Darujemo knjigu 'Pismo mlađem sebi' u kojoj su pisma najbriljantnijih ljudi iz svijeta

Prije više od deset godina The Big Issue se to zapitao i otad su neki od najbriljantnijih i najuspješnijih ljudi iz svijeta zabave, politike, gastronomije, sporta i šoubiznisa objavili svoja pisma u tom časopisu. Ova kolekcija od 100 nevjerojatnih pisama uključuje Paula McCartneyja koji piše o pronalasku inspiracije, Oliviu Colman koja govori o prevladavanju problema sa samopouzdanjem, Mo Farah o važnosti gubitka, Jamieja Olivera koji je oduvijek slijedio svoj instinkt. Tu su još i inspirativna pisma Roda Stewarta, Margaret Atwood, Buzza Aldrina, Tracey Emin, Michaela Palina, Melanie C, Dionne Warwick, Ewana McGregora i mnoga druga.

Iz pisma: "Mlađoj sebi rekla bih da smo bespomoćni sve dok ne odlučimo više to ne biti - svi možemo navući Batmanov plašt." Joanna Lumley "Sav taj interes medija značio je da sam okružena tuđim mišljenjem o sebi, što je počelo utjecati na mene. Moj način da se nosim s tim bio je da kontroliram što jedem i vježbam... počela sam se osjećati kao da se raspadam." Melanie C Plakao sam kad sam izgubio vid, ali samo kratko. Zatim sam stavio sa strane sve oblike samosažalijevanja i odlučio da moram biti optimističan oko života, da moram pronaći načine kako da ga istražim." Andrea Bocelli Jane Graham nagrađivana je novinarka i književna urednica. Kao radijska producentica BBC-ja radila je s najpoznatijim britanskim novinarima i radijskim voditeljima. Pisala je za The Guardian, Uncut, The Sunday Times i The Scotsman te deset godina bila kolumnistica Belfast Telegrapha. Blisko je surađivala s mnogim knjižnicama u programima poticanja čitanja te bila prva škotska ambasadorica čitanja za CultureNL

