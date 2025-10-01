Jesi li spremna za jesen? Ove stvari trebaš učiniti za sebe u listopadu

Vrijeme je da se pripremiš za niže temperature i bezbrižno uživaš u jeseni

Listopad donosi promjenu u zraku - priroda usporava, a kraći dani i hladnoća pozivaju i nas da malo stanemo i ugodimo si. Duže večeri savršena su prilika da malo više vremena posvetiš najvažnijoj osobi u svom životu - sebi.

Garderoba - toplo i meko

Jesen je idealna za slojevito odijevanje. Vrijeme je da iz ormara izvučeš toplije komade i pripremiš ih za upotrebu. Provjeri trebaš li što kupiti i obavi shopping kako te hladnoća ne bi uhvatila nespremnu. Osnovu jesenske garderobe čine bezvremenski komadi: kvalitetan baloner, dobro pletivo od kašmira ili vune, traperice ravnog kroja i par kožnih ili brušenih gležnjača. Nemoj zaboraviti na basic majice i bijelu košulju. Uključi u svoje kombinacije zemljane tonove poput smeđe, bež i maslinasto zelene za potpuni jesenski dojam.

Unsplash

Zdravlje - vrijeme za sebe

S dolaskom hladnijih dana, fokus se prebacuje na jačanje imuniteta i mentalnu dobrobit. Uvrsti u svoju prehranu sezonske namirnice bogate vitaminima. Listopad je idealan mjesec za uspostavljanje 'self-care' rutine. Odvoji vrijeme za sebe – bilo da se radi o vođenju dnevnika, meditaciji ili jednostavnom digitalnom detoksu na sat vremena dnevno. Čitaj, počasti se nekim dobrim filmom ispod dekice. Pred spavanje popij šalicu toplog čaja, i tijelo i um će ti biti zahvalni. Krajem mjeseca nas čeka i pomicanje sata, stoga se postupno prilagodi ranijim odlascima na spavanje kako bi izbjegla umor.

Unsplash

Dom - oaza udobnosti i topline

Pretvori svoj dom u toplu oazu. Izvadi mekane dekice, ukrasne jastuke i tople prekrivače u jesenskim tonovima. Stvori ugođaj mirisnim svijećama s notama cimeta, jabuke ili vanilije. Unesi dašak prirode dekoracijama poput bundeva, šišarki ili suhih grančica. Praktičan korak je i provjera prozora i vrata kako bi spriječila propuh i zadržala toplinu, a svakako je dobro i provjeriti sustav grijanja kako bi sve bilo spremno kada temperature padnu.

Ova checklista neka ti posluži kao vodič za organiziran i ispunjen mjesec. Uživaj u šuštanju lišća, toplim napitcima i trenucima mira koje jesen pruža.