Zdravlje prije svega: Zašto je PAPA test važan i kako se pripremiti?

Pomisao da uskoro moraju obaviti ginekološki pregled mnogim ženama stvara nelagodu. Mnoge žene ističu kako im izložiti svoju intimu u ordinaciji nije najugodnije iskustvo, ali je od presudne važnosti. Jedino se redovitim preventivnim ginekološkim pregledima – otprilike jednom godišnje – na vrijeme mogu ustanoviti određene smetnje i nepravilnosti ženskog spolnog zdravlja.

Odlazak ginekologu nikako ne bi smjela odgađati te bi na njega trebala odlaziti isto onako kako ideš i na liječnički pregled ili zubaru. Nema razloga za strah ili sram – ginekologu/ici je to posao i tu je da odgovori na sva tvoja pitanja. Posebno je to važno mladim ženama koje često ni same ne znaju u koju da se ordinaciju obrate i kad je pravo vrijeme za prvi pregled ginekologu.

Preporuka je da ginekologu preventivno odeš čak i ako još nisi spolno aktivna kako bi ti liječnik pružio neke važne informacije i posavjetovao te oko kontracepcije. Do 21. godine valjalo bi i napraviti prvi PAPA test, bezbolnu medicinsku pretragu kojom se uzima mala količina površinskih stanica rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Uzorak se šalje u laboratorij, a rezultati stižu za nekoliko tjedana.

Reagiraj na vrijeme

Pretraga se može obaviti u sklopu redovitog ginekološkog pregleda, a važan je jer se njime uočavaju promjene na vratu maternice te se tako na vrijeme mogu otkriti rak vrata maternice, ali i upalne promjene.

Od raka vrata maternice u Hrvatskoj prosječno oboli 300 žena, a neki slučajevi nažalost završe smrtnim ishodom. Zato je ova pretraga važna – njome na vrijeme možeš shvatiti da se događaju promjene, odnosno da je sve u redu. Ova vrsta raka uglavnom pogađa mlađe žene, a sreća u nesreći je što ga karakterizira dugo razdoblje između predstadija i razvoja bolesti. To znači da redovitim papa testom možeš reagirati na vrijeme.

Koliko ga često treba ponavljati?

Kako smo već rekle, PAPA test trebala bi obaviti ako si starija od 21 godine, to jest ako si spolno aktivna. Ako ti je posljednji nalaz bio uredan, na idući test trebaš otići za tri do pet godina. Između 21. i 49. godine to treba činiti češće, dok žene starije od 50 godina pretragu mogu ponavljati svakih pet godina. Jasno, sve ovisi o tvom stanju, a liječnik bi ti na redovitom pregledu trebao savjetovati kada je vrijeme za sljedeći.

PAPA test uzima se pomoću špatule i četkice. Uzima se obrisak površinskih stanica rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Obrisak se nanosi na predmetno stakalce te poprska sredstvom za fiksiranje preparata ili odloži u posudu koja sadržava fiksativ te pohranjuje u transportnu posudu i dostavlja u citološki laboratorij na analizu.

Normalan nalaz potvrđuje da nisu pronađene promjene na stanicama vrata maternice. Abnormalan nalaz ukazuje da su pronađene promjene te će ovisno o nalazu pacijentica biti upućena na daljnju obradu.

Kako se pripremiti za PAPA test?

Kao i na svaki ginekološki pregled, potrebno je doći smiren i opušten. Treba shvatiti da je ginekolog liječnik kao i svaki drugi te da su kontrole važne za tvoje zdravlje. Ne treba brinuti o intimnoj 'frizuri' sve dok se ti osjećaš ugodno – liječnicima to i tako nije najvažnije i ne zahtijevaju 'brazilku'.

Najbolje vrijeme za obaviti PAPA test je sredina ciklusa, odnosno od 12. do 20. dana ciklusa. Prije testa preporuča se urinirati te izbjegavati depilaciju. Odgodi ovu pretragu imaš li infekciju jer 48 sati prije papa testa treba izbjegavati kreme za liječenje gljivičnih infekcija te proizvode koji se koriste za liječenje vaginalne atrofije. To, naime, može poremetiti dobivanje uzorka.

Jedan do dva dana prije pretrage trebalo bi apstinirati od vaginalnog seksa i agresivnih losiona – premda se nadamo da njih ni inače ne koristiš. Također, važno je da barataš informacijama o posljednjoj menstruaciji i rezultatima zadnjeg testa.

Prisjeti se kad si zadnji put bila kod ginekologa – nadamo se da je to bilo ove godine. Ako to nije slučaj, naruči se na preventivni pregled i po potrebi napravi PAPA test. Ova pretraga zaista može spasiti život. Imaj na umu da PAPA test nije isto što i testiranje na spolno prenosive bolesti. Njime se ne detektira prisutnost spolno prenosivih infekcija. Misli na svoje zdravlje i poduzmi sve potrebne korake.

