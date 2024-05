Popularna nutricionistkinja o zdravoj prehrani: 'Sasvim je ok jesti tjesteninu i ugljikohidrate'

Popularna nutricionistkinja Emily English, na Instagramu poznatija pod nazivom Em The Nutritionist, u ranoj se mladosti počela baviti manekenstvom i ubrzo se suočila s poremećajem u prehrani. Radi toga se okrenula nutricionizmu i zdravijoj prehrani.

Svoju manekensku karijeru zamijenila je diplomom iz nutricionizma, ponovno se zaljubila u hranu i pronašla svoju svrhu.

"Moja misija u životu je pokazati ljudima da ne moraju raditi kompromise s dobrom hranom kako bi uživali u dobrom zdravlju", rekla je Emily za Vogue te dodala kako bismo svi trebali znati uživati u hrani koju jedemo. "Možete jesti svu svoju omiljenu hranu i biti zdravi“, smatra ona. Istaknula je i kako je u redu jesti tjesteninu i ugljikohidrate, no ključ je u umjerenosti. Jedine namirnice koje bismo trebali izbjegavati su gazirana pića te rafinirana odnosno ultraprocesuirana hrana.

Prema njezinom mišljenju, prehrana bi trebala biti uravnotežena i sastojati se od raznobojnih cjelovitih namirnica. Ako samo povremeno konzumiramo šećer, umjetne zaslađivače ili emulgatore, to neće naštetiti našem zdravlju. Emily je za Vogue otkrila i nekoliko savjeta o tome kako kreirati zdraviji način prehrane:

Važna je rutina

Kad su u pitanju naši prehrambeni obrasci, Emily smatra da bismo prednost trebali dati redovitosti i rutini. To je jednostavno, a pomaže u održavanju zdravlja crijeva i doprinosi radu dobrih bakterija. To također pomaže u regulaciji apetita pa što smo dosljedniji sa svojim svakodnevnim obrocima, to ćemo lakše uspostaviti ravnotežu.

Započnite svoj dan na pravi način

Mnogi ljudi zbog manjka vremena preskaču doručak te im je prvi obrok tek oko 15 sati ili još i kasnije. Radi toga dolazi do neravnoteže šećera u krvi i pada energije, što nije dobro za naše raspoloženje. Kako bismo to izbjegli, važno je da dan započnemo na pravi način – zdravim doručkom. Idealan izbor za doručak su namirnice koje sadrže proteine i vlakna.

Fokusirajte se na proteine

Proteini nisu samo za ljude koji intenzivno vježbanju. Oni su važan nutrijent u ljudskoj prehrani za izgradnju mišića. Odličan izvor proteina su cjelovite žitarice poput kvinoje, mahurki, feta sira i lososa. U kombinaciji s vlaknima, proteini usporavaju i smanjuju nagle skokove šećera u krvi, omogućavajući nam da se osjećamo uravnoteženije i sito, a doprinose i regulaciji apetita.

Foto: Pexels

Pripazite na stres

Kada jedemo, trebali bismo se nalaziti u mirnom okruženju i biti fokusirani samo na hranu. Mnogi ljudi jedu u žurbi, što doprinosi razvoju brojnih zdravstvenih problema kao što su sindrom iritabilnog crijeva, nadutost ili probavne smetnje. „Nekoliko puta duboko udahnite prije jela i pokušajte svjesno konzumirati svoj obrok. To će učiniti veliku razliku“, savjetuje Emily.

