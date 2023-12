Godine iskustva: Korisne navike žena starijih od 40 koje svatko može usvojiti

Kako starimo, tako postajemo mudriji. Nije to neka tajna. Upravo zato, ponekad vrijedi čuti savjete, ali i iskustva zrelijih ljudi. Iako se svi bojimo starenja, ono svakako ima brojne prednosti. Starije žene su iskusnije, ali i samopouzdanije. Znaju što žele i koliko vrijede i više ne pristaju na kompromise kad je u pitanju njihova sreća.

Suprotno onome što su nas učile sve one romantične komedije, 30 godine nije staro. 40 nije staro. Važno je proživjeti život, imati slomljeno srce. Činiti pogreške. Doživljavati uspone i padove. I slušati savjete mudrijih od sebe. Portal Career Contessa sastavio je popis korisnih navika žena u četrdesetima koje svatko može usvojiti, bez obzira na dob, a koje poboljšavaju svakodnevicu i doprinose kvaliteti života.

Zdravlje im je prioritet

Žene najčešće kada dođu u malo zreliju dob počnu više pažnje posvećivati svom zdravlju. Redovito odlaze na preglede dojki, kao i na ginekološke preglede. Kako starimo, povećava se rizik od razvoja raznih bolesti, poput osteoporoze, stoga je izuzetno važno voditi brigu o sebi i svom zdravlju. Bez obzira na dob, svaka bi žena barem jednom godišnje trebala otići kod ginekologa te obaviti ultrazvuk dojki.

Ne zanemaruju brigu o sebi

Self-care odnosno briga o sebi ustvari je produžetak zdravstvene skrbi. Briga o mentalnom zdravlju jednako je važna kao i briga o fizičkom zdravlju. Self-care nije tjedna masaža ili novi par cipela. Briga o sebi puno je kompleksnija. Ustvari možemo reći da je to svijest o tome kako trošimo svoje vrijeme i energiju. Podrazumijeva kvalitetan san, zdravu prehranu te uživanje u svim onim aktivnostima koje nas ispunjavaju i poboljšavaju nam kvalitetu života.

Foto: Pexels

Zdravo se hrane

Umjesto da broje kalorije, žene u zrelijoj dobi fokusirane su na unos zdravih i hranjivih namirnica koje obiluju nutrijentima koji su ključni za održavanje dobrog zdravlja. Važno je prehranu obogatiti s namirnicama koje su bogate vitaminom D i kalcijem, kao i hranom koja potiče metabolizam (poput voća, povrća, ribe i nemasnog mesa).

Druže se sa svojim roditeljima i obitelji

Važno je provoditi vrijeme sa svojim roditeljima, braćom i sestrama i drugim dragim ljudima jer nikad se ne zna što život nosi. Svaki je trenutak dragocjen, a to su ljudi koji te najbolje poznaju i vole stoga ih nemoj zanemarivati. Studije su pokazale da nam provođenje vremena s bliskim ljudima može pomoći da živimo dulje i kvalitetnije.

Foto: Pexels

Znaju održavati ravnotežu između privatnog i profesionalnog života

Žene u 40-ima provele su svoje dvadesete i tridesete ugađajući drugima, ne znajući reći 'ne'. Stoga, kada dođu u zreliju dob, one se žele posvetiti sebi, svojim idealima i vrijednostima. Znaju kako kreirati zdravu ravnotežu između svog privatnog života i karijere i nikad zbog posla ne zanemaruju obitelj niti brigu o sebi.

Prihvaćaju promjene

Tek kada dođemo u malo zreliju dob počinjemo shvaćati da postoje situacije koje su izvan naše kontrole. Svjesni smo činjenice da je život pun neočekivanih obrata. Nema smisla odupirati se promjenama jer je to kontraproduktivno i to je vrijedna lekcija koju bi svatko trebao usvojiti, bez obzira na dob.

Foto: Pexels

Štede novac i troše mudro

S obzirom na to da vjerojatno već imaju izgrađenu karijeru, ove su žene svjesne da je u životu vrlo važno održavati financijsku ravnotežu. To znači da ne troše više nego što zarađuju te dio svojih prihoda redovito stavljaju na štednju. I to im daje financijsku sigurnost, ali i određenu dozu slobode.

