Kad si gladan nisi svoj: Stvari koje ne bismo trebali raditi na prazan želudac

Osjećaj gladi nikome nije ugodan, pogotovo kad počnemo osjećati slabost, umor, probleme s koncentracijom ili grčeve u želucu. Koliko dugo možemo izdržati bez hrane prije no što počnemo osjećati ove simptome individualno je i ovisi o navikama, našem zdravstvenom stanju i nizu drugih faktora. Neki mogu izdržati bez jela duže vrijeme i postiti, a pri tom normalno funkcionirati, a drugi stalno nešto trebaju grickati.

Kako god bilo, neke stvari ne preporučuje se raditi na prazan želudac – ili zbog negativnog utjecaja na naše zdravlje ili zbog potencijalnih problema u koje bi nas to moglo dovesti. Na primjer, vjerojatno si primijetila da ulaziti u rasprave s partnerom dok je jedno od vas gladno baš i nije dobra ideja. Evo što još valja izbjegavati ako si preskočila obrok:

Ići na spavanje

Preporučuje se ne ići u krevet netom nakon obilna obroka jer prepun želudac može ometati miran san, no isto vrijedi i obratno: nije pametno leći ako si gladna. Naime, snižena razina šećera u krvi negativno će utjecati na kvalitetu sna, a osim toga, probudit ćeš se gladna i postoji veća mogućnost da ćeš se ujutro prejesti.

Foto: Pexels

Vježbati

Iako postoje proturječne informacije kad je vježbanje na prazan želudac u pitanju, generalno to nije dobra ideja jer ćeš sigurno postići lošije rezultate. Istraživanje objavljeno u Journal of Science and Medicine in Sport pokazuje kako su osobe koje nisu jele duže vrijeme prije treninga postigle slabije rezultate te je njihovo vježbanje bilo manje učinkovito. Najbolji je izbor pojesti lagani obrok sat vremena prije treninga.

Otići u shopping

Vjerovala ili ne, glad nas može potaknuti na impulzivno kupovanje stvari koje nam uopće nisu potrebne - i to se ne odnosi samo na namirnice. Ovo pokazuje i jedno američko istraživanje u kojem su se osobe koje su bile gladne iz kupovine vratile s puno više predmeta od kojih su neki bili neočekivani – poput spajalica. Dakle, ako ne želiš trošiti novac i poslije vraćati stvari koje ne trebaš, radije najprije odi na pizzu.

Piti kavu

Mnogi ljudi imaju nezdravu naviku čim ustanu popiti šalicu kave, a tek potom doručkovati. Ovo treba izbjegavati jer loše utječe na tvoj želudac.

"Ispijanje kave odmah ujutro može stvoriti i probleme sa zdravljem crijeva", kazala je dijetetičarka Carlyn Rosenblum za Pure Wow.

Naime, kava je kiseli napitak koji može dodatno potaknuti proizvodnju želučane kiseline, a ako je piješ na prazan želudac, može, na primjer, uzrokovati refluks i druge gastroenterološke probleme. Mnogo je pametnije prije kave doručkovati i recimo 'obložiti' želudac jogurtom koji će neutralizirati kiselinu.

Foto: Pexels

Žvakati žvakaću

Nisi stigla doručkovati pa si uzela žvakaću u nadi da ćeš zavarati glad? Ovo nije dobra ideja jer će žvakanje žvakaće gume potaknuti proizvodnju želučane kiseline baš kao i da žvačeš neku drugu hranu. Ako u tvom želucu nema hrane koju bi kiselina mogla razgraditi, ovo bi moglo rezultirati nizom nuspojava poput napuhnutosti, žgaravice pa i osjećaja mučnine, a takva navika može potaknuti i razvoj nekih bolesti probavnog sustava.

Uzimati tablete

Rijetke vrste lijekova, poput nekih za štitnjaču, uzimaju se natašte. Većina antibiotika ne smije se uzimati na prazan želudac jer mogu uzorkovati nuspojave. Isto vrijedi i za neke popularne lijekove protiv bolova, popit ibuprofena:

„Uzimanje ibuprofena na prazan želudac može uzrokovati iritaciju sluznice želuca i krvarenje čira", upozorava Adam Splaver, kardiolog Nanohealth Associates instituta u Južnoj Floridi.

Također, pažljiva trebaš biti s vitaminima i drugim dodacima prehrani. Budeš li ove tablete uzimala na prazan želudac, možeš očekivati bolove u trbuhu, mučninu i proljev.

Foto: Pexels

Donositi važne odluke

Osim što trebaš izbjegavati rasprave s partnerom, također trebaš odgoditi donošenje važnih odluka ako nisi jela - osobito onih financijske prirode. Naime, postoji velika mogućnost da ćeš djelovati ishitreno, a to može biti prilično riskantno. Krivac za ovo je hormon grelin, jedan od hormona koji regulira osjećaj gladi, sitosti i našeg apetita. Istraživanje koje je provedeno prije 2 godine pokazuje kako ovaj hormon utječe i na naša druga ponašanja koja nemaju veze s prehranom. Tako su sudionici istraživanja kod kojih je razina ovog hormona bila viša (što znači da su bili gladniji), donosili ishitrene, brzinske odluke ne obazirući se na dugoročne planove. Dakle, prije no što sjedneš kako bi rasporedila svoj mjesečni budžet ili prije no što doneseš odluku o dizanju kredita - najprije nešto pojedi.

