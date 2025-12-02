Lana Jurčević pokazala trudnički trbuh: 'Curica ili dečko?'

Lana je nedavno otkrila da je trudna, a sada je pokazala trudnički trbuh i dala pratiteljima da nagađaju o spolu njenog drugog djeteta

Popularna pjevačica Lana Jurčević oduševila je svoje pratitelje objavom da je ponovno trudna, a sada je pokazala trudnički trbuščić.

Lana u videu koji je objavila na Instagramu pozira u elegantnoj bijeloj pletenoj haljini koja savršeno naglašava njezinu trudničku figuru. Samouvjereno isprobava sunčane naočale i nježno mazi trbuh, a cijela objava odiše srećom i stilom. U opisu je otkrila koja joj dva pitanja pratitelji najčešće postavljaju: „Curica ili dečkoooo?” i „U kojem si mjesecu?”, te ih je duhovito prepustila pratiteljima na pogađanje.

Ova sretna vijest dolazi gotovo točno dvije godine nakon što su Lana i njezin dugogodišnji partner Filip Kratofil u prosincu 2023. dobili svoje prvo dijete, kćerkicu Maylu Lily. Pjevačica, koja se na međunarodnoj sceni predstavlja kao La Lana, vješto je povezala privatni trenutak s poslovnim uspjesima. Naime, uz objavu je dodala i hashtag #DioMene, što je naziv njezina novog singla objavljenog u studenom.

Objava je u kratkom roku izazvala oduševljenje, a komentari su se samo nizali. Obožavatelji su joj uputili brojne čestitke i lijepe želje, poput „Samo da bude sve OK” i „Da trudnoću izneseš dobro i bebac bude samo živo i zdravo 🌹”. Mnogi su se pridružili pogađanju, a nagađanja o tome stiže li dječak ili djevojčica preplavila su komentare.