni

Od glumačkog genija do neumornog borca za planet, DiCaprio je puno više od filmske zvijezde. Njegova karijera i životna priča, ispunjene nevjerojatnim detaljima, nastavljaju inspirirati milijune diljem svijeta

Leonardo DiCaprio, jedna od najvećih i najcjenjenijih zvijezda svoje generacije, rođen je 11. studenoga 1974. Iako se čini da znamo sve o njegovoj karijeri koja traje desetljećima, od dječačke zvijezde do Oscarom nagrađenog glumca, postoje brojne zanimljivosti koje otkrivaju kompleksnu osobu iza slavnog lica. Povodom njegovog rođendana, donosimo deset manje poznatih činjenica koje će vas možda iznenaditi.

Put do vrha nije bio jednostavan, a započeo je neobičnim okolnostima i odlukama koje su ga definirale.

1. Ime s umjetničkim potpisom

Mnogi znaju da je Leonardo DiCaprio dobio ime po Leonardu da Vinciju, no priča iza toga je posebna. Njegova majka Irmelin, Njemica po podrijetlu, osjetila je njegov prvi udarac u trbuhu dok je u firentinskoj galeriji Uffizi promatrala sliku slavnog renesansnog majstora. Shvatila je to kao znak i tako je buduća zvijezda dobila ime.

Profimedia

2. Zamalo se zvao Lenny

Na samom početku karijere, kada je imao samo 10 godina, agent mu je savjetovao da promijeni ime u nešto "američkije" – Lenny Williams. Smatrao je da ime Leonardo DiCaprio zvuči previše strano. Mladi glumac je to odlučno odbio, a ta se odluka pokazala ispravnom.

3. Prva uloga

Suprotno uvriježenom mišljenju da je njegova prva velika uloga bila u filmu *This Boy's Life*, DiCaprio je debitirao na velikom platnu 1991. godine u niskobudžetnom hororu *Critters 3*, glumeći posinka zlog stanodavca.

4. Gluma bez opijata

Iako je maestralno odglumio ovisnika Jordana Belforta u filmu "Vuk s Wall Streeta", DiCaprio je u intervjuima potvrdio da nikada u životu nije probao droge. Za pripremu uloge, savjetovao se sa stručnjakom za droge na setu, a on i kolega Jonah Hill inspiraciju su pronašli gledajući YouTube video "Najpijaniji čovjek na svijetu".

Profimedia

5. Krvava scena u filmu 'Django Unchained'

Njegova posvećenost ulozi najbolje se vidjela tijekom snimanja filma Django Unchained. U jednoj intenzivnoj sceni, DiCaprio je snažno udario rukom o stol i slučajno razbio čašu, duboko se porezavši. Nije prekinuo scenu, već je nastavio glumiti, a redatelj Quentin Tarantino odlučio je tu autentičnu i krvavu snimku zadržati u filmu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

6. Borba s opsesivno-kompulzivnim poremećajem

Glumac je otvoreno govorio o svojoj cjeloživotnoj borbi s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP). Priznao je da ima snažne porive, poput hodanja kroz ista vrata nekoliko puta. Upravo mu je to iskustvo pomoglo da se dublje poveže s likom Howarda Hughesa u filmu *Avijatičar*, koji se također borio s teškim oblikom OKP-a.

Osim kao glumac, DiCaprio je ostavio trag i kao filantrop, aktivist i neočekivana modna ikona.

7. Zabranjena frizura

Nakon golemog uspjeha 'Titanica', DiCaprijeva frizura postala je globalni fenomen. Popularnost je bila tolika da su talibanske vlasti u Afganistanu zabranile takozvanu "Titanic frizuru", a brijači koji bi je napravili riskirali su uhićenje.

Profimedia

8. Pomoć posljednjoj preživjeloj s Titanica

Zajedno s kolegicom i bliskom prijateljicom Kate Winslet, DiCaprio je financijski pomogao posljednjoj preživjeloj osobi s Titanica, Millvini Dean, kada više nije mogla plaćati troškove staračkog doma. Njih dvoje su pokrili njezine dugove kako ne bi morala prodavati svoje uspomene s broda.

9. Strastveni ekolog i vizionar

DiCaprio je jedan od najpoznatijih svjetskih ekoloških aktivista. Njegova Zaklada Leonardo DiCaprio donirala je stotine milijuna dolara za zaštitu okoliša. Još 2004. kupio je otok uz obalu Belizea s planom izgradnje prvog potpuno ekološkog odmarališta na svijetu, osmišljenog da obnovi lokalni ekosustav.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

10. Putovanje u svemir

Tijekom dobrotvorne aukcije za istraživanje AIDS-a, jedan je ruski milijunaš platio 1,5 milijuna eura kako bi dobio priliku putovati u svemir zajedno s Leonardom DiCaprijem na letu tvrtke Virgin Galactic.