Gospoda Savršeni upoznali kandidatkinje! Tko je kliknuo, tko se razočarao i kome idu prve ruže?

Prvi leptirići u trbuhu, šok i poznato lice koje jedan Gospodin Savršeni nije nimalo očekivao, bizarna pitanja, puno smijeha, ali i brojne fizičke aktivnosti obilježili su prve susrete, no ipak nije sve prošlo tako glatko...

Na otoku ljubavi Kreti ove će se sezone rađati romantika u omiljenom showu 'Gospodin Savršeni'.

U prvoj epizodi je domaćin, voditelj Marko Vargek najavio uzbuđenja, ali i iznenađenja koja kreću od samog starta.

„Veći otok, više djevojaka, više spojeva, više epizoda... No ono što ostaje isto su dva Gospodina Savršena“, kazao je Marko pa zatim predstavio i dvojicu šarmera u glavnim ulogama – Karla Godeca i Petra Rašića. Dvojica Savršenih ispričali su svoje životne priče, a zatim i otkrili što očekuju od ove romantične avanture.

RTL

„Volio bih naći nekoga s kim ću biti do kraja svog života. Očekujem puno toga u showu, jako sam uzbuđen! Ako dođe netko pravi za mene, naravno da sam se spreman skrasiti“, poručio je Karlo, koji nije skrivao suze dok se prisjećao i velike obiteljske tragedije koja mu je obilježila život.

Uz njega, tremu, ali i veliko uzbuđenje pokazivao je i Petar: „Vjerujem da postoji neka prava osoba za mene, samo je trebam naći. Ljubav se dogodi kad se najmanje nadaš. Trudit ću se s djevojkama biti što iskreniji, spontaniji i duhovitiji.“

RTL

A kako bi im malo „zapaprio“ od početka, Marko Vargek obznanio je kako im upoznavanje s djevojkama slijedi odmah, i to na prvim spojevima, a nakon susreta morat će na licu mjesta donijeti neke ne baš tako lagane odluke koje bi mogle promijeniti sve.

U prvoj epizodi, gledateljima su se predstavile i kandidatkinje, svestrane, ambiciozne, vrlo samouvjerene, ali i vrlo nestrpljive.

„Nemam konkurenciju, nisam ni znala da postoji! Mislim, pogledaj me!“ poučit će jedna dama, a druga dodati, „Volim dominirati! Od Savršenog ću uzeti sve, a ne samo ružu!“

RTL

Prvi leptirići u trbuhu, šok i poznato lice koje jedan Gospodin Savršeni nije nimalo očekivao, bizarna pitanja, puno smijeha, ali i brojne fizičke aktivnosti obilježili su prve susrete, no ipak nije sve prošlo tako glatko...

Kako su djevojke reagirale na Petra i Karla, tko jedva čeka novi dejt i tko je oduševio dovoljno da dobije svoju prvu ružu, provjerite u prvoj epizodi 'Gospodina Savršenog' već sada dostupnoj na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.