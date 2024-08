Napuni baterije, raširi vidike i posveti se sebi: Pridruži nam se na ženskoj konferenciji

Kada bi mi barem dan trajao 48 sati, pomisao je koja nam prođe kroz glavu barem jednom tjedno. Obaveze na poslu, briga o obitelji, kućanski poslovi, društveni život, balansiranje između svih tih različitih uloga dovelo nas je do zahtjevnog tempa pa nam briga o sebi, o svojem fizičkom zdravlju i mentalnom zdravlju često padne u drugi plan.

U takvim okolnostima, treba nam poticaj izvana, treba nam pomoć stručnjaka i profesionalaca koji će nas inspirirati, potaknuti da pronađemo vrijeme za sebe i živimo kvalitetnije. S tom idejom, dm je još u rujnu prošle godine organizirao prvu dm žensku konferenciju posvećenu ženskom zdravlju.

Nakon uspjeha u Zagrebu, druga dm konferencija o ženskom zdravlju organizirana je u svibnju ove godine u Splitu i također je polučila veliki interes. Sada je vrijeme i za treću dm-ovu žensku konferenciju posvećenu ženskom zdravlju #OdvojiDanZaSebe! koja će se održati u petak, 6. rujna u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, od 10 do 17 sati.

I na ovoj trećoj po redu dm-ovoj konferenciji o ženskom zdravlju bit će riječi o mnogim važnim temama, a stručni osvrti naših panelista pomoći će nam da dobijemo cjelovitiju sliku o svemu onome što nam je bitno, potaknuti nas da razmislimo o nekim vlastitim navikama, obrascima ponašanja i življenja, pomoći nam da dođemo do novih spoznaja te da promijenimo svoj život na bolje.

Što nas sve očekuje? Ponešto iz svakog važnog aspekta našeg života. Na prvom panelu treće dm-ove konferencije posvećene ženskom zdravlju tema će biti muško ženski odnosi te kako oni utječu na mentalno zdravlje i kvalitetu života.

Iz te perspektive, na panelu pod nazivom "Muško-ženski odnosi – možemo li spojiti Mars i Veneru?" sudjelovat će sociolog i pisac Bruno Šimleša, pjevačica i poduzetnica Franka Batelić te radijski voditelj i kantautor Tomislav Marić ToMa koji će razgovarati o muško ženskim razlikama koje znatno mogu utjecati na odnos muškaraca i žena, ali i kako međusobno razumijevanje i prihvaćanje tih razlika može doprinijeti prisnosti i izgradnji kvalitetnog partnerskog odnosa.

Drugi panel na temu „Psihodermatologija – poveznica kože i psihičkog zdravlja“ vodit će akademkinja Mirna Šitum, spec. dermatovenerologije i predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre Milosrdnice.

Akademkinja Šitum će zajedno sa suradnicama, među kojima će biti Narci Menix dipl. psihologinja iz Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre Milosrdnice, Marija Butković, make up artistica udruge Marra Altrui te voditeljica, novinarka i urednica na HRT-u Andrea Buča objasniti na koje su sve načine kožne bolesti utječu na psihičko zdravlje i samopuzdanje, ali i kako suvremena make-up terapija može oplemeniti kvalitetu života.

Nakon prva dva panela, polaznice konferencije mogu sudjelovati na radionici „Yoga za lice“ koju će voditi certificirana face fitness trenerica Mia Šoškić.

Nakon radionice na rasporedu je zdravi ručak i networking na cornerima dm-ovih partnera pod motom „Moja snaga dolazi iznutra!“, tijekom kojeg ćete moći isprobati masažu dlanova, posjetiti dermatološki kutak, uživati u druženju i nizu drugih opuštajućih aktivnosti.

Nakon predaha, slijedi malo smijeha. Kao što znamo, ali vrijedi se s vremena na vrijeme podsjetiti, smijeh je lijek i ključan je za pozitivniji odnos prema životu.

Zato su organizatori treće ženske dm konferencije pozvali i popularnog stand up komičara Gorana Vinčića Vinču koji će nas u okviru svoje stand up točke „Always look on the bright side of life“ podsjetiti zašto je važno i na neke teške teme gledati s vedrijim stavom.

U drugom dijelu konferencije slijedi nam panel na još jednu važnu temu, neizbježnu kada govorimo o ženskom zdravlju. Iako je menopauza prirodan proces u životu svake žene, još uvijek postoji mnogo nepoznanica o promjenama s kojima se žene u tom periodu suočavaju i o kojima je izuzetno važno otvoreno razgovarati.

Na panelu „Menopauza - pronaći balans 'glave' i tijela“ sudjelovat će dr. Jadranka Belan Žuklić, spec. ginekologije iz Poliklinike Gynexperta, dr. sc. Krešimir Puljić, dr. med., specijalist psihijatrije, Bolnica Vrapče, prof. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, spec. neurologije, pročelnica Klinike za neurologiju KBC Zagreb te Sanja Doležal, pjevačica, voditeljica i poduzetnica. Na panelu ćemo razgovarati o svime ključnim izazovima koje menopauza donosi, kao što su fizičke i hormonalne promjene, promjene raspoloženja, pojačani umor i iscrpljenost te mnoga druga stanja s kojima se susrećemo u ovoj životnoj fazi.

Na posljednjem panelu pod nazivom „Debljina – znate li svoj broj (za zdravlje)?“ bit će riječi o debljini kao zdravstvenom problemu u kojem će stručnjaci prof. dr. sc. Ivan Pećin, spec. internist, KBC Zagreb, Mario Mlinarić, mag. kineziologije, osobni trener te dr. sc. Mirela Marić, dipl. nutricionistkinja i ravnateljica Poliklinike Vaš pregled otkriti kada je debljinu potrebno liječiti, a zajednički će se osvrnuti i na negativne učinke body positivityja.

Treća dm ženska konferencija #„Odvoji dan za sebe!“ namijenjena je svim ženama koje žele poboljšati i održati svoje fizičko i mentalno zdravlje. Ulaznice su dostupne u ograničenom broju, a mogu se kupiti u dm prodavaonicama i putem dm online shopa po cijeni od 10 eura.

Kao i prva dva izdanja konferencije, i ova treća dm konferencija je posvećena ženskom fizičkom i mentalnom zdravlju i dobrobiti te osmišljena kao prostor za razmjenu znanja i iskustava s naglaskom na podizanje kvalitete života žena. Stoga nabavite svoje ulaznice na vrijeme i pridružite se mnogim ženama koje traže malo motivacije i inspiracije, ali su ih i spremne pružiti i to na način da su spremne otvarati mnoge teme i pitanja koja možda do sada nisu imale priliku postaviti.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.