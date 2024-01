Koja banana je bolja za probavu – zrela ili nezrela?

Britanski medij Daily Mail razgovarao je s nutricionisticom Rhiannon Lambert, koja je napisala knjigu Re-Nourish: A Simple Way to Eat Well, u kojoj je, između ostalog, istraživala je li jedna vrsta banana bolja od druge. Lambert kaže da, iako su banane uvijek izvrstan izvor kalija i drugih hranjivih tvari, njihova konzumacija u različitim fazama zrelosti donosi različite koristi, ovisno o našem zdravlju.

Nezrele banane imaju manje šećera

Ako imaš dijabetes, trebala bi razmisliti o konzumiranju banana koje su prije nedovoljno zrele, nego prezrele. To je zato što se škrob, kad banana sazrijeva, počinje pretvarati u šećer.

"Istraživanja pokazuju da nezrele banane sadrže škrob koji čini 80 do 90 posto njihovog ugljikohidratnog sadržaja, koji se, kad banana dozre, pretvara u slobodne šećere. Stoga se osobama s dijabetesom savjetuje da jedu banane koje nisu previše zrele kako ne bi previše podigle razinu šećera u krvi."

Prezrele banane su lakše probavljive

Blago prezrele banane vjerojatno su bolji izbor za sve koji imaju problema s probavom. The Verge je izvijestio da zelenija banana ima više "otpornog škroba" koji ljudi ne mogu probaviti, ali može biti koristan jer ga "dobre crijevne bakterije" vole. Nicholas Gillitt, potpredsjednik za istraživanje prehrane i direktor Dole Nutrition Instituta, rekao je za časopis da je "to vrsta škroba kojim se bakterije žele hraniti."

Foto: Pexels

Rhiannon je za Daily Mail rekla: "Kada se otporni škrob pretvori u jednostavan šećer, banana dozrijeva, a studije pokazuju da su zrelije banane lakše probavljive za prosječnu osobu."

Smeđa banana je puna antioksidana

Sveučilište Spoon objavio je da kad je banana gotovo ili potpuno smeđa, zapravo se sav škrob raspada u šećer, a klorofil dobiva novi oblik, piše Zadovoljna.si.

"Taj raspad klorofila je razlog zašto se razina antioksidanata povećava kako banane stare," piše u članku. "Dakle, potpuno smeđa banana je snažan antioksidant." Hranjiva vrijednost se stoga ne mijenja ovisno o tome koliko je banana zrela. Jedina stvar koja se doista mijenja je njezin okus i način na koji vaše tijelo obrađuje šećer. Dakle, za koju zrelost banane ćeš se odlučiti - potpuno i jedino ovisi o tvom ukusu.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO SE HRANITI ZDRAVO