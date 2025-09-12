Jesen puna učenja i zabave na RTL Kockici: 'Pozivam roditelje da s djecom sjednu pred male ekrane!'

RTL Kockica ove jeseni ponovno potvrđuje svoju ulogu omiljenog kanala za djecu i roditelje – spojem edukacije, zabave i pustolovine za cijelu obitelj!

RTL Kockica ove jeseni donosi pregršt uzbudljivih sadržaja za svoje male i velike gledatelje - od edukativnih emisija vlastite produkcije poput 'Čuvara povijesti', popularne 'Idemo u ZOO' i treće sezone emisije 'Meni možeš reći sve', preko dogodovština animiranih junaka u 'Bibinom čarobnom svijetu' do legendarnih 'Oggyja i žohara' u ruhu za nove generacije, ali i više od toga!

Među novitetima posebno se ističe serijal 'Čuvari povijesti', koji gledatelje vodi iza zidina najpoznatijih hrvatskih dvoraca i utvrda. Voditeljica Tatjana Horvatić otkrit će tajne dvorca Veliki Tabor, Pejačevića u Virovitici, tvrđave Nehaj, starog grada Ozlja i brojnih drugih povijesnih dragulja: „Do sada nisam upoznala osobu koja ne voli dvorce i vjerujem da će se ovaj serijal svidjeti malim i velikim Kockićima. Uz to, pozivam roditelje da s djecom sjednu pred male ekrane i zavire iza zidina, uživaju u proputovanju Hrvatskom te nauče zanimljive stavke iz naše daleke povijesti“, kaže voditeljica.

Za sve mališane željne istraživanja prirodnih pojava tu je novi serijal 'Meteorolog(i)ja', u kojem će RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić poučiti djecu o tome kako dolazi do različitih vremenskih pojava. Kroz zanimljive eksperimente i objašnjenja vremenskih fenomena, djeca će naučiti što nam govore oblaci, vjetrovi i munje – a usput će se i dobro zabaviti!

Na male ekrane vraća se i popularna emisija 'Idemo u ZOO', već u svojoj petoj sezoni. Uz Davora Balažina i edukatoricu Mariju Starčević djeca će upoznati životinjski svijet kroz pustolovine s klokanima, kobrama, kornjačama i mnogim drugim zanimljivim stanovnicima Zoološkog vrta: „Jako mi je drago što se naše pustolovine i upoznavanja novih životinja u Zoološkom vrtu nastavljaju! Zaista je lijepo imati priliku naše mališane upoznati sa životinjskim svijetom te im predočiti koliku važnost on ima u našim životima“, napominje Balažin.

Jesen donosi i nove epizode serijala 'Meni možeš reći sve', koji se bavi mentalnim zdravljem djece i roditelja. Psihologinja i psihoterapeutkinja Sandra Tolić, zajedno s voditeljicom Tatjanom Horvatić, pruža podršku obiteljima kroz teme poput dječje samostalnosti, prevladavanja razočaranja i važnosti međusobnog uvažavanja. „Na ovu emisiju gledam kao na vid podrške roditeljima i djeci. Svjesna sam da u dvadeset minuta, koliko traje epizoda, ne možemo obuhvatiti sve, ali možemo potaknuti na razmišljanje i promjenu, a to se ne smije zanemariti“, navodi voditeljica Tatjana Horvatić.

Gledatelji će ponovno uživati i u omiljenoj emisiji 'Skitalica – pitalica', u kojoj Davor Balažin odgovara na najneobičnija dječja pitanja i potiče kritičko razmišljanje. Najmlađe gledatelje posebno će razveseliti novi format 'Jojo i prijatelji', uz Bojana Jambrošića i veselo društvo životinjskih likova, ali i nezamjenjivog Kockića. Serijal donosi pjesmu, igru, korisne lekcije o bojama, slovima i brojevima, ali i recikliranju, higijeni, glazbi i prirodi.

Naravno, tu je i nezamjenjivi 'Crtež dana' u kojem Davor Balažin odabire i pokazuje nagrađene crteže koji redakciji RTL Kockice neumorno šalju mali gledatelji. Kockići koji žele sudjelovati u izboru i svoj rad vidjeti na televiziji, svoj crtež mogu poslati na adresu RTL Kockica, Krapinska 45, 10 000 Zagreb ili e-mail adresu [email protected].

Uz domaću produkciju, Kockica donosi i atraktivne naslove iz svijeta animacije. Tu je detektivski duo životinjskih istražitelja Kit i Sam, koji u seriji 'Creature Cases' rješavaju životinjske misterije istražujući staništa i ponašanja fascinantnih, a ponekad i bizarnih stvorenja. Junakinja Bubble bavit će se svojim gostima u čarobnom odmaralištu u 'Hotelu Bubble', a tu su novi nastavci 'Bibinog čarobnog svijeta' te urnebesni 'Oggy i žohari: nova generacija'.

