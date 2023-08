Jedna takva 'burnout' situacija se dogodila i zagrebačkoj ekonomistici Martini Tišljar koja je nakon uspješne karijere na ekonomskom polju odlučila slijediti svoj san i baviti se nečim skroz drugačijim – energetskom psihologijom odnosno 'tapkanjem'. Tom tehnikom koriste se i brojne svjetske face pa tako danas možete pronaći snimke poznatih koji tapkaju. Primjerice Fernando Alonso tapka prije utrke, Whoopy Goldberg je tapkanjem riješila svoj strah od letenja, a koristi ga poznata pjevačica Pink, dok Jane tapka u seriji “Jane the Virgin” kako bi riješila svoju anksioznost...

EFT odnosno tehnika energetske psihologije i jedna od najpopularnijih tehnika samopomoći današnjice osvaja svijet impresivnom brzinom, potvrđuje svoju snagu među tisućama konvencionalnih i alternativnih terapeuta širom svijeta, a poznata je još i pod nazivom Tapkanje. Zahvaljujući upravo njoj - Martina Tišljar međunarodno je priznati trener kao i član EFT Akademije koju je osnovao njen trener i mentor Karl Dawson, jedan od prvih Mastera EFT-a u svijetu.

Ova tehnika pomaže nam umanjiti i ukloniti neželjene emotivne intenzitete; učinkovito smanjuje stres, anksioznost, smanjuje razinu kortizola, umanjuje depresiju, pomaže transformirati ograničavajuća uvjerenja, umanjiti fizičku bol, pojačava produktivnost i još puno više… Ovom tehnikom rješavaju se korijeni navedenih životnih izazova i time se ubrzava ne samo proces iscjeljenja već i osobni rast te razvoj na svim razinama.

Iako je 'burnout' sada miljama daleko od Martine, o njemu danas ona i dalje javno govori, a sve kako bi možda pomogla nekom drugom koji se nalazi u istoj situaciji.

" U jednom životnom periodu puno sam radila. Uz to, dosta sam vremena provodila i u autu. Nisam ni primijetila da sam u svemu tome zaboravila na sebe. Osim toga, nisam bila zadovoljna. Radila sam posao koji nisam voljela, u okruženju koje mi nije odgovaralo i pomalo sam gubila energiju pa nisam vidjela izlaz. Prestala sam tapkati, meditirati, provoditi vrijeme u prirodi. Sve do trenutka dok se nisam odlučila pobrinuti za sebe. Malo po malo ne samo da sam promijenila posao, nego sam pronašla ljubav i strast u svom djelovanju. Osamostalila sam se i pronašla radost i smisao u svom djelovanju" otkriva Martina. Naravno, odluka da ostavi siguran posao i sama krene u poduzetničke avanture nije bila laka.

"Na početku mog puta s EFT tehnikom, bila sam sama sebi najveći vjetar u leđa. Mnogima je to na početku bilo jako čudno i reagirali su svakako. Ne mogu reći da sam imala vjetar u leđa, ali moja odlučnost da pomognem sebi da ja budem dobro, da se maknem od svega onoga zbog čega nisam dobro. Nije mi bilo lako stvarno, ali jednostavno kad vidiš rezultat i kad ga osjetiš shvatiš ili ovo ili me nema", govori Martina. A kako je zapravo ušla u svijet EFT-a.

"Za EFT sam prvi puta čula na jednoj radionici prije nekih trinaest godina (možda i više) i iako mi je djelovalo jako čudno odlučila sam probati jer mi je stvarno trebala pomoć. Nisam baš bila zadovoljna sobom i svojim životom, osim toga imala sam jako nisko samopouzdanje. Tapkala sam svaki dan i rezultat me u najmanju ruku iznenadio. Osjećala sam se fantastično. No kad sam prestala tapkati neke su se teme vraćale i bilo mi je jasno da tu mora biti više. Odlučila sam proći edukaciju i naučiti kako da si pomognem da imam trajne rezultate. Na prvom EFT treningu riješila sam svoj problem s vratnom kralježnicom. Godinu dana sam imala ozbiljnih problema, bolove, kočenje vrata i bez odlaska kiropraktičaru jednom mjesečno nisam funkcionirala. Nakon treninga nikada se više nisam ukočila, niti sam više trebala kiropraktičara. Iako sam već bila zaljubljenik u EFT, nakon treninga moja ljubav prema ovoj tehnici se samo povećavala. I dan danas se oduševljavam rezultatima", ispričala nam je Martina koja se sada EFT bavi više od 10 godina. Nakon stručnog usavršavanja sada svakih nekoliko mjeseci održava tečajeve u kojima svoja znanja nesebično dijeli s drugima. Upravo je Karl Dawson, prvi prepoznao njezin talent te rekao joj kako je vidi kao mentoricu drugima.

"Na prvoj edukaciji u Engleskoj rekao mi je da prepoznaje sjajnog praktičara u meni i potaknuo me da razmislim o tome da postanem trener. Na prvu sam gotovo odbila jer se činilo da uopće nemam ambiciju postati trener. Danas sam mu beskrajno zahvalna jer jako volim podučavati druge kako da ovladaju ovim izuzetnim alatom. To me ispunjava i daje svemu dublji smisao", ispričala je Martina koja pomaže i onim najmlađima, Naime, EFT radionice za djecu posebno je vesele.

"Nekad volim reći da je puno lakše raditi s djecom jer oni puno lakše i jednostavnije procesuiraju stvari, nemaju toliku emotivnu težinu i prtljagu kao što imamo mi odrasli. Imamo radionice koje se održavaju jednom mjesečno u Zagrebu, Rijeci i Osijeku i nadamo se i Varaždinu i Zadru. Imamo i online druženja koja su potpuno besplatna. Djeca koja se pronađu u tome su oduševljena, zajedno s njima i roditelji koji su fascinirani rezultatima koje njihovi najmlađi postižu. Imaju više samopouzdanja, manje strahova, jasnije promatraju neke situacije, bolji su u školi, otporniji su na stres što me posebno veseli jer su djeca danas izložena tolikoj razini stresa da se nekad i sama začudim kojim sve pojmovima oni barataju", objasnila je Martina koja ističe kako EFT nije psihoterapija i kako je ona praktičar metode.

"Nekako sam u svom radu najviše radila s ljudima koji se bore sa nedostatkom samopouzdanja. I ono što me oduševilo što se u vrlo kratkom periodu vide rezultati. Dakle, ne znam koliko puta mi se dogodilo da bi osoba došla jer ne može završiti fakultet, ne osjeća se dobro,nema stabilnost... I kroz vrlo kratak period bi se potpuno promijenila- od imidža, stava, završila bi fakultet, zaposlila se, pronašla ljubav. Divno. Također sam radila i na rješavanju fobija. Puno je bilo tih situacija s tjeskobom, ali i fizičkom boli koju smo uspješno riješili i to me posebno veseli i daje mi motivaciju za dalje", objašnjava Martina.

Sve informacije o EFT radionicama, ali i o Martini potraži ovdje, a mi ćemo sigurno pokušati EFT metodu u svakodnevici.