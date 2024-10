10 razloga za bol u jajnicima - evo što ti tijelo pokušava reći

Većinu dana jajnici ti nisu ni na kraju pameti. Ali kada stvari ne idu kao i obično, bol u jajnicima može biti poprilično šokantna. Ali što sve može značiti bol u tvojim jajnicima?

Jajnici su ona dva sićušna organa ovalnog oblika smještena u donjem dijelu zdjelice. Kao dio ženskog reproduktivnog sustava, oni su glavni igrač u mjesečnicama, reprodukciji i izvor hormona estrogena i progesterona. Još značajnije, jajnik oslobađa jajašce svaki mjesec (poznato kao ovulacija). A ako si 'zauzeta' tijekom ovog plodnog perioda i sperma oplodi jajašce, možda ćeš dobiti bebu za devet mjeseci.

Što uzrokuje bol u jajnicima?

Obično, ako osjetiš bol u jajnicima, to je povezano s menstruacijom ili ovulacijom. Ali u drugim slučajevima, bol u jajnicima može biti simptom nekog skrivenog i dubljeg stanja. Evo nekoliko glavnih razloga za bol u jajnicima:

Ciste na jajnicima

Ove male vrećice mogu iskočiti na tvom jajniku u bilo kojem trenutku. Ciste na jajnicima obično su ispunjene bezopasnom tekućinom (iako mogu biti i čvrste) i vjerojatno je da, ako imaš jednu ili dvije, nećeš ni primijetiti.

Ali u drugim slučajevima, mogu biti itekako problematične, zadajući ti bolove u zdjelici, donjem dijelu leđa, pa čak i ponekad u bedrima. Ovu bol u zdjelici možeš posebno primijetiti tijekom seksa ili menstruacije.

Ostali simptomi:

mučnina/povraćanje

bolovi kod velike nužde

bolne grudi

punoća u trbuhu

pritisak mokraćnog mjehura/češće mokrenje

Liječenje: Tvoj liječnik može predložiti uzimanje kontracepcijskih pilula kako bi se spriječilo daljnje stvaranje cista. Sve dok ciste ne uzrokuju bol i ne izgledaju sumnjivo za rak, mogu se promatrati kroz serijske transvaginalne ultrazvuke. Ako ciste brzo rastu u veličini ili su velike, djeluju sumnjivo ili uzrokuju bol, tada se može razmotriti operacija.

Foto: Pexels

Endometrioza

Ako imaš endometriozu, tkivo slično onom koji oblaže unutrašnjost tvoje maternice (poznato i kao endometrij) raste izvan maternice.

Obično se endometrij gubi svaki mjesec tijekom tvog ciklusa. Ali, kada naraste na vanjskoj strani tvoje maternice, zarobi se i može razviti adhezije i ožiljno tkivo. Kada ovo tkivo pokrije tvoje jajnike, može uzrokovati opasnu bol.

Ostali simptomi:

mučnina

proljev

zatvor

umor

bol tijekom seksa, menstruacije ili tijekom velike nužde

ekstremno krvarenje

Liječenje: Postoje kućne medicinske i kirurške opcije koje pomažu u ublažavanju simptoma endometrioze i rješavanju mogućih komplikacija. Tvoj će liječnik vjerojatno isprobati standardne mogućnosti liječenja kao što je propisivanje kontracepcije, ali može odlučiti da je operacija neophodna ako stvari ne krenu na bolje.

Zdjelična upalna bolest

Upalna bolest zdjelice - najčešća kod žena u dobi od 15 do 25 godina - zahvaća jajnike, maternicu i jajovode. Američko udruženje za seksualno zdravlje označilo jeovu bolest kao vodeći uzrok neplodnosti žena u SAD-u.

Ova infekcija reproduktivnih organa i genitalnog trakta može niknuti sama ili se može prenijeti spolno. Tvoj liječnik može dijagnosticirati zdjeličnu upalnu bolest tijekom pregleda zdjelice.

Moguće je da imaš ovu bolest bez ikakvih simptoma ili da se simptomi upalne bolesti zdjelice pomiješaju s drugim stanjima kao što su ciste na jajnicima, izvanmaternična trudnoća ili upala slijepog crijeva.

Ostali simptomi:

bol u zdjelici

bol tijekom seksa

peckanje kod mokrenja

mučnina/povraćanje

nepravilno krvarenje

promjena vaginalnog iscjetka

groznica, zimica

Liječenje: Obično će ti liječnik prepisati antibiotike ili antimikrobne agense, ali možda će ti trebati dodatni krug liječenja kako bi se potpuno riješila bolesti.

Foto: Pexels

Bolna ovulacija

Bol u ovulaciji naziva se 'mittelschmerz', što potječe od njemačkih riječi za "bol" i "sredinu" što se odnosi na bol u sredini ciklusa.

