Što jesti nakon treninga: Vodič za brži oporavak i više energije

Ono što jedeš nakon treninga može imati veliki utjecaj na tvoje rezultate. Idealni obrok nakon treninga trebao bi sadržavati proteine za obnovu mišića, ugljikohidrate za nadoknadu energije i zdrave masti koje će podržati oporavak organizma

Redovito vježbaš, daješ sve od sebe u teretani ili na stazi, no jesi li sigurna da svom tijelu pružaš ono najbolje i nakon treninga? Obrok koji slijedi nakon tjelesne aktivnosti nije samo nagrada za uloženi trud; on je ključan dio tvog napretka, bilo da ti je cilj izgradnja mišića, gubitak kilograma ili jednostavno bolja kondicija. Pravilnom kombinacijom nutrijenata ubrzat ćeš oporavak, smanjiti bol u mišićima i pripremiti tijelo za sljedeći izazov.

Ovaj vodič otkrit će ti sve što trebaš znati o tome što jesti nakon treninga – od toga koje namirnice odabrati ovisno o vrsti treninga pa sve do konkretnih recepata koji će tvoj oporavak podići na višu razinu.

Zašto je obrok nakon treninga toliko važan?

Tijekom vježbanja tvoje tijelo prolazi kroz značajne promjene. Mišićna vlakna se oštećuju, a zalihe energije, pohranjene u mišićima u obliku glikogena, troše se. Obrok nakon treninga ima tri glavna cilja:

Obnova zaliha energije: Unosom ugljikohidrata nadoknađuješ potrošeni glikogen, što je ključno za energiju i pripremu za sljedeći trening.

Unosom ugljikohidrata nadoknađuješ potrošeni glikogen, što je ključno za energiju i pripremu za sljedeći trening. Popravak i izgradnja mišića: Proteini osiguravaju aminokiseline, gradivne blokove potrebne za popravak mikrooštećenja na mišićima i poticanje njihovog rasta (proces poznat kao sinteza mišićnih proteina).

Proteini osiguravaju aminokiseline, gradivne blokove potrebne za popravak mikrooštećenja na mišićima i poticanje njihovog rasta (proces poznat kao sinteza mišićnih proteina). Rehidracija: Nadoknađuješ tekućinu i elektrolite izgubljene znojenjem.

Preskakanje ovog obroka, osobito nakon intenzivnog treninga, može usporiti tvoj napredak, produžiti osjećaj umora i povećati rizik od gubitka mišićne mase.

Pexels

Prehrana prilagođena tvom treningu

Nije svaki trening isti, pa tako ni obrok nakon njega ne bi trebao biti univerzalan. Potrebe tvog tijela razlikuju se ovisno o tome jesi li odradila iscrpljujući kardio ili trening snage.

Što jesti nakon kardio treninga

Nakon trčanja, vožnje bicikla ili HIIT treninga, prioritet je nadoknaditi potrošene zalihe glikogena i rehidrirati se. Iako su i proteini važni, fokus je na ugljikohidratima. Preporuka je ciljati omjer ugljikohidrata i proteina otprilike 3:1.

Nakon lakšeg kardija (do 45 minuta): Ako trening nije bio previše intenzivan, dovoljna je rehidracija vodom i manji, lagani obrok. Tvoje zalihe glikogena vjerojatno nisu potpuno ispražnjene.

Ako trening nije bio previše intenzivan, dovoljna je rehidracija vodom i manji, lagani obrok. Tvoje zalihe glikogena vjerojatno nisu potpuno ispražnjene. Nakon intenzivnog kardija ili HIIT-a: Tijelo je potrošilo znatno više energije. Potreban ti je obrok bogat brzo probavljivim ugljikohidratima i proteinima kako bi se potaknuo oporavak.

Primjeri obroka:

Čokoladno mlijeko (idealan omjer ugljikohidrata i proteina)

Grčki jogurt s bobičastim voćem i malo meda

Banana i šaka badema

Smoothie s bananom, whey proteinom i zobenim pahuljicama

Što jesti nakon treninga snage

Nakon dizanja utega, glavni cilj je osigurati dovoljno proteina za popravak i rast mišića. Istraživanja pokazuju da je za optimalnu sintezu mišićnih proteina idealno unijeti 20-40 grama visokokvalitetnih proteina. Ugljikohidrati su također važni za obnovu glikogena, što omogućuje mišićima da se oporave i budu spremni za sljedeći trening.

Primjeri obroka:

Pileća prsa s batatom i brokulom

Salata s tunom i kvinojom

Jaja (kajgana ili kuhana) s integralnim tostom i avokadom

Posni sir s voćem

Pexels

Jutarnji vs. večernji trening: postoje li razlike?

Osnovni principi prehrane ostaju isti neovisno o dobu dana, no postoje finese na koje treba obratiti pozornost.

Ako treniraš navečer, važno je odabrati obrok koji će nahraniti mišiće, ali neće ometati san. Izbjegavaj tešku, masnu i prženu hranu. Odaberi lakše probavljiv obrok, poput posnog sira, grčkog jogurta, proteinskog shakea na bazi kazeina (koji se sporije probavlja) ili manje porcije piletine s povrćem.

Ako treniraš ujutro, pogotovo ako vježbaš natašte, obrok nakon treninga je iznimno važan. Tvoje tijelo je preko noći već potrošilo dio zaliha glikogena, stoga je ključno što prije unijeti i proteine i ugljikohidrate. Ovdje si možeš priuštiti i konkretniji obrok, poput zobene kaše s proteinima i voćem ili omleta s povrćem.

Recepti s visokim udjelom proteina

U nastavku donosimo tri ideje za brze i hranjive obroke, bogate proteinima, koje je idealno pojesti nakon treninga.

Proteinska kajgana s avokadom i integralnim tostom

Ovaj obrok je gotov za manje od 10 minuta, a pruža savršenu ravnotežu proteina, zdravih masti i složenih ugljikohidrata.

Sastojci:

3 jaja

50 g posnog sira

pola avokada

kriška integralnog tosta

malo špinata

sol

papar

Priprema:

Na tavi kratko preprži špinat. Umuti jaja, dodaj sol, papar i posni sir.

Prelij preko špinata i ispeci kajganu.

Posluži uz krišku tosta na koju si namazao avokado.

Moćni smoothie za oporavak

Idealan kada nemaš vremena za kuhanje, a trebaš brz i učinkovit obrok.

Sastojci:

1 mjerica whey proteina (okus vanilije ili čokolade)

1 banana

1 žlica maslaca od kikirikija

2 dcl mlijeka (kravljeg ili biljnog)

šaka zobenih pahuljica

Pexels

Priprema:

Sve sastojke stavi u blender i miksaj dok ne dobiješ glatku smjesu.

Salata s piletinom i kvinojom

Cjelovit i zasitan obrok koji možeš pripremiti unaprijed.

Sastojci:

150 g pečenih pilećih prsa (narezana na kockice)

1 šalica kuhane kvinoje

miješana zelena salata

cherry rajčice

krastavac.

Za preljev:

maslinovo ulje, limunov sok, sol, papar.

Priprema:

U zdjeli pomiješaj sve sastojke, prelij dresingom i dobro promiješaj.

Na kraju, najvažnije je slušati svoje tijelo. Prema savjetima stručnjaka, idealno je jesti unutar dva sata nakon treninga. Ne zaboravi na hidrataciju tijekom cijelog dana, a ne samo u vrijeme treninga. Pametnim odabirom namirnica osigurat ćeš da se tvoj trud isplati i da brže stigneš do željenih rezultata.