Emocija, spektakl i glas koji se pamti: Jakov Jozinović obilježio premijeru filma 'David' u Zagrebu

Premijera koja je spojila snažnu glazbeno-glumačku postavu i bezvremensku biblijsku priču o kojoj će se još dugo pričati

Postoje večeri kada crveni tepih nije samo formalnost, već uvod u priču koja se pamti. Upravo takva bila je sinoćnja premijera animiranog spektakla David u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema – događaj koji je bez pretjerivanja okupio i publiku i scenu, i vjeru i zabavu, i nostalgiju i suvremeni izričaj.

No ako je večer imala svoje lice – onda je imala i svoj glas. I to kakav.

Jakov Jozinović bio je apsolutni hit večeri. Njegova interpretacija naslovne pjesme filma „Božje je svjetlo tvoj put“, koju pjeva zajedno sa Sergejem Božićem, nije samo “odigrana” – ona se osjetila, prošla kroz publiku i ostavila trag koji se ne briše izlaskom iz dvorane. Rijetko se dogodi da glas u animiranom filmu preuzme toliko prostora u razgovorima nakon projekcije, ali sinoć je upravo to bio slučaj – publika ga je izdvojila, prepoznala i nagradila spontanim reakcijama koje se ne mogu iscenirati.

Uz njih, snažnu i uigranu cjelinu čini i ostatak glasovne postave koja je projektu dala ozbiljnu težinu: Sergej Božić, Frano Mašković, Matko Knešaurek, Zsa Zsa, don David Leskovar, Marko Juraga, Lana Blaće, Mara Picukarić, Sara Jurički – svaki sa svojim prepoznatljivim potpisom, ali zajedno kao kompaktna ekipa koja funkcionira precizno i uvjerljivo. Upravo ta kombinacija glumačke discipline i glazbene emocije daje filmu dodatni sloj koji ga izdvaja iz standardne animirane ponude.

I to se osjetilo i izvan dvorane. Predvorje kina pretvorilo se u živu kulisu: fotografiranja bez kraja, spontani zagrljaji, iskreni osmijesi i ona rijetka energija kada publika i autori dišu kao jedno. Nije to bila samo još jedna premijera – bio je to mali društveni događaj s velikim emotivnim ulogom.

Na crvenom tepihu pojavila su se i brojna poznata lica: Vanna i Jana Vrdoljak, sestre Palić, Lucija Lugomer, Brita Bobetić, Gloria Berger, Pamela Ramljak, Danijela Pintarić, Dominik Lucić, Tomislav Jelinčić, Marko Matijašević, Dorja Anić Pjevac i još niz imena koja inače ne viđamo nužno na “klasičnim” animiranim naslovima.

David donosi filmsku adaptaciju biblijske priče o pastiru koji postaje kralj. Kroz snažnu vizualnu i glazbenu naraciju prati njegov put od skromnih početaka do junaka čija vjera i hrabrost mijenjaju tijek povijesti. Glazba pritom ima ključnu ulogu u oblikovanju emocionalne dinamike filma, a „Božje je svjetlo tvoj put“ jedna je od njegovih središnjih tema.

Hrvatska sinkronizacija okuplja istaknuta imena domaće scene. Dijaloški glas mladog Davida tumači Darin Pavišić, u ostalim glavnim ulogama, osim navedenih, sudjeluju Ervin Baučić, Tatiana Cameron Tajči, Robert Ugrina, Živko Anočić, Marko Kutlić, Ranko Zidarić, Ronald Žlabur.

U sinkronizaciji sudjeluje i niz drugih glumaca i izvođača koji dodatno obogaćuju glasovni svijet filma: Jan Kovačić, Katarina Kostanić, Vanessa Mioč, Rafael Dropulić, Dario Došlić, Dino Antonić, Boris Barberić, Dorian Stipčić, Vlatka Kladarić, Irena Raduka, Hana Modrić i Nikola Podkrajac.

Film David u kina stiže danas, 19. ožujka u distribuciji Blitz filma a ulaznice su već sada dostupne online ili na kino blagajnama CineStara.