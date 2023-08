Imaš jutarnje mučnine, a nisi trudna? Evo pet mogućih uzroka

Jutarnju mučninu obično povezujemo s prvim tjednima trudnoće. Možda si i sama doživjela to da si nekome rekla da ti jutros nije najbolje, a on ili ona iz šale kaže: Ma trudna si! Jutarnje mučnine, jasno, mogu biti prvi znak trudnoće, no nagon za povraćanjem i opća slabost mogu se javiti i iz niza drugih razloga. Tu treba razlikovati akutnu mučninu – onu koja se javlja jer si se, primjerice, otrovala hranom ili 'pokupila' ljetnu crijevnu virozu i kroničnu mučninu – onu koja se javlja kroz duže razdoblje.

Moguće je da ti je jutrima loše zbog određenog lijeka pa bi što prije trebala ustanoviti uzrok mučnine te se posavjetovati s liječnikom. Naravno, lijekovi nisu jedini uzročnici kronične mučnine. Izdvajamo ih u nastavku i napominjemo da se, u slučaju kada ne možeš ustanoviti uzrok, nužno javiti liječniku. To posebno vrijedi ako povraćaš, gubiš na težini i imaš bolove u trbuhu. Nakon povraćanja nužno je nadomjestiti izgubljenu tekućinu.

Evo pet mogućih uzroka koje ipak možeš pokušati regulirati.

Nekvalitetan san

Nekvalitetan san, odnosno poremećeni ciklus spavanja može utjecati na naš probavni sustav. Nesanica, noćne smjene i premalo sati dubokog sna često uzrokuju jutarnju mučninu i oslabljeni apetit. Prema dr. Danieli Jodorkovsky, nedostatak sna remeti naš 'tjelesni sat', tj. cirkadijalne ritmove pa tako manjak odmora može dovesti do debljanja, depresije, ali i mučnine. Kako i koliko spavamo važnije je nego što misliš. Stoga si osiguraj kvalitetnih sedam do osam sati noćnog odmora, izbjegavaj tešku hranu neposredno prije spavanja i nastoji se ne buditi noću. Ako se ne naspavaš, a ujutro ti zazvoni budilica, tvoj je organizam u šoku, dolazi do reakcije u živčanom sustavu pa osjećaš mučninu.

Niska razina šećera u krvi

Još jedan od uzroka kronične jutarnje mučnine može biti i niska razina šećera u krvi. Kako navodi portal Insider, niska razina šećera vodi do nedostatka energije i mučnine. Šećer ti može 'pasti' zbog neuravnotežene prehrane, odnosno prehrane s premalo vlakna i ugljikohidrata. Posrijedi može biti i preskakanje obroka. Ako nisi jela od jučer popodne ili si samo preskočila večeru, sasvim je moguće je ujutro osjetiš mučninu.

Prejela si se

Mučnina se može javiti ne jedeš li dovoljno, ali i ako pretjeruješ s kalorijama prije spavanja. Obilan obrok prije spavanja može stvoriti osjećaj 'težine' u želucu i izazvati refluks kiseline, a ponekad i želučane tegobe. Zato bi bilo najbolje kad bi ti zadnji obrok u danu bio tri do četiri sata prije spavanja kako bi tijelo moglo to 'preraditi' te se odmoriti. Naravno, preporučuje se izbjegavanje ljute i začinjene te pržene hrane netom prije spavanja. Ako ti je već jutrima mučno, preispitaj svoje prehrambene navike.

Dehidracija

Važno je koliko vode unosiš u organizam. Opća je preporuka piti jednu i pol litru vode dnevno iako to ovisi o individualnim potrebama, godišnjem dobu, onome što radiš tog dana i koliko se znojiš. Kad ti se javi osjećaj žeđi, to je znak organizma da mu voda treba što prije. Dehidracija je opasna stvar, a može biti popraćena jutarnjom mučninom. Još je gore ako si večer prije konzumirala alkohol, a nisi nadomjestila količine vode. Imaj uz sebe bočicu vode – čak i noću.

Stres i anksioznost

Psihičko i tjelesno zdravlje povezani su pa se jutarnja mučnina danima može javljati jer si uznemirena, nervozna ili pod stresom. Čeka te važan posao, rok ili imaš stresnu obiteljsku situaciju… - sve to utječe na tvoj središnji živčani sustav, a onda i crijeva. Jednostavno rečeno: u trenucima stresa oslobađaju se određeni hormoni koji kada 'uđu' u probavni trakt mogu utjecati na probavu i uzrokovati želučane tegobe. Svakako je savjet nastojati regulirati razinu stresa te prakticirati vježbe disanja, pozitivne misli ili otići u kratku šetnju. No ako uz to patiš od napadaja panike te imaš narušenu kvalitetu života, trebala bi se obratiti stručnjaku. Bez srama i odgađanja.

Sasvim je moguće da se mučnina javlja i zbog nekih drugih uzroka pa se, ako se ne pronalaziš u ovim znakovima, najbolje je javiti liječniku.