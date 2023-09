Pet najvećih pogrešaka koje roditelji rade na društvenim mrežama

Svijet interneta i tehnologije su neke od stvari na koje se mnogi roditelji još uvijek privikavaju. Dok su odrastali nisu imali e-mail ili aplikacije, a društvene mreže nisu postojale. Iako smo danas svi na društvenim mrežama, možda čak i više njih, ipak odrasli ljudi i djeca razmišljaju različito. Djeca poznaju samo svijet u kojem postoji velika količina informacija, sve se brzo mijenja i komunicira se brzo i često samo sa sličicama i znakovima.

U čemu je najveća razlika između roditelja i djece? Roditelji društvene mreže doživljavaju kao nešto odvojeno do "stvarnog života", nešto što se gleda kada se želi odmoriti dok se djeci virtualni svijet ne razlikuje od stvarnog. Za njih je to sve isto. Mlade generacije odrasle su uz internet i komunikaciju u kojoj je najvažnije pisati poruke. Upravo drugačiji načini razmišljanja o društvenim mrežama i način na koje ih djeca integriraju u svoje živote dovode do nesuglasica obiteljskom životu.

Istraživanja pokazuju da su roditelji u pravu kada inzistiraju na tome djeca oprezno koriste tehnologiju i da trebaju postavljati ograničenja kod korištenja, ali je ipak potrebno učiniti neke stvari kako bi se smanjio sukob s djecom. Stoga je važno utvrditi koje pogreške roditelji čine nesvjesno, ipak su društvene mreže došle puno kasnije u njihove živote.