Putovanje jajne stanice do oslobađanja od jajnika događa se na ili oko 14. dana tipičnog menstrualnog ciklusa. Većina nas nema pojma da se to događa i ne osjeća ništa. Ali neki od nas će primijetiti prilično intenzivnu bol na jednoj ili obje strane tijela. To može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati. Također je moguće da se pojave krvarenje, mučnina i povećana cervikalna sluz (superplodan iscjedak).

Liječenje: Nažalost, ne postoji dostupan tretman za ovulacijsku bol, iako simptome možeš ublažiti grijačem i bezreceptnim lijekovima protiv bolova. Neki će možda odlučiti uzeti kontracepciju koja sprječava ovulaciju i njezine nuspojave.

Menstrualna bol

Također možeš primijetiti ponavljajuće bolove oko zone jajnika tijekom menstruacije. Menstrualni grčevi mogu biti prilično jaki. I, moguće je da je intenzivna bol u zdjelici koju osjećaš zapravo samo menstrualna bol, a ne tvoj jajnik uopće.

Liječenje: Vjerojatno već sve znaš. Lijekovi poput ibuprofena ili acetaminofena i kućni tretmani kao što su jastučići za grijanje najpotrebniji su za bolove tijekom menstruacije.

Foto: Pexels

Torzija jajnika

Jajnik je pričvršćen na trbušni zid samo tankim ligamentom. Tu prolaze krvne žile i živci koji opskrbljuju jajnik. Ako se taj ligament iskrivi ili uvrne, nije nemoguće da se zaveže u čvor. Torzija jajnika je još vjerojatnija ako već postoji cista na navedenom jajniku. To je zato što cista čini jajnik težim i sklonim pomicanju.

Ostali simptomi:

jaka bol u jajnicima/donjem dijelu trbuha

mučnina/povraćanje

grčenje

Liječenje: Torzije jajnika zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć inače jajnik može umrijeti od gubitka krvi.

Fibroidi

Fibroidi su nekancerozni čvorići koji iskaču na sluznici ili zidu maternice - obično bez simptoma. Većina neće ni znati da su tu, ali za neke bol u fibroidima može biti intenzivna.

Fibroidi također mogu dovesti do obilnog menstrualnog krvarenja i dugih menstruacija. Oni također mogu pokrenuti:

tup, uporan ili oštar pritisak i bol u zdjelici

bol u donjem dijelu leđa

nadutost i oticanje trbuha

bolne menstruacije ili seks

osjećaj stalne potrebe za mokrenjem

Liječenje: bol u fibroidima moguće je liječiti kućnim tretmanima kao što su grijaći jastučići, topli oblozi, masaža ili lijekovi protiv bolova. Krvarenje se često može kontrolirati kontracepcijskim pilulama ili drugim hormonima.

Razmisli i o nekim promjenama u načinu života, kao što je prehrana s cjelovitim namirnicama i aktivnosti koje smanjuju stres kao što su joga, meditacija ili akupunktura. Ako to ne upali, operacija može biti opcija.

Foto: Pexels

Rak jajnika

Lako je pritisnuti tipku za paniku kada bukne bol u jajnicima. Ali ako imaš 20 ili 30 godina, male su šanse da rak uzrokuje bol u jajnicima. Otprilike 11 od 100 000 žena boluje od raka jajnika, a prosječna dob za dijagnozu obično je oko 63 godine.

Međutim, žene s obiteljskom poviješću raka dojke ili jajnika, ili imaju mutaciju BRCA gena treba pažljivo pratiti i razgovarati sa svojim liječnikom o njihovim rizicima. Također, tumor jajnika također ne znači automatski njegov rak. Javljaju se i benigni tumori.

Ostali simptomi:

gubitak težine

bol u zdjelici

sitost tijekom jela

nadutost ili oticanje trbuha

promjene u navikama velike nužde

često mokrenje

Liječenje: Ako je tumor jajnika benigni, većina liječnika će ga paziti prije nego što odluči treba li ga ukloniti ili ne. Ako je kancerogen, liječnik će odrediti kako dalje. Rano otkrivanje je najbolji pristup, pa ako si doista zabrinuta, posjeti svog liječnika.

Izvanmaterična trudnoća

Izvanmaternična trudnoća je kada se oplođeno jajašce pričvrsti negdje drugdje umjesto unutar maternice. Obično se izvanmaternična trudnoća događa u jajovodima.

Ostali simptomi:

ubodna ili oštra bol u zdjelici, trbuhu, ramenu i vratu (različitog intenziteta, može doći i otići)

vaginalno krvarenje

želučane simptomi

vrtoglavica ili nesvjestica

Liječenje: Ako sumnjaš da imaš izvanmateričnu trudnoću, nazovi svog liječnika što je prije moguće. Može biti opasno po život ako se ne liječi. Izvanmaterničnu trudnoću možda će trebati kirurški ukloniti ili ćeš možda trebati lijekove uz pomno praćenje kako bi zaustavila rast stanica.

Fantomski bolovi

Moguće je misliti da se bol događa na jajniku, dok u stvarnosti stvarno iskače u drugom obližnjem području. Evo nekih uobičajenih stanja koja bi mogla zamijeniti s bolovima u jajnicima: