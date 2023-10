'Eliksir mladosti': Navike ljudi koje stare izuzetno dobro

Godinu si starija i godinu mudrija, ali gledaš u ogledalo i pitaš se kako izgledaš? Stariš li lijepo, imaš li puno bora ili se nije puno toga promijenilo posljednjih godina? Osjećaš li da su godine samo broj ili se nešto ipak promijenilo?

Što znači starjeti izuzetno dobro?

Profesor dr. John Rowe dao je definiciju dobrog starenja - "sposobnost održavanja niskog rizika od invaliditeta povezanog s bolešću, visoka mentalna i fizička funkcija i aktivan angažman u životu". Postoje i fizički znakovi dobrog starenja poput manjeg broja bora, hidratizirane kože i minimalnog gubitak kose. No važno je naglasiti da postoje navike koje dobro utječu na cjelokupno fizičko i mentalno stanje, a u nastavku možeš pročitati koje dobre navike možeš uključiti u svoju svakodnevicu i ne zaboravi nikada nije prerano ili prekasno za dobre promjene.

Piling kože se ne radi prečesto

U posljednje vrijeme se sve više naglašava da učestali piling može utjecati na brže starenje. Prema dr. Behn Johnsonu, pretjerani piling može ukloniti zaštitu barijeru na koži, a piling kože se može raditi jednom do dva puta tjedno.

Postoji rutina njege kože

Želiš li elegantno starjeti? Onda je bitno pridržavati se određene rutine njege kože. Također je dobro uključiti retinoide kako bi se spriječio nastanak bora, a mogu se koristiti kreme za posvjetljivanje kako bi se ten bio ujednačeniji, piše Your Tango.

Uvijek treba učiti

Učenje pomaže da um uvijek ostane budan što je posebno važno u procesu starenja. Nastavak učenja održava kognitivno zdravlje i usporava propadanje mozga, a posebno je važno u starijoj dobi kada se pojavljuju bolesti poput demencije i Alzheimerove bolesti.

Veličina porcije je važna

Kako bi starenje bilo manje uočljivo vrlo je važno paziti na veličinu obroka. "Obroci bi s godinama trebali biti manji te većinom sastavljeni od proteina i biljnih masti. Najveći obrok se jede ujutro, a najmanji navečer", preporučuje dr. Schwartz za Your Tango.

Ljubav prema poslu

Ako mrziš svoj posao, bit ćeš uvijek pod stresom. Ljudi koji lijepo stare vole raditi svoj posao ili naprave posao od nečega što vole. Život je tako vrlo ispunjen i svako jutro će se probuditi uzbuđeni što započinju novu dan. Još je važnije, nastaviti raditi kasnije u životu. Vrlo je važno imati stalnu odgovornost jer to pomaže da osoba ostane u toku sa životom, te se manje osjete gubici koji se događaju sa starenjem.

Smijeh i seks

Seks oslobađa hormon rasta, a mnogi liječnici smatraju da se radi o izvoru mladosti. Britanski psiholog dr. David Weeks tvrdi da ljudi sa zdravim seksualnim životom mogu izgledati pet do sedam godina mlađe od onih koji ga nemaju. Seks također povećava cirkulaciju krvi, što je dobro za srce, a pomaže i da koža bude sjajnija. No osim seksa se vrlo važno smijati se jer smijeh, ne samo da donosi radost, već i smanjuje stres. Jedno je istraživanje pokazalo da, uz smanjenje stresa, smijeh pomaže u prevenciji bolesti srca i jača imunološki sustav. To svakako doprinosi duljem životu punom sreće!

Manje alkohola i kave, i više vježbanja

Kako tijelo stari tako sve teže prerađuje toksine, a onda je tijelo puno otrova. A što je više toksina, tijelo je podložnije upalama i kroničnim bolestima. Također je važno naglasiti da vježbanje postaje dio svakodnevne rutine, znači redovito intenzivno vježbanje. No fokus ne bi trebao biti na trakama za trčanje nego na intervalnim treninzima visokog intenziteta - aktivnost isprekidana kratkim razdobljima odmora. Važna je i pravilna prehrana, ali intenzivna tjelovježba smanjuje apetit.