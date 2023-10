S hladnijim danima imamo se potrebu što bolje utopliti – osobito noću kad temperature padaju. Ipak, neki ljudi preferiraju imati što manje odjeće na sebi kad su u krevetu – bez obzira na godišnje doba.

Jesi li ti ljubiteljica mekane, tople pidžame ili voliš osjetiti 'više slobode' u nekoj oskudnijoj krpici za noć? Zdravstveni stručnjaci još se nisu složili oko toga je li zdravije spavati u pidžami ili bez nje. Ipak, postoje barem tri dobra razloga zašto bi trebala probati noć provesti 'kao od majke rođena' - a koji bi te mogli iznenaditi:

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o seksu

Bit ćeš samopouzdanija – i više seksi

Mnogi znanstvenici koji istražuju proces spavanja uvjereni su da dodir plahte i kože pozitivno utječe na naše samopouzdanje. Osim toga, ova taktilna stimulacija pomoći će nam da se osjećamo seksi. Već sama činjenica što smo goli može dobro utjecati na našu sliku o sebi i na osjećaj u vlastitoj koži. Sjetimo se samo seks ikone, slavne Marylin Monroe, koja izjavila da u krevetu nosi samo nekoliko kapi famoznog Chanela 5.

"Možemo se prilagoditi dodiru plahte i hladnoći zraka, što može biti vrlo seksi. A kad se osjećamo seksi, povećava se i naše samopouzdanje“, pojašnjava Jennifer Landa, američka liječnica i autorica knjige 'The Sex Drive Solution for Women: Dr. Jen’s Power Plan to Fire Up Your Libido'.

Izgledat ćeš bolje

Vjerovala ili ne, spavanje bez spavaćice utjecat će na to da izgledaš ljepše. Naturopatkinja Natasha Turner, autorica bestselera 'Hormonska dijeta', naglašava kako pretjerano zagrijavanje našeg tijela noću ometa otpuštanje melatonina i hormona rasta – koji su ujedno glavni i odgovorni hormoni protiv starenja.

"Kako vaša tjelesna temperatura pada, hormon rasta se oslobađa i djeluje čudesno regenerativno", tvrdi ona i dodaje kao upravo radi toga naša koža i kosa izgledaju sjajno. Dakle, možda smo upravo otrkile beauty tajnu mnogih ljeoptica.

No, osim na kožu i kosu spavanje bez odjeće pozitivno utječe i na - tvoju figuru. Naime, takvo nam spavanje pomaže da utonemo u dublji i čvršći san, što će omogućiti da razina kortizola, hormona stresa ostane u ravnoteži. S druge strane, kada nam je san poremećen, kortizol će nam posljedično ujutro biti previsok, što povećava vjerojatnost da ćemo se probuditi gladni i željni 'hrane za utjehu' te da ćemo pojesti previše.

Bolji seksualni život

Prije svega, Jennifer Landa napominje kako je spavati bez gaćica osobito dobro za tvoju vaginu jer toplina i vlaga mogu uzrokovati pretjerano razmnožavanje bakterija – a prozračivanje, s druge strane, može spriječiti infekciju. Osim toga, smatra kako je spavanje gola izvrsno za tvoju vezu jer će dodir kože uz kožu povećati stvaranje oksitocina, hormona koji nas potiče na maženje i stvara ugodu.

"Golo spavanje potiče seks, a veze s više seksa su sretnije veze", zaključuje Landa.

Sve u svemu, ako ne odjenemo ništa za noć, osjećat ćemo se opuštenije i biti raspoloženije za vruće igrice pod plahtama, što dakako povećava vjerojatnost da ćemo doživjeti orgazam. Nama ovo zvuči ako win-win situacija.