Vožnja biciklom je praktičan trening koji jača zdravlje, troši kalorije i čuva prirodu

Dolaskom lijepih sunčanih dana sve više vremena provodimo na otvorenom, a najčešće želimo izbjeći sve zatvorene prostore poput javnog prijevoza i automobila. Lijepi proljetni i ljetni dani pozivaju nas da češće sjednemo za bicikl te uživamo u gradskoj vožnji, ali i u prirodi.

Bicikl je monogima jedan od najdražih oblika rekreacije - praktično, ugodno i brzo, a može se voziti i u društvu. Naravno ne smije se zaboraviti i na druge dobrobiti vožnje bicikla. Stoga donosimo nekoliko najvažnijih razloga zašto bi trebalo odmah pripremiti bicikl i svakodnevno ga voziti ili investirati u novi bicikl.

Pravi trening

Vožnja bicikla je odličan aerobni trening koji razvija mišiće donjeg dijela tijela. No ovaj aerobni trening također je dobar jer ne postoji veliko opterećenje za zglobove. U vožnji bicikla može se uživati na različitim terenima, a kako bi vožnja bila učinkovita bilo bi dobro voziti bicikl od 30 do 60 minuta tri do pet puta tjedno.

Pravi zaljubljenici u bicikl će reći da je najbolje voziti bicikl na otvorenom, bez obzira radi li se o gradskoj vožnji ili prirodi. Vožnja na otvorenom omogućuje nam interakciju s okolinom. Također se vožnja odvija na različitim terenima što vježbanje čini zanimljivijim i izazovnijim. Ne smije se zaboraviti da vožnja na otvorenom zahtijeva kontrolu nad gornjim dijelom tijela tako da to može biti trening za cijelo tijelo.

Poboljšava kardiovaskularni sustav

Redovita fizička aktivnost poput vožnje bicikla smanjuje rizik od razvoja teških bolesti srca i krvnih žila. Točnije, aerobne aktivnosti poboljšavaju funkciju što znači da srce može pumpati više krvi svakim svojim otkucajem. Također se pokazalo da ovaj trening može pomoći kod gubitka kilograma, ali i kod održavanja zdravog krvnog tlaka kod svih dobnih skupina.

Koliko kalorija se može sagorjeti?

Svaka fizička aktivnost sagorijeva kalorije, a posebno je naglašeno kod aerobnih. No, kao i u svakoj aktivnosti broj kalorija koji ćemo sagorjeti ovisi o faktorima poput intenziteta, terena, težine i trajanja. Vožnja bicikla na otvorenom brzinom oko 20 km/h može sagorjeti oko 298 kalorija za 30 minuta. Povećanje brzine na 22 do 26 km/h i sagorjet će se 372 kalorije.

Štednja i očuvanje prirode

Bicikl je također idealno prijevozno sredstvo do posla iz više razloga: vrlo lako se izbjegne prometna gužva, zastoji i kolone na semaforima, brže se stigne na posao i vrati kući, a uz sve to se uštedi novac koji bi se inače potrošio na gorivo ili javni prijevoz. Osim toga, ovo prijevozno sredstvo ne ostavlja negativan trag u okoliš nego ga čuva za buduće generacije.

Veselje i dobro raspoloženje

Vožnja biciklom će poboljšati fizičko zdravlje, očuvati prirodu, ali i poticati dobro raspoloženje. Zbog vožnje biciklom podiže se energija u organizmu, a u mozgu se luči dopamin, hormon koji potiče dobro raspoloženje. Treba li išta više nadodati?