Najstarija žena na svijetu ima 114 godina: Tajna njezine dugovječnosti otopit će vam srce

Shigeko Kagawa najstarija je osoba u Japanu, ali i dalje svakodnevno čita, vježba kaligrafiju i uživa u igrama na tabletu. Njezina životna filozofija otkriva kako je za dug i sretan život potrebno više od samo dobre genetike i zdrave prehrane - ključ je, kaže, u stavu

U zemlji poznatoj po iznimnoj dugovječnosti svojih stanovnika, nova ikona nade i vitalnosti je Shigeko Kagawa. Sa 114 godina, ova umirovljena liječnica nedavno je i službeno postala najstarija živuća osoba u Japanu i šesta najstarija osoba na svijetu. Njezin život, koji se proteže kroz više od stoljeća dramatičnih promjena, nudi fascinantan uvid u otpornost ljudskog duha, no njezina "tajna" dugog života nije ono što biste očekivali. Umjesto strogih dijeta i napornih vježbi, Kagawa nudi jednostavnu, ali duboku filozofiju: igrajte se svaki dan.

Život posvećen medicini i pacijentima

Shigeko Kagawa rođena je 28. svibnja 1911. godine u obitelji liječnika, a i sama je odabrala taj put. Diplomirala je na Ženskom medicinskom fakultetu u Osaki (danas Medicinsko sveučilište Kansai) u razdoblju prije Drugog svjetskog rata, kada su žene u medicini bile prava rijetkost. Time se svrstala među pionirke koje su probijale barijere za žene u zdravstvu. Tijekom rata radila je u bolnici u Osaki, svjedočeći razaranjima i golemim ljudskim patnjama.

Nakon rata, preuzela je vođenje obiteljske klinike, gdje je radila kao opstetričarka i ginekologinja. Njezina predanost pacijentima postala je legendarna u lokalnoj zajednici. Kako navode njezini biografi s portala LongeviQuest svake je noći pored kreveta držala telefon kako bi u bilo koje doba, danju ili noću, mogla pojuriti pomoći trudnicama pri porodu. Svoju je profesiju napustila tek u dobi od 86 godina. Čak i desetljećima nakon umirovljenja, bivši pacijenti bi je povremeno zaustavljali na ulici kako bi joj zahvalili što je spasila živote njihovih najmilijih.

Nositeljica olimpijske baklje u 109. godini

Čak ni nakon odlaska u mirovinu, Shigeko Kagawa nije prestala inspirirati. Godine 2021., u dobi od 109 godina, postala je jedna od najstarijih nositeljica olimpijske baklje u povijesti, sudjelujući u štafeti za Olimpijske igre u Tokiju. Dok je u invalidskim kolicima koje je gurala njezina unuka prelazila svoju dionicu, njezin entuzijastičan osmijeh obišao je svijet. Taj je trenutak postao snažan simbol nade, ustrajnosti i neuništivog duha starije generacije, pokazujući da dob ne definira nečiju sposobnost da doprinese i slavi život.

Tajna je u slobodi i znatiželji

Kada su je novinari upitali koja je njezina tajna dugovječnosti, Kagawa je dala jednostavan, gotovo djetinje iskren odgovor: "Nemam nikakvu tajnu. Samo se igram svaki dan. Moja energija je moje najveće bogatstvo. Idem kamo želim, jedem što želim i radim što želim. Slobodna sam i neovisna." Njezin pristup životu, koji naglašava autonomiju, radost i mentalnu aktivnost, u skladu je s japanskim konceptom "ikigai", koji označava pronalaženje svrhe i zadovoljstva u svakodnevici.

Ipak, njezina obitelj dodaje da se Kagawa pridržava i određenih rutina: svakoga dana liježe i ustaje u isto vrijeme te jede tri umjerena, ali pravilna obroka. U mladosti je voljela sashimi, dok danas preferira tofu, jaja i crni grah. Sama Kagawa svoju fizičku snagu pripisuje navikama iz mladosti.

"Kad sam bila liječnica, nije bilo automobila kao danas, pa sam nosila drvene klompe i puno pješačila kada sam išla u posjet pacijentima. Možda sam zato snažna i zdrava", izjavila je jednom prilikom.

I danas, sa 114 godina, svakodnevno čita novine s pomoću povećala, vježba kaligrafiju i uživa u igrama za vježbanje mozga na tabletu. Njezina priča podsjeća da su znatiželja, sloboda izbora i sposobnost pronalaženja igre u svakom danu možda najvrjedniji sastojci za dug i ispunjen život.