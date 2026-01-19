'2026. je nova 2016.': Zašto je sve ponijela 10 godina stara nostalgija?

Masovna nostalgija za 2016. godinom nije samo hir, već dublji kulturni fenomen koji otkriva mnogo o našoj sadašnjosti

Ako ste nedavno otvorili TikTok ili Instagram, vjerojatno ste se zapitali jeste li slučajno upali u vremenski stroj. Feedovi su preplavljeni blještavim filterima, Snapchatovim psećim ušima, starim hitovima Drakea i The Chainsmokersa te modnim kombinacijama koje smo svi nosili. Gotovo čim je sat otkucao Novu godinu, društvene mreže preplavljene su sadržajem koji slavi duh 2016. godine, a trend je postao viralan diljem svijeta.

Viralni trend "2026. je nova 2016." zaludjela je internet, a priklonile su mu se brojne zvijedze, poput Hailey Bieber, Selene Gomez i drugih. Zapravo, lakše je nabrojiti one koje nisu objavile ništa vezano uz 2016.!

No, u čemu je fora?

Potraga za izgubljenom jednostavnošću

Sjećanje na 2016. godinu kao na "jednostavnije vrijeme" ključni je pokretač ovog trenda. Za mnoge, posebno za Generaciju Z i mlađe milenijalce, ta godina predstavlja posljednje razdoblje prije nego što je svijet postao osjetno kompliciraniji. Bilo je to vrijeme prije pandemije, prije nego što je umjetna inteligencija postala svakodnevica i prije nego što su algoritmi društvenih mreža u potpunosti preuzeli kontrolu, fragmentirajući nas u beskrajne niše. Godina 2016. pamti se kao era "monokulture", posljednji trenutak kada smo svi bili dio istog globalnog razgovora. Viralni izazovi poput "Mannequin Challengea" ili kolektivne opsesije igrom "Pokémon Go" stvarali su osjećaj zajedništva koji danas, u eri hiperpersonaliziranih feedova, gotovo ne postoji. Internet je još uvijek bio mjesto za igru i eksperimentiranje, a ne samo platforma za optimizaciju osobnog brenda. Ta želja za povratkom "ljudskog kaosa" i spontanosti u suprotnosti je s današnjom estetikom savršenstva. Naravno, nostalgija je selektivna - malo tko se sa sjetom sjeća Brexita, američkih izbora ili smrti kulturnih ikona poput Davida Bowieja i Princea. Trend se fokusira isključivo na pop kulturu, modu i osjećaj bezbrižnosti.

Bomberice, chokeri, baršun i duh jedne ere

Osim emocionalnog bijega, povratak u 2016. donio je i konkretne estetske promjene. Nakon godina dominacije minimalizma, "tihog luksuza" i "clean girl" estetike, svjedočimo pobuni maksimalizma. Moda iz 2016. bila je sve samo ne suptilna, a upravo to je ono što privlači današnju publiku. Uže siluete, poput skinny traperica i strukiranih blejzera, vraćaju se kao odgovor na višegodišnju vladavinu oversized odjeće. Bomber jakne, baršunasti komadi, choker ogrlice, mrežaste čarape i cipele s platformom ponovno su posvuda. Ne radi se o doslovnom kopiranju, već o reinterpretaciji duha te ere, koji je bio zabavan, pomalo neuredan i hrabar. Isto vrijedi i za šminku. Teški puderi, naglašeni highlighter, "cut-crease" sjenila i mat usne inspirirane Kylie Jenner ponovno su u fokusu, signalizirajući želju za igrom i transformacijom. Taj pomak prema "više je više" estetici odražava širu kulturnu potrebu za izražavanjem individualnosti i odbacivanjem strogih pravila.

Na kraju, trend "2026. je nova 2016." puno je više od pukog modnog ciklusa. On je simptom kolektivne čežnje za vremenom kada je kultura djelovala zajedničko, a digitalni život manje iscrpljujuće. To je podsjetnik na osjećaj povezanosti u svijetu koji se čini sve otuđenijim. Iako se ne možemo uistinu vratiti, oživljavanje duha 2016. nudi utjehu i, barem na trenutak, osjećaj da smo svi ponovno na istoj stranici, piše People.