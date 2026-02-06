403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Bolja ja
NIJE SVE U GENIMA

Najstarija žena na svijetu ima 114 godina: Tajna njezine dugovječnosti otopit će vam srce

Ana Ivančić
6. veljače 2026.
Najstarija žena na svijetu ima 114 godina: Tajna njezine dugovječnosti otopit će vam srce
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Shigeko Kagawa najstarija je osoba u Japanu, ali i dalje svakodnevno čita, vježba kaligrafiju i uživa u igrama na tabletu. Njezina životna filozofija otkriva kako je za dug i sretan život potrebno više od samo dobre genetike i zdrave prehrane - ključ je, kaže, u stavu

U zemlji poznatoj po iznimnoj dugovječnosti svojih stanovnika, nova ikona nade i vitalnosti je Shigeko Kagawa. Sa 114 godina, ova umirovljena liječnica nedavno je i službeno postala najstarija živuća osoba u Japanu i šesta najstarija osoba na svijetu. Njezin život, koji se proteže kroz više od stoljeća dramatičnih promjena, nudi fascinantan uvid u otpornost ljudskog duha, no njezina "tajna" dugog života nije ono što biste očekivali. Umjesto strogih dijeta i napornih vježbi, Kagawa nudi jednostavnu, ali duboku filozofiju: igrajte se svaki dan.

Život posvećen medicini i pacijentima

Shigeko Kagawa rođena je 28. svibnja 1911. godine u obitelji liječnika, a i sama je odabrala taj put. Diplomirala je na Ženskom medicinskom fakultetu u Osaki (danas Medicinsko sveučilište Kansai) u razdoblju prije Drugog svjetskog rata, kada su žene u medicini bile prava rijetkost. Time se svrstala među pionirke koje su probijale barijere za žene u zdravstvu. Tijekom rata radila je u bolnici u Osaki, svjedočeći razaranjima i golemim ljudskim patnjama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by LongeviQuest (@longeviquest)

Nakon rata, preuzela je vođenje obiteljske klinike, gdje je radila kao opstetričarka i ginekologinja. Njezina predanost pacijentima postala je legendarna u lokalnoj zajednici. Kako navode njezini biografi s portala LongeviQuest svake je noći pored kreveta držala telefon kako bi u bilo koje doba, danju ili noću, mogla pojuriti pomoći trudnicama pri porodu. Svoju je profesiju napustila tek u dobi od 86 godina. Čak i desetljećima nakon umirovljenja, bivši pacijenti bi je povremeno zaustavljali na ulici kako bi joj zahvalili što je spasila živote njihovih najmilijih.

Nositeljica olimpijske baklje u 109. godini

Čak ni nakon odlaska u mirovinu, Shigeko Kagawa nije prestala inspirirati. Godine 2021., u dobi od 109 godina, postala je jedna od najstarijih nositeljica olimpijske baklje u povijesti, sudjelujući u štafeti za Olimpijske igre u Tokiju. Dok je u invalidskim kolicima koje je gurala njezina unuka prelazila svoju dionicu, njezin entuzijastičan osmijeh obišao je svijet. Taj je trenutak postao snažan simbol nade, ustrajnosti i neuništivog duha starije generacije, pokazujući da dob ne definira nečiju sposobnost da doprinese i slavi život.

@makkalosaidigital Japan’s Oldest Living Person Shigeko Kagawa Becomes 114-Year-Old Longevity Icon After Miyoko Hiroyasu’s Death #ShigekoKagawa #JapansOldestPerson #114YearsOld #LongevityIcon #MiyokoHiroyasu #Centenarian #HealthyAging #JapanNews #ElderlyInspiration #activeagingchic ♬ original sound - “OSAI SUARA RAKYAT”

Tajna je u slobodi i znatiželji

Kada su je novinari upitali koja je njezina tajna dugovječnosti, Kagawa je dala jednostavan, gotovo djetinje iskren odgovor: "Nemam nikakvu tajnu. Samo se igram svaki dan. Moja energija je moje najveće bogatstvo. Idem kamo želim, jedem što želim i radim što želim. Slobodna sam i neovisna." Njezin pristup životu, koji naglašava autonomiju, radost i mentalnu aktivnost, u skladu je s japanskim konceptom "ikigai", koji označava pronalaženje svrhe i zadovoljstva u svakodnevici.

Ipak, njezina obitelj dodaje da se Kagawa pridržava i određenih rutina: svakoga dana liježe i ustaje u isto vrijeme te jede tri umjerena, ali pravilna obroka. U mladosti je voljela sashimi, dok danas preferira tofu, jaja i crni grah. Sama Kagawa svoju fizičku snagu pripisuje navikama iz mladosti.

"Kad sam bila liječnica, nije bilo automobila kao danas, pa sam nosila drvene klompe i puno pješačila kada sam išla u posjet pacijentima. Možda sam zato snažna i zdrava", izjavila je jednom prilikom.

I danas, sa 114 godina, svakodnevno čita novine s pomoću povećala, vježba kaligrafiju i uživa u igrama za vježbanje mozga na tabletu. Njezina priča podsjeća da su znatiželja, sloboda izbora i sposobnost pronalaženja igre u svakom danu možda najvrjedniji sastojci za dug i ispunjen život.

Pročitajte još o:
DugovječnostJapanDug život
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIJE SVE U GENIMA
Najstarija žena na svijetu ima 114 godina: Tajna njezine dugovječnosti otopit će vam srce