Namirnice koje imamo kod kuće i pomažu u borbi protiv celulita

Jesti naranču kako bi se riješila narančine kore – zvuči neobično, ali provjereno djeluje! Evo koje se još namirnice trebaju naći na tvom tanjuru ako si ove godine objavila rat celulitu

Celulit je prirodna pojava i iako nam nije draga, s njom se suočava većina žena. Riječ o zadržavanju vode i masnoće što uzrokuje sitna udubljenja, najčešće na bedrima i stražnjici. Dolazi do pritiska i pomicanja vezivnog tkiva. Što je vezivno tkivo slabije, to će celulit, zvan još i narančina kora, biti više vidljiv. Iz ovog će se razloga više od 80 posto žena prije ili kasnije suočiti s ovim, zapravo samo estetskim, problemom.

Naime, celulit nije ništa opasno i zapravo ne govori nešto o tvom zdravlju, a ni o tome imaš li viška kilograma. Ipak, u procesu mršavljenja moguće je ublažiti i sam problem s celulitom. Dermatolozi Američke akademije za dermatologiju (AAD) navode kako vježbanje i zdrava prehrana pomažu da celulit bude manje vidljiv. Dakle, koje namirnice doista pomažu u borbi protiv narančine kore?

Naranče

Naranča doista pomaže kod narančine kore- i to prvenstveno zbog vitamina C. Ovaj čudesni vitamin moćan je antioksidans i veže slobodne radikale – što potvrđuju i istraživanja. Osim toga, vitamin C štititi od oštećenja uzorkovanih UV zrakama, kao što je slabljenje vezivnog tkiva. Osim agruma, izvrstan izvor C vitamina je i povrće, kao na primjer brokula i paprika.

Losos

Tako zvane zdrave masnoće odličan su alat u borbi protiv celulita. Kako je to moguće kad je celulit, između ostalog, nakupina masnih stanica?Kod omega-3-masnih kiselina, kojima losos obiluje, radi se o tvarima neophodnim za normalno funkcioniranje našeg organizma. Ove zdrave masnoće pripomažu brojne funkcije našeg tijela, između ostalih, osnažuju i membrane stanica. Osim toga, jedno je američko istraživanje pokazalo kako omega-3 može povećati proizvodnju kolagena.

Lanene sjemenke

Lanene sjemenke izvrstan su izbor ako imaš problema s probavom, ali također su poznate po tome što pomažu kod povišene razine štetnog kolesterola. Osim toga, ove male sjemenke koje je najbolje uvijek uzimati u mljevenom obliku jer su tako najlakše iskoristive organizmu, pomažu i u borbi protiv celulita. Naime, kako je celulit uvjetovan ženskim hormonima, točnije estrogenom, logično je da je narančina kora u puno većoj mjeri 'ženski problem'. Srećom, možemo posegnuti za lanenim sjemenkama, dnevno je dovoljna jedna čajna žličica, jer su pune lignana, biljne tvari koja spada u fitoestrogene. Struktura lignana je vrlo slična onoj kod estrogena, a ove su tvari posebne po tome što pomažu održavanju hormonalne ravnoteže.

Avokado

Ovo je voće idealan izbor za doručak, večeru – ili kao međuobrok. Na salatu, uz krekere ili kao dio zdravog sendviča – bezbroj je mogućnosti. Osim zdravih nezasićenih masnoća, avokado sadrži puno kalija koji pomaže protiv zadržavanja vode u tijelu. Uz ovo, avokado pomaže organizmu u proizvodnji oblika antioksidanta zvanog glutation, koji jetra koristi za filtriranje štetnih sastojaka. Također, avokado je dobar izvor vitamina C i E, antioksidanta koji neutraliziraju slobodne radikale.

Kajenski papar

Kajenski papar koji se dobiva finim mljevenjem ljutih papričica sadrži kapsaicin koji, kako pokazuju istraživanja, potiče rad našeg metabolizma. Ovaj ljuti začin možeš koristi u svim jelima, a s druge strane, smanjiti sol koja uzrokuje nakupljanje vode u organizmu. Osim toga, kajenski papir odličan je izvor mnogih vitamina i minerala kao što su vitamin A, C, E, vitamini B skupine, beta karoten, kalcij i kalij.

Grejpfrut

Intenzivnu boju ovom gorkastom voću daje organski spoj likopen, koji se nalazi i u rajčicama i drugom crvenom voću i povrću. Ovaj moćni prirodni pigment dokazano ima zaštitnu ulogu kod mnogih vrsta raka. Likopen štiti stanice i stanične strukture od šteta uzrokovanih slobodnim radikalima te, kako pokazuje jedno istraživanje, popravlja cirkulaciju. A dobra cirkulacija i izmjena tvari je ključna kod borbe protiv tvrdokorne narančine kore.

