Drama queen ili ti kad je netko ovisan o drami! Prepoznaj ih na vrijeme

Svi poznajmo ljude koji se stalno nalaze u nekoj drami ili se radi o nama (što je nekad teško priznati). Izraz "drama queen" (kraljica drame) postao je dio našeg jezika, a često pomoću njega opisujemo neke situacije iz svakodnevnog života. Ljudi koji se opisuju s ovim izrazom svijet doživljaju kao veliki lunapark ili "tobogan smrti". Jedan dan svijet je prekrasan i odnosi su dobri, drugi dan ništa nije dobro ili je čak katastrofa. Zvuči li ti poznato ova situacija? Što činiš ako se stalno nalaziš u središtu drame?

Naravno da uvijek postoje neke dramatične situacije u životu. Svatko se u svom životu suočio s nekom bolnom situacijom kao što su bolest, gubitak voljene osobe, prevara ili neočekivani gubitak posla. To su događaji koji se ne mogu kontrolirati, a izazvat će snažne emocije i vjerojatno dramatične reakcije. No nisu sve situacije ovako teške, ako nekih ljudi drama postoji svaki dan. Znači ako si stalno uključena u dramu onda vjerojatno imaš aktivnu ulogu u stvaranju te situacije, a psiholog i autor dr. Scott Lyons opisao je neke od znakova koji pokazuju ovisnost o drami.

Hitnost kao stalan osjećaj

Misle da nešto nije u redu ako nemaju osjećaj hitnosti. Kako bi pojačali taj osjećaj da je sve hitno, stvaraju život pretrpan obvezama, projektima i rokovima. Čak je i svakodnevica intenzivna, a najjednostavniji zadaci izgledaju teški i opterećujući.

Koriste pretjerane riječi

Možda će pokušati privući pozornost dodavanjem velikih riječi. Situacija nije "loša" nego je "izuzetno loša" i metafore su naravno velike. No često kako bi bili sigurni da ljudi obraćaju pozornost, sve će izvesti uz dramatične geste i izraze lica. Također rekonstruiraju i prepričavaju priče s nepotrebnim intenzitetom, a uobičajeno je da dodaju neke nove stvari izvornoj situaciji.

Moraju biti u središtu pozornosti

Ljudi skloni ovakvom ponašanju rijetko ostaju u pozadini ili po strani. Čak i kada uspiju potisnuti svoju želju da budu u centru pažnje, ne mogu to činiti dugo. Osjećaju da su važni zbog toga što su usred akcije veće od života.

Fokusiranost na negativno

Najviše su usredotočeni na negativne ili uzbudljive dijelova života drugih ljudi. Često su ljudi koji su opterećeni dramom jako zainteresirani za ono što se događa u životima drugih ljudi. No vole biti uvijek zvijezde, potrebna im je jednosmjerna interakcija publike — ljudi čija je jedina uloga svjedočiti drami. Također vole dodjeljivati ​​uloge ostatku glumačke ekipe, no ako ljudi ne odrađuju uloge kako su zamislili vjerojatno će se pojaviti problemi.

Osjećaj da nema kontrole

Zbog osjećaja da ne mogu kontrolirati (ili predvidjeti) vanjski svijet dolazi do osjećaja preopterećenosti, bespomoćnosti i žrtve. To je nešto što svi doživljavaju, ali je akutno za one koji su skloni drami. Dogodi se situacija u kojoj netko izađe na pogrešan izlaz iz kružnog toka. Za većinu ljudi radi se o manjoj neugodnosti ili pogreški, no za ovisnike o drami radi se o nepravednoj katastrofi koja će ih proganjati cijeli dan.