Želiš imati brži metabolizam? Uvrsti ove navike u svoju rutinu

Za višak kilograma često okrivljavamo svoj spori metabolizam. Zapravo, metabolizam se često smatra 'krivcem' za brojne zdravstvene probleme koji nas muče. Za umor, manjak energije, probleme s mršavljenjem... No, znamo li zapravo što je metabolizam i kako on funkcionira?

Prema stručnom objašnjenju, metabolizam ili izmjena tvari je skup kemijskih procesa koji se odvijaju u našem tijelu kako bi nas održali na životu i kako bi svi naši organi normalno funkcionirali. To se odnosi na disanje, probavu, stanice. Našem tijelu potrebna je energija za izvođenje svih tih metaboličkih procesa, a tu energiju dobivamo iz hrane i kalorija koje svakodnevno unosimo.

Prema tome, metabolizam igra ključnu ulogu u sagorijevanju kalorija. Ljude koji imaju problema s viškom kilograma ili žele smršavjeti najčešće zanima kako ubrzati metabolizam. Na sreću, postoje brojni načini koji mogu doprinijeti radu metabolizma te potaknuti sagorijevanje kalorija. Portal Byrdie navodi nekoliko vrlo korisnih savjeta i trikova koje svatko može uvrstiti u svoju rutinu, a koji nam mogu pomoći da potaknemo svoj metabolizam.

Pojedi zdrav doručak

Doručak je uistinu najvažniji obrok u danu, no nije važno samo da li ga jedemo, već i što jedemo. Ono što ima najveći učinak na naš metabolizam je vrsta hrane koju stavljamo na svoj tanjur za doručak. Želiš li potaknuti rad metabolizma, biraj namirnice s niskim glikemijskim indeksom. To su one namirnice koje sadrže nizak udio šećera, a bogate su proteinima i vlaknima. Primjerice, jaja su savršen izbor za doručak, a mogu se pripremiti na mnoštvo načina.

Foto: Unsplash

Pij zeleni čaj

Kava je dobar izbor za početak dana jer je bogata antioksidansima, no u popodnevnim satima bismo je trebali izbjegavati. Puno bolji izbor je zeleni čaj koji također sadrži kofein, ali i druge vrijedne spojeve kao što je epigalokatehin galatom (EGCG) – sastojak za koji je poznato da ubrzava metabolizam.

Redovito vježbaj

Fizička aktivnost ključna je za održavanje zdrave tjelesne težine, a osim što ćeš smršavjeti, vježbanje će ti pomoći i da se bolje osjećaš i da imaš više energije. Najbolji izbor za ubrzanje metabolizma su kardio vježbe, HIIT treninzi i trening snage koji će potaknuti sagorijevanje kalorija. Uz to, jako je važno raditi na izgradnji mišićne mase jer su mišići ključni za sagorijevanje kalorija.

Foto: Unsplash

Obogati prehranu namirnicama koja sadrže vlakna

Povećanje unosa vlakana može pomoći u mršavljenju. Naime, kako je otkrila stručnjakinja za prehranu Tanya Zuckerbrot, prehrana bogata vlaknima pospješuje metabolizam jer su vlakna neprobavljiva. Dvije su vrste vlakana, topiva koja nam pomažu da se dulje osjećamo sitima te netopiva koja samo prolaze kroz naš sustav, potpomažući pritom rad probave. Naše tijelo pokušava probaviti i eliminirati vlakna i tako zapravo troši puno više kalorija. Stoga, ljudi koji žele smršavjeti prehranu bi trebali obogatiti namirnicama koje sadrže vlakna. Neki od najboljih izvora topivih i netopivih vlakana su pšenične i zobene mekinje, grah, jabuke, smeđa riža i artičoke.

Nemoj ignorirati važnost kvalitetnog sna

San ne usporava rad metabolizma, no nedostatak sna može stvoriti hormonsku neravnotežu koja onda rezultira poremećajem hormona povezanih s gladi i apetitom, napominje dijetetičarka Su-Nui Escoba.

"Nedostatak sna može uzrokovati da osoba bude gladnija tijekom dana i osjeća se manje zadovoljno dok jede", nastavlja Escobar. Osim toga, može izazvati žudnju za slatkom hranom. Prema tome, nedostatak sna neće usporiti naš metabolizam, ali može poremetiti naše prehrambene obrasce i tako doprinijeti debljanju.

Foto: Unsplash

Jedi raznoliko

Stručnjaci smatraju da nije stvar u tome da će određena hrana usporiti naš metabolizam, no proteinima je potrebno više energije za probavu i apsorpciju nego mastima. Prema tome, ako osoba jede više proteina i manje masti, potrošit će više kalorija, pojašnjava Escobar. Ljudi koji pokušavaju smršavjeti trebali bi izbjegavati hranu s visokim udjelom masnoća i šećera i umjesto toga prehranu obogatiti nemasnim proteinima, voćem, povrćem, složenim ugljikohidratima i zdravim masnoćama, smatra ona.

Nemoj zaboraviti hidrataciju

Studije su otkrile da oni koji piju više vode imaju tendenciju sagorijevanja više kalorija. Unos vode od izuzetne je važnosti za naše zdravlje, a pomaže i kod mršavljenja te brojnih drugih procesa koji se odvijaju u našem tijelu. Dnevno bismo trebali popiti minimalno osam čaše vode, smatraju stručnjaci.

Foto: Unsplash

Ustani od stola

Sjedilački način života negativno utječe na naše zdravlje. Želiš li potaknuti svoj metabolizam, umjesto sjedenja biraj stajanje. Dugo sjedenje znači manje sagorjelih kalorija. Zapravo, istraživanja pokazuju da povremeno ustajanje od stola može smanjiti određene rizike povezane sa zdravljem te imati pozitivne rezultate na metabolizam. Oni koji puno sjede zbog posla trebali bi uložiti u radni stol za stajanje ili pak si uzimati više kratkih pauzi tijekom radnog vremena. Riječ je o malim stvarima koje mogu učiniti veliku razliku kad je u pitanju naše zdravlje.

POGLEDAJ VIDEO: PILATES VJEŽBE ZA TRBUH