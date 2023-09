Mogla bi se iznenaditi: Ovaj broj djece je za mame najmanje stresan?

Danas sve rjeđe možemo susresti obitelji s petero i više djece. Jedno, dvoje ili troje djece je nešto što najčešće viđamo. Uz planiranje obitelji i kontracepciju, parovi se sve kasnije odlučuju za roditeljstvo što je promijenilo obiteljski život i broj potomaka. No mnogi roditelji se pitaju postoji li čarobni broj za potomstvo. Kako uživati, ali i biti uspješan roditelj? Neki kažu što manje, to bolje, no jedno istraživanje pokazalo je vrlo šokantne podatke, piše Your Tango.

Zaključci istraživanja iz 2013. godine vrlo su zanimljivi. U ispitivanju koje je proveo američki TODAY sudjelovalo je sedam tisuća majki. Utvrdilo se da su majke s troje djece pod jako velikim stresom, no žene koje imaju četvero djece imale su puno nižu razinu stresa. Ovo se naziva "Duggar efekt". Dr. Janet Taylor je psihijatrica i majka četvero djece te je kasnije objasnila da ju rezultati istraživanja nisu nimalo iznenadili. "Jednostavno nemate dovoljno mjesta u glavi. Radi se o tome da osobe preživljavaju", objasnila je dr. Taylor.

No to nisu jedini zanimljiv rezultati iz ovog istraživanja jer se pokazalo da žene same sebi nameću visoke standardne. Puno stresa kod majki proizlazi iz želje da budu savršene. Čak 75 posto mama je izjavilo da su pod stresom jer teže savršenstvu i žele izbjeći osude drugih ljudi. Koliko je velik stres današnjim majkama? Na ljestvici od 1 do 10, gdje je 10 najveći stres, prosječna mama u ispitivanju dala je ocjenu 8,5.

Zbog čega mame osjećaju najveći stres?

Život svake majke je vrlo zahtjevan jer ima puno uloga koje mora odraditi. Stoga mame imaju različite probleme - od financijskih do usklađivanja obiteljskih i poslovnih obveza, a brinu za cijelu obitelj. Mnoge žene također imaju osjećaj da njihovi muževi često ne shvaćaju probleme i ne pomažu im dovoljno te da je muškarac često poput djeteta koje zahtijeva njezinu pažnju.

Drugi podaci pokazali su da mame osjećaju stres i zbog drugih stvari. Na primjer, 46 posto mama reklo je da im muževi/partneri uzrokuju više stresa nego njihova djeca, a 72 posto žena je zabrinuto zbog stresa koji osjećaju. Također se brinu za sebe jer je 60 posto žena je reklo da nema dovoljno vremena za sve što trebaju napraviti, a 9 od 10 žena je reklo da želi biti u formi i osjećati se privlačno. No dr. Taylor misli da "Duggarov efekt" ima veže s rečenicom "vježbom do savršenstva". "Što žene imaju više djece postaju sigurnije u svoje majčinstvo. Jednostavno nauče pustiti stvari".

