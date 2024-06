Učimo živjeti zeleno: Najbolje dječje knjige i slikovnice o ekologiji

Kako djeci približiti ideju ekologije i zaštite prirode? Naravno, to mora biti na jednostavan i zabavan način – na primjer uz pomoć zanimljivih knjiga i zabavnih slikovnica. Vrlo je važno djeci usaditi dobre navike kad je zaštita prirode u pitanju i s tim nikad ne možemo početi prerano. Čim djetetu počnemo čitati slikovnice, možemo birati i one koje se odnose na ekologiju. Dakako, postoje i knjige ove tematike za stariju djecu – na primjer one koje mališane uče pravilnom recikliranju otpada.

Naime, nažalost će upravo naša djeca najviše ispaštati zbog needuciranosti i nemara prethodnih generacija. Zato je vrijeme za promjenu i podizanje mladih ljudi koji će donositi bolje odluke i živjeti odgovorno spram našeg jedinog planeta. Zapravo bitnije je nego ikad djecu učiti ekologiji i načinima kako svatko od nas može doprijeti zaštiti prirode. Zato smo sastavile popis najboljih dječjih knjiga na temu ekologije kojima će se tvoji mališani sigurno rado vraćati:

I ja mogu spasiti svijet - Loll Kirby, Adelina Lirius

Knjiga namjenjena školarcima priča priču o dvanaestero djece iz različitih dijelova svijeta koje povezuje ista misija: pokušavaju spasiti naš jedini dom – planet Zemlju. Knjiga potiče djecu da i sami postanu aktivisti te da usvoje ekološke navike u svojoj svakodnevici, kod kuće i u školi. U to svrhu, na kraju knjige postoje jednostavni i praktični savjeti koji će mladim čitateljima u tome pomoći.

Zeleni snovi - Mirko Keglević

Ova prekrasno slikovnica koju je ilustrirala Izabela Raunik Keglević govori o važnosti prijateljstva, ali i očuvanja okoliša. U uzbudljivoj potrazi za boljim životom, simpatični likovi Flora i Viktor malim će čitateljima na jednostavan način pokazati zašto je toliko važno čuvati prirodu.

Foto: Naklada Uliks

Priče za spas planeta - Anna Casals i Paolo Ferri

Ova ilustrirana zbirka sa šest pripovijesti namijenjena je djeci od 4 do 9 godina. Glavni su likovi djeca, životinje i priroda. Ideja svake priče je mlade čitatelje na posve jedinstven način upoznati s najvažnijim ekološkim problemima današnjice, kao što su plastika u morima, krčenje šuma, zagađenje voda, izumiranje životinjskih vrsta i globalno zatopljenje. Svaku od šest priča prati nekoliko stranica s edukativnim sadržajem, odnosno kratkim i jednostavnim objašnjenjem pojedinog ekološkog problema.

Foto: Naklada Ljevak

Bepo i kantica - Martina Markov, Sanja Drakulić

Ova edukativna priča govori o problematici morskog otpada i potrebi odgovornijeg ponašanja prema prirodi i okolišu. Glavni lik, simpatičan i vrijedan Bepo, bezbrižno živi u kornatskom podmorju. Jednog dana upozna odbačenu Kanticu koju su iz luke pune otpada donijele morske struje. Bepo zna da Kantici nije mjesto na dnu mora pa uz pomoć mame svoje Slavice Kanticu vraća na kopno gdje će i dalje biti korisna.

A što s otpadom - Jess French

Ova ekološka slikovnica proizvedena od ekoloških materijala naučit će mlade ekologe kako ljudsko djelovanje utječu na planet. Mali će čitatelji imati priliku otkriti šokantne činjenice o otpadu koji proizvodimo i o tome gdje završava smeće. Osim što objašnjava u čemu sve griješimo, slikovnica govori i o našim dobrim navikama, kao i planovima za spašavanje Zemlje.

Foto: Planetopija

Kako biti bolji? - Katie Daynes

Prelijepo ilustrirana slikovnica poznate autorice edukativne literature za djecu potiče mališane da se zapitaju važna pitanja o tome kako možemo biti bolji prema drugima, prema samome sebi, prirodi i svojem planetu te što je zapravo dobrota i zašto je toliko važna.

Foto: Profil

Priča o Leonardu - Sanja Drakulić, Martina Markov

Knjižica namijenjena djeci od 6 do 10 godina starosti prati uzbudljivu priču, inspiriranu istinitim događajem (pronalaskom ozlijeđene kornjače), o putovanju mlade morske kornjače iz daleke Grčke prema čudesnom Kornatskom otočju. Jedne olujne noći, kad je već bio jako blizu svom odredištu, Leonardo se zapliće u ribarsku mrežu iz koje se jedva uspijeva osloboditi i nasukava se na obalu. Srećom, spašavaju ga dobri ljudi koji ga vode na oporavak u Akvarij u Puli nakon čega kornjača nastavlja svoje putovanje.

Osim same edukativne priče u knjizi su opisane morske kornjače te dane osnovne upute o ponašanju za vrijeme posjeta Nacionalnom parku Kornati, ali i ostalim zaštićenim područjima.

Alba-riba koja živi sto godina - Lara Hawthorne

Ova je prekrasno ilustrirana slikovnica za predškolarce govori o tome zašto je važno čuvati naša mora od zagađenja, ali o tome kako možemo popraviti već počinjenu štetu koju smo već počinili. Slikovnica prati priču o čudesnoj ribici Albi koja je živjela u prekrasnom koraljnom gradu, no sada njezino dom gubi svoje lijepe boje i oblike te postaje sivo mjesto na kojem se skuplja sve više smeća. Mali će čitatelji saznati tko je odgovoran za ovu promjenu i što se događa u gradu iznad mora u kojem živi Alba.

Foto: Planetopija

Marko na Risnjaku - Martina Markov

Ova edukativna priča dočarava bogatstvo jednog od naših najstarijih nacionalnim parkova, a dio je serijala 'Pustolovine galeba Marka po parkovima Hrvatske'. Glavni lik, znatiželjni galeb Marko, obilazi sve naše nacionalne parkove i parkove prirode te mlade čitatelje upoznaje s njihovim vrijednostima. U ovoj priči Marko u društvu škanjca mišara Iva, upoznaje biljni i životinjski svijet Risnjaka. Osim duhovite edukativne priče slikovnica donosi osnovne upute o ponašanju za vrijeme posjeta Parku.

Foto: galebmarko.hr

Klimatske promjene - O čemu je riječ? - Tom Jackson, Cristina Guitian

Ova knjiga za djecu viših razreda osnovne škole iznosi važne činjenice o klimatskim promjenama i o tome kako se trebamo boriti protiv njih. Težište je na pitanju što mi možemo učiniti kako bismo pozitivno utjecali na klimu. Knjiga mladim čitateljima nudi znanje koje će im pomoći oformiti vlastito mišljenje o ovom gorućem pitanju i potaknuti na promišljanje o budućnosti našeg planeta.

Foto: Školska knjiga

10 ideja za spas planeta - Giuseppe D'Anna, Clarissa Corradin

Prekrasno ilustrirana knjiga osvještava mlade čitatelje o tome da je naš je planet sve zagađeniji te da hitno treba našu pomoć. No što možemo učiniti? Ova knjiga donosi 10 ideja kako svako dijete može pomoći spasiti svijet jer i male, svakodnevne stvari čine razliku. Svaku iznesenu ideju prati objašnjene zašto je važna, a knjižica završava rubrikom "Znaš li" gdje će mališani moći doznati mnoge zanimljivosti o ekologiji.

Foto: Profil

