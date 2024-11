Želiš duge i jake nokte? Ovo su vitamini koje bi trebala uzimati

Koliko god trajni lak bio lijep, nema ništa ljepše od zdravih noktiju. A kao i s ostatkom tijela, ljepota noktiju dolazi iznutra i izvana. Ako često voliš lakirati nokte ili ići na manikure koje uključuju jake kemikalije i UV lampe, trebala bi se pobrinuti da tvoji nokti ne izgube svoju snagu.

Koji vitamini su dobri za nokte?

Nedostatak vitamina primijetit ćeš na noktima ako su tanki, skloni pucanju, krhki i ne rastu, odnosno rastu jako sporo. Noktima trebaju vitamini B kompleksa, posebno biotin, koji je ujedno i najčešći sastojak dodataka za nokte. Tu je i cink koji podržava razvoj jakih noktiju. Naravno da i svi ostali vitamini pomažu u održavanju zdravlja noktiju, pa tako i vitamini A, C i E.

Vitamin A je vitamin antioksidans, a kad njega nema, nokti postaju krhki i suhi. Vitamin C je važan za zdravu i lijepu boju noktiju, a njegov manjak može uzrokovati krhkost noktiju i njihov sporiji rast. Vitamin E se također brine za boju noktiju - on je glavni borac protiv žutih noktiju. Sve ove vitamine možeš naći i u svakodnevnim namirnicama poput bundeve, jaja, špinata (vitamin A), mlijeka, lolosa, tune (b kompleks), citrusa, jagoda, brokule (vitamin C), manga, maslonovog ulja i orašastih plodova (vitamin E). Osim tableta, i brojni preparati za nokte sadrže potrebne sastojke za održavanje zdravlja noktiju.

Leovital, B-complex

Leovital B-Complex tablete sadrže vitamine B-skupine. Oni su vrlo važni za funkcioniranje organizma jer pomažu kod pretvaranja hrane u energiju, ali ih urinom brzo gubimo iz organizma. Zbog skupnih djelovanja u organizmu se preporučuje da ih se uzima sve skupa, a dobri su između ostalog i za zdravlje kože, kose i noktiju. U dnevnoj dozi Leovital B-Complex tableta dobit ćeš sve potrebne količine vitamina B-skupine.

Mivolis, Cink + histidin + cistein depo tablete

Mivolis cink + histidina + cistein depo tablete zahvaljujući cinku potiču normalnu funkciju imunološkog sustava. Cink kao važan dio brojnih enzima doprinosi održavanju normalne kose, noktiju i kože, štiti stanice od oksidativnog stresa i doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava. Mivolis tablete sadrže i aminokiseline histidin i cistein koji su sastavni dijelovi brojnih proteina.

Eveline Cosmetics, Nail Therapy SOS multivitaminski regenerator s kalcijem

Foto: Notino

Prva pomoć za krhke, lomljive nokte napokon je ovdje. Multivitaminski regenerator s kalcijem Eveline Cosmetics Nail Therapy učinkovito će ih ojačati, obnoviti i učvrstiti. Oštećeni nokti se prilikom redovite primjene nevjerojatno brzo mijenjaju. Obnavljajuća kura čini nokte otpornima i daje im zdravi sjaj u samo nekoliko dana.

Sally Hansen, Vitamin E Nail & Cuticle Oil hranjivo ulje za nokte s vitaminom E

Foto: Notino

Proizvod Sally HansenVitamin E Nail & Cuticle Oil će ti pomoći držati nokte u kondiciji uz profesionalnu njegu. Jača krhke i slabe nokte sklone pucanju te vraća mat i oštećenim noktima zdravi sjaj. Zahvaljujući svojem posebnom sastavu koji je obogaćen njegujućim tvarima, nokti će ostati čvrsti, elastični i moći će rasti u duljinu i ljepotu. Cijenit će ga svi koji žele vratiti svojim noktima prirodnu ljepotu i zdravi izgled.

essence, the Nail Repair ulje za nokte

Foto: dm

Imaš problema s mekanim i krhkim noktima? essence NAIL REPAIR ulje pomoći će ti svojim regenerirajućim učinkom. Formula s bademovim uljem i vitaminom E brzo se upija, sprječava pucanje noktiju te daje noktima i zanokticama vlagu. S essence NAIL REPAIR uljem zanoktice će biti omekšane za lakše uklanjanje. Formula sadrži bademovo ulje i vitamin E.