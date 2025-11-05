Ella Dvornik objavila kadar iz spavaće sobe s dečkom i poslala važnu poruku: 'Ovako izgleda mir'

Domaća influencerica i kći pokojnog kralja funka Dina Dvornika objavila je iskrenu ispovijest i izazvala brojne reakcije

Naša poznata influencerica Ella Dvornik novom je objavom na Instagramu dirnula pratitelje, podijelivši duboko osobno razmišljanje o sreći, miru i životnim prioritetima. U videu koji prikazuje njenu svakodnevnu rutinu, Ella je otkrila kako je pronašla zadovoljstvo u sporijem načinu života.

Kroz snimke koje prikazuju jutarnje buđenje kraj dečka, vježbanje u teretani i pripremu zdravih obroka, Ella je poslala snažnu poruku.

"Netko mi je rekao jednom da im se čini da mi je dosadno... Ljudi, ovako izgleda mir!" započela je poduži opis. Objasnila je kako je cijeli život jurila za uzbuđenjima i dopaminom, što ju je na kraju učinilo "umornom, nesretnom i iscijeđenom". Osvrnula se na moderno doba ovisnosti o brzim informacijama, ističući da je usporavanje ključno za mentalno zdravlje. "Ovo nije dosada. Ovo je rafiniranje", poručila je.

Ova objava dolazi u vrijeme velikih privatnih promjena za Ellu, koja prolazi kroz dugotrajan proces razvoda od supruga Charlesa Pearcea. Mnogi su njene riječi o tome kako je nekadašnji život u stanu od 250 kvadrata s dizajnerskom odjećom nije činio sretnom protumačili kao izravan osvrt na prošlost. Čini se da je influencerica u novom životnom poglavlju odlučila redefinirati pojam uspjeha, stavljajući naglasak na unutarnje zadovoljstvo.

Njezina iskrenost naišla je na golemo odobravanje pratitelja.

"Tebi je samo razvod trebao da procvjetaš! Bravo Ella, rasti i cvjetaj dalje", jedan je od komentara koji najbolje sažima reakcije publike. Mnogi su joj uputili emotikone srca i pljeska, a poruke poput "Bravo, imamo samo jedan život" i "Amen" pokazuju koliko je njezina poruka odjeknula.