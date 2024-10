Kako previše šećera utječe na tvoje tijelo? 5 upozoravajućih znakova

Teško je zamisliti život bez šećera – on je prisutan u mnogim namirnicama koje svakodnevno jedemo. No, koliko šećera je previše šećera? Stručnjaci preporučuju da žene ne unose više od šest žlica šećera dnevno, dok muškarci ne bi trebali prelaziti devet žlica. To odgovara 25-36 grama ili oko 100-150 kalorija dnevno, piše Vogue.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučuje maksimalni unos od 50 grama, ali poželjno je ostati ispod 25 grama dnevno. No, većina šećera koji unosimo nije ni namjerna – skriven je u slatkišima, kolačima i sokovima, kao i u mnogim prerađenim namirnicama. Često ga je teško prepoznati na popisu sastojaka na ambalaži namirnica koje kupujemo.

Skriveni šećer

Šećer se na popisima sastojaka pojavljuje pod različitim imenima, što otežava prepoznavanje stvarne količine šećera u proizvodu. Neki od uobičajenih naziva za šećer su:

Saharoza : kemijski naziv za stolni šećer.

: kemijski naziv za stolni šećer. Glukoza, glukozni sirup ili dekstroza : često prisutni u prerađenim namirnicama.

: često prisutni u prerađenim namirnicama. Fruktoza : voćni šećer, prisutan u voću ili kukuruznom sirupu.

: voćni šećer, prisutan u voću ili kukuruznom sirupu. Kukuruzni sirup (visokofruktozni kukuruzni sirup) : vrlo prerađeni šećerni sirup koji se koristi u mnogim gaziranim pićima.

: vrlo prerađeni šećerni sirup koji se koristi u mnogim gaziranim pićima. Maltoza : sladni šećer, često se nalazi u kruhu i pivu.

: sladni šećer, često se nalazi u kruhu i pivu. Laktoza : mliječni šećer prisutan u mliječnim proizvodima.

: mliječni šećer prisutan u mliječnim proizvodima. Med : često se smatra "prirodnim", ali je također oblik šećera.

: često se smatra "prirodnim", ali je također oblik šećera. Sirup od agave, javorov sirup ili rižin sirup: alternativna sladila koja također sadrže šećer.

Znakovi da unosiš previše šećera

Ponekad je teško prepoznati da konzumiramo previše šećera. Stručnjakinja za prehranu, dr. Lela Ahlemann za Vogue je navela nekoliko najčešćih znakova koji ukazuju na prekomjeran unos šećera:

Debljanje i stalna glad: Šećer je kaloričan, a zbog nedostatka vlakana nije zasitan, što dovodi do stalne gladi. To rezultira prekomjernim unosom hrane i posljedično – debljanjem.

Šećer je kaloričan, a zbog nedostatka vlakana nije zasitan, što dovodi do stalne gladi. To rezultira prekomjernim unosom hrane i posljedično – debljanjem. Akne: Povišena razina inzulina i hormona IGF-1 stimulira žlijezde lojnice, što dovodi do začepljenja i upala koje uzrokuju akne.

Povišena razina inzulina i hormona IGF-1 stimulira žlijezde lojnice, što dovodi do začepljenja i upala koje uzrokuju akne. Žudnje i promjene raspoloženja: Brzi skokovi i padovi razine šećera u krvi mogu dovesti do hipoglikemije, što izaziva žudnju za nezdravom hranom i česte promjene raspoloženja.

Brzi skokovi i padovi razine šećera u krvi mogu dovesti do hipoglikemije, što izaziva žudnju za nezdravom hranom i česte promjene raspoloženja. Upale i oslabljeni imunološki sustav: Višak šećera može izazvati upale u tijelu, što oslabljuje imunitet i ubrzava starenje.

Višak šećera može izazvati upale u tijelu, što oslabljuje imunitet i ubrzava starenje. Ubrzano starenje: Visok unos šećera uzrokuje stvaranje AGEs-a (naprednih krajnjih produkata glikacije), koji oštećuju kolagen u koži, što uzrokuje ubrzano starenje i smanjenje sposobnosti tijela za obnovu.

Želiš li smanjiti unos šećera, ograniči unos prerađenih namirnica, jedi više voća i povrća bogatih vlaknima i uvijek čitaj deklaracije na proizvodima koje kupuješ kako bi smanjila unos skrivenog šećera.