Sve što trebaš znati o miomima – najčešćim dobroćudnim tumorima maternice

Prema nekim podacima, miomi se javljaju kod 60 do 70 posto žena do 50. godine života. Radi se o najčešćim dobroćudnim tumorima mišićnog sloja maternice, a ujedno su i najčešći tumori područja zdjelice. U tek jedan posto slučajeva prelaze u maligni oblik. Budući da ženski spolni hormon estrogen pospješuje njihov rast, u većini se slučajeva javljaju između 35. i 55. godine s time da se, kad nastupi menopauza, mogu smanjiti i nestati. S druge strane, tijekom trudnoće mogu 'razbuknuti' upravo zbog visoke razine estrogena.

Razlikuju se veličinom i oblikom, ali češće se kod pacijentice javlja više mioma asimetričnog oblika. Sporo rastu, ali brzina rasta ovisi o razini estrogena. Tako mogu biti jedva primjetni, ali i veliki i teški.

S obzirom na to da su miomi toliko česti, a nerijetko dolaze bez vidljivih simptoma, u nastavku izdvajamo sve što bi trebala znati o ovim dobroćudnim tvorbama.

Uzrok nastanka mioma

Uzroci nastanka mioma nepoznati su. Da ne bi krivo shvatila, estrogen ne uzrokuje miome, već samo pospješuje njihov rast. Miom, naime, ima više estrogenskih receptora nego mišićni dio maternice i zato će ovaj dobroćudni tumor rasti brže tijekom trudnoće (viša razina hormona), a smanjiti se u menopauzi (niža razina estrogena).

U riziku od mioma su žene od 35. do 50. godine, no veći rizik imaju one čije su majke, sestre ili bake imale dijagnosticirani miom. Uz to, pretilost povećava šanse za obolijevanjem pa žene s prekomjernom tjelesnom težinom imaju dva do tri puta veći rizik od ove dijagnoze u usporedbi sa ženama normalnog tjelesnog indeksa. Iako ne mora biti slučaj, neka istraživanja pokazuju da prehrana bogata povrćem smanjuje šanse za nastanak mioma.

Simptomi

Simptomi variraju ovisno o položaju i veličina mioma. Neke pacijentice uopće neće imati simptome, dok će druge primijetiti obilno i/ili nepravilno krvarenje. To je jedan od najčešćih simptoma. Ostali simptomi su bol u zdjelici i leđima, pritisak na mjehur, često mokrenje, zatim pritisak na crijevo što uzrokuje zatvor. Također se kod nekih može javiti akutna ili kronična bol uslijedi li krvarenje u miom ili ako se miom 'okrene'. Dakle, možeš, ali i ne moraš imati simptome.

Kako se dijagnosticira?

Miom se dijagnosticira pipanjem tijekom ginekološkog pregleda što je još jedan razlog za odlazak na redovite preglede! Ginekolog tada može uvidjeti da je maternica povećana i nepravilna što daje naslutiti da se radi o miomu. Dijagnoza se postavlja ultrazvukom, a katkada će se obaviti pretraga tijekom koje se u maternicu ubrizgava fiziološka otopina kako bi je se pregledalo ultrazvukom. Ta se pretraga zove histeroskopija i sonohisterigrafija. Dijagnoza se može postaviti i magnetskom rezonancom.

Liječenje

Ako je miom malen i ne narušava kvalitetu života (nema simptome), liječenje nije potrebno. Tada će se samo pratiti stanje pacijentice. Uzrokuje li miom bolove, liječnik može propisati analgetike i preporučiti uzimanje željeza. Posebno to vrijedi u slučaju obilnih menstruacija. Iako postoje lijekovi koji mogu smanjiti veličinu mioma, oni djeluju kratkotrajno.

Kirurško liječenje namijenjeno je onim pacijenticama kod kojih miom brzo raste, uzrokuje neizdrživu bol i pritisak na mokraćni sustav ili crijeva. Isto se čini i ako žena primijeti ponavljajuća krvarenja iz maternice. Više je kirurških postupaka koji se tada mogu učiniti. Konzultira se s pacijenticom i sagledava se veličina i oblik mioma te opće zdravlje žene.

U kirurško liječenje ubrajamo odstranjivanje mioma (miomektomija). To se može učiniti laparoskopijom (LPSC), histeroskopijom (HySC) ili laparotomijom, a odabir ovisi o položaju i veličini ovog dobroćudnog tumora. Postoji i mogućnost odstranjivanja maternice, no to je zaista krajnja opcija i u težih slučajeva.

Može li se miomima usporiti rast?

Miomi rastu pod utjecajem hormona pa su opći savjeti da izbjegavaš odnosno reguliraš stres, redovito se krećeš, nastojiš se uravnoteženo hraniti (što manje masne i začinjene hrane), ali i da pripaziš na kemijske spojeve iz kozmetike jer i oni mogu povećati razinu estrogena što, pak, povećava šanse za miom.

Naravno, redovito odlazi na ginekološke preglede kako bi na vrijeme mogla ustanoviti ovu dijagnozu. Miom se nekada pojavi, a da ni ne znaš – bez simptoma i jasnih znakova.