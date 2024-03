Imaš loš dan? Trikovi uz koje ćeš se oraspoložiti – potpuno besplatno

Proljeće je i kalendarski stiglo i ljudi su većinom veseliji i vedri. Duži dani i veća izloženost sunčevoj svjetlosti pozitivno utječe na naše raspoloženje. Uz to, posluži li nas vrijeme, ovih ćemo dana više vremena provoditi na otvorenom. Bez obzira na to, svi imamo pravo na uspone i padove, bolje i lošije dane. Nekad se osjećamo sjajno i poletno, no moguće je da te s vremena na vrijeme uhvati tuga i slabija produktivnost.

To su oni dani koje bismo najradije preležali. Kako se tada oraspoložiti? Postoji toliko stvari koje uzimamo zdravo za gotovo, a koji su nam mogu popraviti raspoloženje. U nastavku te podsjećamo na njih – i da, besplatni su.

Šetnja parkom

Boravak u prirodi može učiniti čuda. Izloženost dnevnom svjetlu, tjelesna aktivnost i disanje punim plućima mogli bi ti odmah popraviti raspoloženje. Solo šetnja ili pak ona u društvu povećat će dotok krvi u mozak te ublažiti umor i tromost. To je prilika za bivanje s vlastitim mislima ili pak razgovor ako ti je on potreban. Šetnja u bilo koje doba dana ima blagodati, no posebno je korisna tijekom sunčanih dana. Provedeš li samo 10 ili 15 minuta na suncu, velike su šanse da ćeš se osjećati bolje – i to zbog serotonina i endorfina. Boravak na svjetlu mogao bi te razbuditi i zato je naš savjet da, ako nisi raspoložena, odmah odeš u prirodu. Zelenilo i zvukovi prirode opuštaju i smiruju. Ako ne možeš izaći, pokušaj uživati uz internetske kadrove prirode.

Foto: Unsplash

Gledanje smiješnih videozapisa

Smijeh je lijek. Ne košta ni centa, a oplemenjuje i uljepšava naš život. Kad nismo raspoloženi, nije nam do smijeha, no pokušaj se opustiti uz humorističnu komediju, stand up show ili smiješne videozapise. Još je bolje gledaš li ih u društvu jer će ti tad skretanje misli jako dobro doći. I kućni ljubimci mogu biti dobra utjeha u teškim situacijama – posebice vole li ludorije. Probaj, nemaš što izgubiti.

Poigravanje mirisima

Healthline piše da se osjetilo mirisa može povezati s dijelom mozga koji pomaže u regulaciji emocija. Zato mirisi koji pokreću pozitivna ili nostalgična sjećanja koja nas katkada oslobađaju stresa i napetosti. Ukusni kolačići, miris domaćeg jela ili miris omiljenog sapuna može nam popraviti raspoloženje. Isto je i sa šetnjom vrtom ili cvjetnjakom što je posebno fora u proljeće. Isti izvor navodi da bi te čak i miris čaja mogao oraspoložiti. To, doduše, nije besplatno, no sigurno ga imaš kod kuće.

Foto: Unsplash

Zagrli se

Ljudi su taktilna bića i gotovo svi volimo poljupce, zagrljaje i druge načine iskazivanja ljubavi. U teškim trenucima posebno žudimo za potporom drugih ljudi, a zagrljaj ima zadivljujuću moć. Povezuje nas i zbližava – pod uvjetom da je iskren. Čak i ako nitko nije kraj tebe, sama sebi možeš pokušati biti utjeha. Zagrli se objema rukama i promiči suosjećanje i ljubav prema sebi. To te može oraspoložiti, vjeruj nam.

Nazovi dragu osobu

Dopisivanje sve više dokida telefonske pozive, no mi smo uvjerene da telefonski poziv najbolje prenosi osjećaje, reakcije te da stvara onaj dobar osjećaj. Ne možeš li se na izaći na kavi s dragom osobom, nazovi je i pitaj kako je. Mogla bi ti dati savjet ili te nasmijati. Dobra opcija za bolje raspoloženje jest lijepa gesta ili pomaganje drugima. Reci nešto lijepo, učini nekome uslugu, okušaj se u volontiranju. Takvi mali činovi ljubavi mogu biti zlatna vrijedni tijekom ''loših'' dana.

Na kraju, nakon kiše dolazi sunce, imaš pravo doživjeti i proživjeti širok spektar emocija, ali i zatražiti savjet i pomoć.

