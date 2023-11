Naše tijelo nakon 40. rođendana - stiže 6 velikih promjena

Od prvih sijedih, do sitnih bora koje si jedno jutro primijetila dok si se umivala – znakovi starenja su neizbježni i često nas zateknu nespremne. Iako na mnoge od njih možemo ublažiti, korigirati i zamaskirati ih – bilo pomoću kozmetičkih proizvoda ili kirurških zahvata, na neke stvari nemoguće je utjecati.

Ideja da se naš izgled mijenja većini nije osobito ugodna pomisao, ali je na kraju krajeva starenje prirodni proces koji jedino možemo prihvatiti. Ako je iza tebe veliki 40. rođendan, polako ćeš početi primjećivati neke promjene na svom tijelu, evo nekih najuočljivijih:

Kosa postaje manje bujna

U mladosti si imala gustu i bujnu kosu koja ti je služila na ponos, no u posljednje vrijeme primijetila si kako na četki ostaje sve više vlasi. Nakon 40-te većini žena kosa se nešto prorijedi i vlasi se stanjuju, no dobra je vijest kako su ozbiljniji problemi s mjestimičnim potpunim gubitkom kose ipak velika rijetkost. Uzrok tome je pad razine estrogena do kojeg postepeno dolazi kako se približavamo menopauzi.

Što možeš učiniti: Kako bi smanjila ispadanje kose stručnjaci savjetuju da je rjeđe pereš – na taj će se način manje ispirati sebum, prirodna masnoća vlasišta koja održava zdravlje tvojih vlasi. Osim toga, nikad ne propusti koristiti regenerator, a izbjegavaj isušivanje kose peglom ili figarom, kao i agresivne boje za kosu.

Foto: Pexels

Mjehur nas zna 'izdati'

Dogodilo ti se da ti 'pobjeglo' jer nisi stigla na vrijeme na zahod? Krivac za ovaj neugodni problem je i opet estrogen, odnosno njegov nedostatak koji uzrokuje slabljenje mišića urinarnog trakta. Ovo znači da su takve nezgode moguće svaki put malo jače kihneš ili recimo, ako se dobro nasmiješ. Također, s godinama su češće upale mokraćnog sustava.

Što možeš poduzeti: Zapravo, više je načina kako možeš doskočiti problemu inkontinencije. Za početak, dobro je skinuti višak kilograma jer ćeš na taj način automatski smanjiti pritisak na sam mjehur. Također, pomoći će i redovito prakticiranje Kegelovih vježbi kako bi ojačala mišiće koji podržavaju mjehur. Ove vježbe pomoći će i s mišićima vagine, što može povećati seksualni užitak.

Foto: Pexels

Ciklus postaje kaotičan

Jednom kad nastupi menopauza, mjesečnica će trajno izostati, no u periodu prije toga mogla bi postati neredovita. Tvoj ciklus koji je inače bio točan kao švicarski sat bit će teško predvidjeti, ponekad će biti kratak, a ponekad ćeš dugo čekati na mjesečnicu. Osim toga, jačina krvarenja može varirati– od ciklusa do ciklusa.

Što učiniti: Ako ti kaotičnost ciklusa počne zadavati probleme u svakodnevici, svakako posjeti svog ginekologa. Ciklus je moguće regulirati kontracepcijskih pilulama ili hormonima, ali o tome se svakako trebaš posavjetovati sa stručnjakom.

Foto: Pexels

Metabolizam se usporava

Kad si imala 20 mogla si skinuti višak kilograma ako si samo malo intenzivirala treninge - a nakon 40 primjećuješ kako se u tom smislu stvari jako teško mijenjaju. Naime, s godinama naš metabolizam usporava i manje se efikasno troše kalorije – što znači da se taloži mast.

Kako si možeš pomoći: Nema drugog načina nego da smanjiš unos kalorija i da redovitije vježbaš. Neka zdrav način života bude tvoj odabir i vidjet ćeš kako ćeš i u zrelijim godinama ostati vitalna i fit.

Foto: Pexels

Zaboravljivost i zbunjenost

Godine, naravno, ostavljaju traga i na našem mozgu. Primijetit ćeš kako češće zaboravljaš gdje si ostavila ključeve ili češ zbunjeno stajati pred hladnjakom zaboravivši po što si došla. Gubitak pamćenja donekle je očekivan kod žena u vremenu između perimenopauze i postmenopauze. Ponovno je problem u padu nivoa estrogena koji utječe čak i na funkcije našeg mozga. Žene imaju estrogenske receptore u dva područja mozga koji kontroliraju pamćenje, a kad dolazi do pada razine ovog hormona, dolazi i do neizbježnih negativnih strukturnih promjena mozga.

Kako ovo možeš ublažiti: Iako su zaboravljivost i zbunjenost normalne pojave koje povezujem sa starenjem, ne znači da su nam 'ruke vezane':

„Radna učinkovitost vašeg mozga uvelike ovisi o količini kisika koju mu osigurava vaš krvotok. Dakle, ono što je dobro za vaše srce, dobro je i za vaš mozak. To znači da su i intenzivan program vježbanja, zdrava prehranu i učinkovito upravljanje stresom važni. I radite s mozgom! Rješavanje križaljki, čitanje kompleksnih knjiga i slične vježbe za mozak održat će rad vašeg mozga, uključujući i pamćenje – pa ćete se sjetiti da je ono što ste tražili bila majoneza“, kaže Thais Aliabadi, ginekologinja mnogih slavnih dama koja radi u Los Angelesu.

Foto: Pexels

Suhoća vagine

Da, suhoća vagine tipičan je problem s kojim ćemo se morati suočiti počevši tamo negdje od srednjih godina. Naravno, ovaj simptom može vrlo negativno utjecati na kvalitetu tvog seksualnog života. Krivci za ovu neugodnost su, napominje Aliabadi, dakako hormona:

“…niske razine hormona počinju činiti vaginalne stijenke tanjim i suhim. Vaginalna spolna aktivnost vrlo je važna. Pomaže u poticanju protoka krvi u vaginu, održava vaginalne mišiće u tonusu te pomaže u održavanju elastičnosti i duljine vagine.”

Kako doskočiti ovom problemu: S obzirom na to da je aktivan seksualni život, između ostalog, dobar i za naše zdravlje i dugovječnost, suhoću vagine možeš spriječiti jednostavnim korištenjem lubrikanta. Osim toga, preporučuje se razgovarati sa svojim ginekologom koji može prepisati hormonsku kremu kako bi ovaj problem postao prošlost. Jer to što smo zakoračili u peto desetljeće nikako ne znači da više ne smijemo uživati u dobrom seksu. Baš naprotiv.