Endometrioza: Kako do nje dolazi i koji su simptomi?

Unatoč tome što se 10 do 20 posto žena u reproduktivnoj dobi u nekom trenutku suoči s endometriozom, vrlo rijetko se priča o ovom zdravstvenom problemu. Ovo stanje može biti izuzetno bolno, ali i uzrokovati neplodnost. No, što su više žene upućenije u tegobe koje mogu osjećati u svom tijelu, to će lakše znati prepoznati simptome i potražiti pomoć.

Što je endometrioza?

Endometrioza je bolest koja postaje sve učestalija posljednjih nekoliko desetljeća, a može ostaviti različite posljedice ako se ne liječi. Međutim ne zna se točan uzrok ove bolesti. To je stanje u kojem tkivo sluznice (endometrija) koje je smješteno na maternici raste i na drugim dijelovima tijela. Zapravo se nalazi bilo gdje osim na maternici. Ovo tkivo se obično izlučuje iz tijela tijekom mjesečnice ili je mjesto na kojem se smjesti embrij i raste tijekom trudnoće.

Najčešće se ovo tkivo nalazi na jajovodima, jajnicima, mokraćnom mjehuru, rektumu - uglavnom u području trbušne šupljine. Vrlo rijetko se to tkivo može i na drugim mjestima na tijelu kao što su pluća, zglobovi, zdjelica i sl. Ovisno o tome gdje se to tkivo nalazi, razlikujemo i različite vrste endometrioze poput endometrioze jajnika te endometrioze crijeva.

Crijevna endometrioza je najčešće vidljiva na debelom crijevu, a može izazvati probavne smetnje i poteškoće sa stolicom. U najtežim slučajevima, crijevna endometrioza rezultira opstrukcijom odnosno tumorom crijeva.

Endometrioza može stvoriti mnoge probleme uključujući bol, neplodnost, a tijekom trudnoće može uzrokovati prerađeno rođenje djeteta. Najčešće pogađa reproduktivne organe, ali kao što smo gore naveli može se pojaviti vrlo rijetko na cijelom tijelu. Nažalost, ovo je nasljedna bolest pa ako je je imala tvoja mama ili sestra, veća je vjerojatno da ćeš je i ti naslijediti.

Važno je znati i da se endometrioza može pojaviti u bilo kojoj dobi tijekom reproduktivne faze. Žene su izložene riziku od endometrioze od pojave prve mjesečnice pa sve do menopauze, a iako postoje brojne teorije o tome što je izaziva, i dalje se ne zna točan uzrok. Međutim, s obzirom na to da endometrioza pogađa zaista velik broj žena, ključno je podići svijest i educirati žene o ovom stanju te ih potaknuti da se obrate liječniku u slučaju da primijete neke od spomenutih simptoma. Nažalost, velik broj žena koje žive s ovom bolešću pate i ignoriraju simptome, a u takvim slučajevima bolest napreduje te može izazvati razne komplikacije.

Endometrioza simptomi: Ponekad nevidljivi

Neke žene uopće nemaju simptome, no kod većine je najveći simptom kronična, iscrpljujuća bol koja se javlja svakog mjeseca oko menstruacije. Bol je puno jača od uobičajenih mjesečnih grčeva, ovo je bol zbog koje žene ne mogu normalno funkcionirati u svakodnevici. Možda neće moći ustati iz kreveta, a tolika količina boli može utjecati i na mentalno stanje. Ostali simptomi uključuju:

Umor

Bol tijekom ovulacije

Bol tijekom ili nakon spolnih odnosa

Bol kod pražnjenja crijeva ili mokrenja

Bolovi u predjelu zdjelice, donjeg dijela leđa ili nogu

Često mokrenje ili problemi sa zadržavanjem mokraće

Jaka ili neredovita krvarenja

Neplodnost

Obično se simptomi pojavljuju u adolescentskoj dobi, ali često se dijagnosticira tek u kasnim 20-ima ili 30-ima jer se bol povećava ili žena ima probleme sa začećem. Jedini način da se sigurno dijagnosticira endometrioza je laparoskopija - promatranje tkiva unutrašnjosti trbuha kroz mali rez na pupku i biopsija (uzimanje uzorka). Ginekološki pregled i ultrazvuk mogu pokazati žarišta ove bolesti, no nisu potpuno sigurni.

Foto: Unsplash

Kako se liječi endometrioza?

Endometrioza je kronično stanje i ne može se izliječiti potpuno, ali postoje određeni tretmani koji mogu ublažiti neugodne simptome i poboljšati kvalitetu života. Terapija se određuje ovisno težini simptoma, a liječnici najčešće pripisuju lijekove protiv bolova, hormonske lijekove i kontracepcijsku terapiju.

U ekstremnim slučajevima endometrioza se liječi operativnim zahvatom, ali čak se i tada može ponovno pojaviti. Postoji mogućnost kirurškog uklanjanja lezija endometrioze ili se uklanjaju zahvaćeni dijelovi organa (nakon planiranja djeteta). U budućnosti i nakon dodatnih istraživanja, liječnici se nadaju da će hormonske terapije biti najbolji izbor za liječenje endometrioze. S obzirom na to da je riječ o upalnom stanju, određene promjene u načinu života mogu ublažiti neugodne simptome koje endometrioza izaziva.

Prehrana u endometriozi

Važno je da žene koje pate od ovog stanja nauče kako se nositi s boli i stresom koje im bolest uzrokuje, a iako zdrava prehrana neće izliječiti endometriozu, usvajanje zdravih prehrambenih navika može pozitivno utjecati na cjelokupno zdravlje te u nekim slučajevima učiniti razliku. Liječnici općenito preporučuju prehranu s puno voća i povrća te cjelovitih žitarica, a preporučuje se i unos sjemenki i orašastih plodova.

Trebalo bi maksimalno ograničiti unos alkohola, kofeina, mlijeka i mliječnih proizvoda, pržene hrane te druge nezdrave hrane koja obiluje aditivima i šećerom. Postoji i teorija koja tvrdi da post 3 dana prije svake menstruacije može ublažiti simptome endometrioze, no ona nije znanstveno potvrđena.

Endometrioza i neplodnost

Otprilike 30 posto žena s endometriozom ima poteškoća sa začećem, često zbog oštećenja koja su nastala, poput ožiljaka na jajovodima i jajnicima koji mogu spriječiti jajašce da putuje jajovodom i dođe do maternice.

Foto: Unsplash

Endometrioza i trudnoća

Nedavna istraživanja pokazala su također da žene s endometriozom koje ipak zatrudne često imaju rizik od prijevremenog porođaja. Često je nužan i carski rez jer može doći do krvarenja, preeklampsije i povišenog krvnog tlaka. No, mnoge žene s endometriozom uspješno zatrudne i rode zdravu djecu, pa je važno ne odustajati od nade. No, važno je slušati svoje tijelo i javiti se liječniku ako nešto osjetimo, ali i redovito odlaziti ginekologu na kontrole.

Endometrioza u menopauzi

Žene koje boluju od endometrioze nadaju se da će im problemi nestati s početkom menopauze. Treba istaknuti da se simptomi mogu poboljšati nakon ulaska u menopauzu i neke žene uistinu osjećaju olakšanje, no endometrioza ne nestaje u potpunosti. Kod nekih žena endometrioza može uzrokovati simptome čak i nakon menopauze.