Marijana Batinić dirljivom objavom raznježila pratitelje: 'I teške godine dobile su smisao'

Mnogima omiljena televizijska voditeljica podijelila je niz obiteljskih trenutaka te tako obilježila rođendan 11. godišnje kćeri Ene

Televizijska voditeljica Marijana Batinić sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila emotivnu objavu povodom jedanaestog rođendana svoje starije kćeri Ene. Kroz seriju fotografija i dirljiv tekst, Batinić je pokazala odrastanje svoje prvorođene djevojčice, raznježivši pritom brojne pratitelje koji su se pridružili čestitkama.

'Jedanaest sličica za jedanaest godina'

Marijana je objavila galeriju od jedanaest fotografija koje kronološki prate Enin život, od najranijih dana pa sve do proslave njezinog jedanaestog rođendana. Uz fotografije koje prikazuju bezbrižne trenutke igre, obiteljskih putovanja i zagrljaja, voditeljica je napisala poruku koja otkriva dubinu majčinske ljubavi i ponosa.

"11 sličica za 11 sretnih godina. Jer i one koje su nam bile teške - gledajući našu hrabru i snažnu djevojčicu - dobile su smisao", započela je Batinić. U nastavku je svoju kćer opisala kao "malog vojnika", dobru, vrijednu i odgovornu djevojčicu, poželjevši joj prije svega zdravlje i da zauvijek sačuva veselo dijete u sebi. Svoju emotivnu objavu zaključila je simpatičnom i iskrenom opaskom: "Ponosna majka (Koja ima potrebu podijeliti svoj ponos s 285.000 ljudi)".

Ova iskrenost dirnula je brojne pratitelje voditeljice koji su se pridružili čestitkama Eni. Marijana i njezin suprug Matej Pašalić imaju još i kćerkicu Rozu.